Χεζμπολάχ: Ντροπιαστικές οι συνομιλίες με το Ισραήλ – Ζητά την άμεση αποχώρηση των IDF από τον νότιο Λίβανο
Ο Ναΐμ Κασέμ, ηγέτης της Χεζμπολάχ, είπε ότι η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ - Λιβάνου ισοδυναμεί με «παραίτηση και ήττα» - «Δεν έχουμε δεσμευτεί απέναντι σε κανέναν να μην αντισταθούμε στην επιθετικότητα»
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Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ απέρριψε την εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο, για την οποία διαμεσολάβησαν οι ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την «παραίτηση και ήττα».
«Το Ισραήλ επιδιώκει να πετύχει πολιτικά αυτό που απέτυχε να καταφέρει στρατιωτικά»
Ο Κασέμ ζήτησε μια συνολική κατάπαυση του πυρός και απέρριψε κάθε διάκριση μεταξύ βόρειου και νότιου Λιβάνου.
Το Ισραήλ δεν μπορεί να έχει το ελεύθερο να σκοτώνει ανθρώπους στον Λίβανο, είπε, προσθέτοντας ότι η αντίσταση θα συνεχιστεί όσο διαρκεί η κατοχή.
Ο Κασέμ προέτρεψε τους Λιβανέζους αξιωματούχους να «τερματίσουν τη φάρσα» των άμεσων διαπραγματεύσεων.
«Ο κύριος στόχος πρέπει να είναι η λιβανική κυριαρχία, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με έναν τρόπο: το τέλος της ισραηλινής επιθετικότητας εναντίον του Λιβάνου», δήλωσε ο Κασέμ.
«Ο κύριος στόχος πρέπει να είναι η απόσυρση από το λιβανικό έδαφος, κάτι που θα επέτρεπε στον στρατό να αναπτυχθεί νότια του ποταμού Λιτάνι και να απελευθερώσει τους κρατούμενους», σημείωσε.
Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «παράλογη, ταπεινωτική και ντροπιαστική» για τον Λίβανο και δήλωσε ότι απορρίφθηκε κατηγορηματικά από μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας.
Για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ
Σύμφωνα με τον Κασέμ, ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ θα σήμαινε την καταστροφή της ισχύος του Λιβάνου και θα αποτελούσε υπαρξιακή απειλή εξόντωσης για τον λαό του.
Στόχος της συμφωνίας είναι η αποσταθεροποίηση του Λιβάνου και η υποκίνηση διχασμών μεταξύ των Λιβανέζων, ανέφερε.
«Το Ισραήλ επιδιώκει να πετύχει πολιτικά αυτό που απέτυχε να καταφέρει στρατιωτικά», πρόσθεσε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία που επιτεύχθηκε στην Ουάσινγκτον αποτελεί «έναν οδικό χάρτη για την καταστροφή ενός μέρους του λιβανικού λαού και την υποδούλωση του υπολοίπου».
Οι συνομιλίες στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ασφάλεια, τις οποίες ο Κασέμ χαρακτήρισε ως «ψεύτικη εκεχειρία», είναι σαν «το όνειρο του διαβόλου να μπει στον παράδεισο».
«Δεν έχουμε δεσμευτεί απέναντι σε κανέναν να μην αντισταθούμε στην επιθετικότητα ή να μην αντιδράσουμε σε αυτήν», δήλωσε ο Κασέμ.
«Όσο συνεχίζεται η επιθετικότητα, θα την αντιμετωπίζουμε με όλη τη δύναμη που διαθέτουμε. Όσο τα χωριά μας δεν είναι ασφαλή, βομβαρδίζονται, καταστρέφονται και ο λαός μας σκοτώνεται, ούτε οι οικισμοί θα είναι ασφαλείς», πρόσθεσε ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, αναφερόμενος στις κοινότητες στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ.
Πηγή από τον Λίβανο: Η απόρριψη της εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ έγινε σε συντονισμό με το Ιράν
Σύμφωνα με πηγή από τον Λίβανο που επικαλείται η Haaretz, η απόρριψη της εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ έγινε σε συντονισμό με το Ιράν.
Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη αναμένεται να θέσει ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.
Οι δηλώσεις του Αούν για την εκεχειρία
Ο Λιβανέζος πρόεδρος, Ζοζέφ Αούν μίλησε νωρίτερα σε δημοσιογράφους στο Παλάτι Μπαάμπντα μετά τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Λιβάνου και Ισραήλ.
Το Al Jazeera έχει σταχυολογήσει τα σημαντικότερα σημεία:
- Οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε μια ανακοίνωση με σημεία που ευνοούν σαφώς τον Λίβανο. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για μια οριστική και συνολική κατάπαυση του πυρός.
- Μόλις η Χεζμπολάχ και τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη δώσουν τις απαντήσεις τους, ο Λίβανος θα ενημερώσει την αμερικανική πλευρά για να δρομολογηθούν τα επόμενα βήματα.
- Οι ΗΠΑ θα καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα και τον μηχανισμό της κατάπαυσης του πυρός. Η εφαρμογή θα μπορούσε να ξεκινήσει 24 ώρες μετά την κοινοποίηση της έγκρισης από τις ΗΠΑ και τη λήψη των εγγυήσεων. Ο Τραμπ θα λειτουργήσει ως άμεσος εγγυητής.
- Η διαπραγματευτική ομάδα του Λιβάνου, με επικεφαλής τον πρέσβη Σιμόν Καράμ, επέδειξε αποφασιστικότητα. Ο Καράμ ανέστειλε τις συνομιλίες και αρνήθηκε να συζητήσει οποιοδήποτε άλλο θέμα έως ότου εξασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη εκεχειρία, προκαλώντας την παρέμβαση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με την αποδοχή του αιτήματος του Λιβάνου.
- Καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης και μέχρι νωρίς σήμερα το πρωί, ο Λίβανος παρέμεινε σε επαφή με διεθνείς και εγχώριους φορείς για να εδραιώσει την εκεχειρία. Αρκετές φιλικές χώρες άσκησαν πίεση υπέρ του Λιβάνου.
- Όσον αφορά τις «πιλοτικές ζώνες», περιοχές όπου θα αναπτυχθεί ο λιβανικός στρατός για να δοκιμάσει την ικανότητά του να εξασφαλίσει το έδαφος χωρίς μη κρατικούς παράγοντες, ο Λίβανος πρότεινε να ξεκινήσει με την Ανατολική και Δυτική Ζαουτάρ, μαζί με τη Γιαχμάρ και το Καλαάτ αλ-Σακίφ (σ.σ. όπως είναι γνωστό στα αραβικά το Φρούριο Μποφόρ), επειδή βρίσκονται κοντά στην περιοχή Ναμπάτιε.
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