Χεζμπολάχ: Ντροπιαστικές οι συνομιλίες με το Ισραήλ – Ζητά την άμεση αποχώρηση των IDF από τον νότιο Λίβανο

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Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ απέρριψε την εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο, για την οποία διαμεσολάβησαν οι ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την «παραίτηση και ήττα».

«Το Ισραήλ επιδιώκει να πετύχει πολιτικά αυτό που απέτυχε να καταφέρει στρατιωτικά»

Ο Κασέμ ζήτησε μια συνολική κατάπαυση του πυρός και απέρριψε κάθε διάκριση μεταξύ βόρειου και νότιου Λιβάνου.

Το Ισραήλ δεν μπορεί να έχει το ελεύθερο να σκοτώνει ανθρώπους στον Λίβανο, είπε, προσθέτοντας ότι η αντίσταση θα συνεχιστεί όσο διαρκεί η κατοχή.

Ο Κασέμ προέτρεψε τους Λιβανέζους αξιωματούχους να «τερματίσουν τη φάρσα» των άμεσων διαπραγματεύσεων.

«Ο κύριος στόχος πρέπει να είναι η λιβανική κυριαρχία, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με έναν τρόπο: το τέλος της ισραηλινής επιθετικότητας εναντίον του Λιβάνου», δήλωσε ο Κασέμ.

«Ο κύριος στόχος πρέπει να είναι η απόσυρση από το λιβανικό έδαφος, κάτι που θα επέτρεπε στον στρατό να αναπτυχθεί νότια του ποταμού Λιτάνι και να απελευθερώσει τους κρατούμενους», σημείωσε.

Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «παράλογη, ταπεινωτική και ντροπιαστική» για τον Λίβανο και δήλωσε ότι απορρίφθηκε κατηγορηματικά από μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας.

Για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Σύμφωνα με τον Κασέμ, ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ θα σήμαινε την καταστροφή της ισχύος του Λιβάνου και θα αποτελούσε υπαρξιακή απειλή εξόντωσης για τον λαό του.

Στόχος της συμφωνίας είναι η αποσταθεροποίηση του Λιβάνου και η υποκίνηση διχασμών μεταξύ των Λιβανέζων, ανέφερε.

«Το Ισραήλ επιδιώκει να πετύχει πολιτικά αυτό που απέτυχε να καταφέρει στρατιωτικά», πρόσθεσε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία που επιτεύχθηκε στην Ουάσινγκτον αποτελεί «έναν οδικό χάρτη για την καταστροφή ενός μέρους του λιβανικού λαού και την υποδούλωση του υπολοίπου».

Οι συνομιλίες στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ασφάλεια, τις οποίες ο Κασέμ χαρακτήρισε ως «ψεύτικη εκεχειρία», είναι σαν «το όνειρο του διαβόλου να μπει στον παράδεισο».

«Δεν έχουμε δεσμευτεί απέναντι σε κανέναν να μην αντισταθούμε στην επιθετικότητα ή να μην αντιδράσουμε σε αυτήν», δήλωσε ο Κασέμ.

«Όσο συνεχίζεται η επιθετικότητα, θα την αντιμετωπίζουμε με όλη τη δύναμη που διαθέτουμε. Όσο τα χωριά μας δεν είναι ασφαλή, βομβαρδίζονται, καταστρέφονται και ο λαός μας σκοτώνεται, ούτε οι οικισμοί θα είναι ασφαλείς», πρόσθεσε ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, αναφερόμενος στις κοινότητες στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ.

Πηγή από τον Λίβανο: Η απόρριψη της εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ έγινε σε συντονισμό με το Ιράν

Σύμφωνα με πηγή από τον Λίβανο που επικαλείται η Haaretz, η απόρριψη της εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ έγινε σε συντονισμό με το Ιράν.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη αναμένεται να θέσει ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Οι δηλώσεις του Αούν για την εκεχειρία

Ο Λιβανέζος πρόεδρος, Ζοζέφ Αούν μίλησε νωρίτερα σε δημοσιογράφους στο Παλάτι Μπαάμπντα μετά τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Λιβάνου και Ισραήλ.

Το Al Jazeera έχει σταχυολογήσει τα σημαντικότερα σημεία: