Ο Νετανιάχου δεν μπορεί να αποφεύγει τις κάλπες για πολύ ακόμα – Τι μπορεί να φέρουν οι εκλογές στο Ισραήλ;

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Μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, οι πολίτες του Ισραήλ πήραν μία ανάσα. Ωστόσο, η ανακούφιση ήταν βραχύβια.

Πολύ γρήγορα, οι συζητήσεις επανήλθαν σε άλλα θέματα: τη Γάζα, τη στρατολόγηση και το πολιτικό μέλλον της χώρας.

Καθώς πλησιάζουν οι επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές, η ανασυγκρότηση της αντιπολίτευσης, οι εντάσεις εντός της συνασπιστικής κυβέρνησης και οι συζητήσεις γύρω από την κατανομή του πολεμικού βάρους αποκαλύπτουν βαθιές μεταμορφώσεις στην ισραηλινή κοινωνία.

Περισσότερο ακόμη και από την ταυτότητα του μελλοντικού πρωθυπουργού, αυτό που φαίνεται να διακυβεύεται σήμερα είναι ο τρόπος με τον οποίο το Ισραήλ σκοπεύει να ανασυγκροτηθεί, όπως γράφει σε άρθρο της στο The Conversation η Elizabeth Sheppard Sellam, καθηγήτρια Αμερικανικού Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων,

Η αναδιάρθρωση του ισραηλινού πολιτικού τοπίου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, πρωθυπουργός από τον Δεκέμβριο του 2022, αφού είχε προηγουμένως κατέχει τη θέση από το 1996 έως το 1999 και στη συνέχεια από το 2009 έως το 2021, παραμένει η κεντρική φιγούρα στην ισραηλινή πολιτική ζωή.

Ωστόσο το μέλλον του είναι αμφιλεγόμενο.

Η αντιπολίτευση τον κατηγορεί για τον χειρισμό των γεγονότων που οδήγησαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και για την απουσία ανάληψης πολιτικής ευθύνης.

Η συζήτηση για τη συγκρότηση ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής έχει εξελιχθεί σε κεντρικό πολιτικό ζήτημα, τροφοδοτώντας περαιτέρω την πόλωση.

Το κόμμα του, το Likud, παραμένει ισχυρό κοινοβουλευτικό μέγεθος στην Κνεσέτ, με δεκάδες έδρες, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η κοινωνική του βάση παραμένει σταθερή. Σε ένα σύστημα όπου οι κυβερνήσεις σχηματίζονται μέσω συνασπισμών, η ισχύς του Νετανιάχου δεν εξαρτάται μόνο από την εκλογική του απήχηση αλλά και από τη δυσκολία των αντιπάλων του να συγκροτήσουν ενιαίο μέτωπο.

Οι επόμενες εκλογές, που αναμένονται είτε στην προγραμματισμένη ημερομηνία είτε νωρίτερα, έχουν ήδη αρχίσει να αποκτούν χαρακτήρα δημοψηφίσματος υπέρ ή κατά της συνέχισης της ηγεσίας του.

Αναζήτηση εναλλακτικής λύσης έναντι του Νετανιάχου

Η αντιπολίτευση στο Ισραήλ έχει έναν κοινό παρονομαστή: την ανάγκη αντικατάστασης του Νετανιάχου. Ωστόσο, η πραγματική πρόκληση είναι η δημιουργία βιώσιμης πλειοψηφίας 61 εδρών στην Κνεσέτ.

Η επιστροφή του Ναφτάλι Μπένετ, πρώην πρωθυπουργού και ηγέτη της κεντροδεξιάς, έχει αναδιαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό. Ο Ναφτάλι Μπένετ επιχειρεί να τοποθετηθεί ως εναλλακτική ηγετική φιγούρα απέναντι στον Νετανιάχου, υιοθετώντας πιο κεντρώα ρητορική σε σχέση με το παρελθόν του.

Σε συνεργασία με τον Γιαίρ Λαπίντ, επικεφαλής του κόμματος Yesh Atid, έχει προωθήσει την ιδέα ενός ενιαίου εκλογικού μετώπου υπό την ονομασία «Yachad». Αυτό το σχήμα επιχειρεί να ενοποιήσει κεντρώες και μετριοπαθείς δεξιές δυνάμεις, επιδιώκοντας να σπάσει την κυριαρχία του Λικούντ.

Παράλληλα, προσωπικότητες όπως ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Γκάντι Άιζενκοτ ενισχύουν την εικόνα μιας αντιπολίτευσης με έντονο στοιχείο ασφάλειας και στρατιωτικής αξιοπιστίας. Ο Γκάντι Άιζενκοτ, μέσω του νέου πολιτικού του εγχειρήματος, προβάλλεται ως μετριοπαθής τεχνοκρατική φωνή, αν και η πολιτική του επιρροή παραμένει ακόμη υπό διαμόρφωση.

Στο αριστερό φάσμα, ο Γιαΐρ Γκολάν προσπαθεί να ανασυγκροτήσει έναν ιστορικά αποδυναμωμένο χώρο, σε μια κοινωνία που έχει μετατοπιστεί σταδιακά προς τα δεξιά τις τελευταίες δεκαετίες. Παρά τις προσπάθειες ανασύνταξης, κανένα από τα μπλοκ της αντιπολίτευσης δεν φαίνεται ακόμη ικανό να κυβερνήσει μόνο του.

Οι «βασιλιάδες»

Στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού, αρκετά κόμματα λειτουργούν ως ρυθμιστές ισορροπιών. Τα υπερορθόδοξα κόμματα Shas και United Torah Judaism (UTJ) διατηρούν κρίσιμο ρόλο στη σταθερότητα της κυβέρνησης, κυρίως μέσω του ζητήματος της στρατολόγησης.

Στην άκρα δεξιά, το Otzma Yehudit και το κόμμα του Θρησκευτικού Σιωνισμού υπό τον Μπεζαλέλ Σμοτρίτς ενισχύουν τη σκληρή γραμμή σε ζητήματα ασφάλειας και Γάζας.

Οι Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς εκπροσωπούν δύο πυλώνες μιας πιο ριζοσπαστικής εθνικοθρησκευτικής ατζέντας, με συχνές μεταξύ τους εντάσεις για την ηγεμονία του χώρου.

Στο φάσμα των αραβικών κομμάτων, το Ra’am και το Hadash–Ta’al συνεχίζουν να διαμορφώνουν κρίσιμες ισορροπίες, αποδεικνύοντας ότι χωρίς την έμμεση ή άμεση συμμετοχή τους, ο σχηματισμός κυβερνητικής πλειοψηφίας παραμένει εξαιρετικά δύσκολος.

Η κρίση της στρατολόγησης

Η στρατολόγηση αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο εκρηκτικούς κοινωνικούς άξονες. Οι ανάγκες του στρατού, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο που ακολούθησε την 7η Οκτωβρίου, έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Οι υπερορθόδοξοι άνδρες (Χαρέντι) παραδοσιακά απολάμβαναν ευρείες εξαιρέσεις από τη στρατιωτική θητεία, γεγονός που πλέον αμφισβητείται έντονα. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου έχουν περιορίσει το νομικό πλαίσιο αυτών των εξαιρέσεων, ενώ ο στρατός του Ισραήλ (IDF) πιέζει για μεγαλύτερη ισοκατανομή του βάρους.

Η κοινωνική έννοια της «ισότητας των βαρών» έχει μετατραπεί σε κεντρικό πολιτικό σύνθημα. Οι εντάσεις ανάμεσα στο κοσμικό και το θρησκευτικό κομμάτι της κοινωνίας βαθαίνουν, ενώ οι πολιτικές απειλές αποχώρησης των υπερορθόδοξων κομμάτων από τον συνασπισμό αναδεικνύουν την ευθραυστότητα της κυβέρνησης.

Οι συνέπειες της 7ης Οκτωβρίου

Η 7ης Οκτωβρίου αποτέλεσε σημείο καμπής για την ισραηλινή κοινωνία και πολιτική. Η συζήτηση πλέον δεν αφορά μόνο τη διακυβέρνηση, αλλά και τη θεμελιώδη αρχιτεκτονική της εθνικής ασφάλειας.

Ο πόλεμος στη Γάζα, η ένταση στα σύνορα με τον Λίβανο και η αντιπαράθεση με το Ιράν έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον διαρκούς αστάθειας. Η κοινωνία εμφανίζεται σε μεγάλο βαθμό να υποστηρίζει μια σκληρή γραμμή ασφάλειας, ανεξαρτήτως πολιτικών διαφορών.

Η δημόσια συζήτηση για τις ευθύνες των υπηρεσιών ασφαλείας και της πολιτικής ηγεσίας παραμένει ανοιχτή. Το αίτημα για εθνική επιτροπή έρευνας αντανακλά την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών.

Το μέλλον του Ισραήλ

Τίποτα από όλα αυτά δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι η αντικατάσταση του Νετανιάχου – είτε από τον Ναφτάλι Μπένετ, τον Γκάντι Άιζενκοτ, είτε από οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο – θα αποτελούσε μια δομική αλλαγή.

Σίγουρα, για όσους ονειρεύονται το τέλος της κατοχής της Δυτικής Όχθης και της γενοκτονίας της Γάζας, η επόμενη ισραηλινή κυβέρνηση είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα απογοητεύσει.

Ωστόσο, αν υπάρχει κάποιο μάθημα από τα τέσσερα χρόνια θανάτου και καταστροφής, από τότε που το Ισραήλ εξέλεξε την πιο ακροδεξιά κυβέρνηση στην ιστορία του, αυτό είναι ότι ακόμη και οι φαινομενικά μικρές ιδεολογικές και διαθετικές διαφορές είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.

Ο καταστροφικός πόλεμος του Ισραήλ μετά τις 7 Οκτωβρίου πήρε τη συγκεκριμένη τροπή που πήρε όχι μόνο λόγω της αμείλικτης λογικής του σιωνισμού, αλλά καιλόγω των εξαιρετικά τυχαίων παραγόντων της πολιτικής και του προσωπικού: το σκάνδαλο διαφθοράς του Νετανιάχου, η εξάρτηση του από την ακροδεξιά για να διατηρήσει ενωμένο τον συνασπισμό του, η εξουσία του Μπεν-Γκβίρ ως υπουργού εθνικής ασφάλειας, και ούτω καθεξής.