newspaper
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
05.06.2026 | 17:23
Συναγερμός στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό – Το πλήρωμα έτοιμο για εκκένωση λόγω διαρροής
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Νετανιάχου δεν μπορεί να αποφεύγει τις κάλπες για πολύ ακόμα – Τι μπορεί να φέρουν οι εκλογές στο Ισραήλ;
Κόσμος 05 Ιουνίου 2026, 17:00

Ο Νετανιάχου δεν μπορεί να αποφεύγει τις κάλπες για πολύ ακόμα – Τι μπορεί να φέρουν οι εκλογές στο Ισραήλ;

Το εκλογικό σύστημα του Ισραήλ απαιτεί από τα κόμματα να συνεργάζονται για τη δημιουργία συνασπισμών. Ο Νετανιάχου το έπραξε τον Νοέμβριο του 2022 με την υποστήριξη των πιο ακροδεξιών κομμάτων της Κνεσέτ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Το «ξεχασμένο» όργανο που ίσως προβλέπει πόσο θα ζήσετε

Το «ξεχασμένο» όργανο που ίσως προβλέπει πόσο θα ζήσετε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, οι πολίτες του Ισραήλ πήραν μία ανάσα. Ωστόσο, η ανακούφιση ήταν βραχύβια.

Πολύ γρήγορα, οι συζητήσεις επανήλθαν σε άλλα θέματα: τη Γάζα, τη στρατολόγηση και το πολιτικό μέλλον της χώρας.

Καθώς πλησιάζουν οι επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές, η ανασυγκρότηση της αντιπολίτευσης, οι εντάσεις εντός της συνασπιστικής κυβέρνησης και οι συζητήσεις γύρω από την κατανομή του πολεμικού βάρους αποκαλύπτουν βαθιές μεταμορφώσεις στην ισραηλινή κοινωνία.

Περισσότερο ακόμη και από την ταυτότητα του μελλοντικού πρωθυπουργού, αυτό που φαίνεται να διακυβεύεται σήμερα είναι ο τρόπος με τον οποίο το Ισραήλ σκοπεύει να ανασυγκροτηθεί, όπως γράφει σε άρθρο της στο The Conversation η Elizabeth Sheppard Sellam, καθηγήτρια Αμερικανικού Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων,

Η αναδιάρθρωση του ισραηλινού πολιτικού τοπίου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, πρωθυπουργός από τον Δεκέμβριο του 2022, αφού είχε προηγουμένως κατέχει τη θέση από το 1996 έως το 1999 και στη συνέχεια από το 2009 έως το 2021, παραμένει η κεντρική φιγούρα στην ισραηλινή πολιτική ζωή.

Ωστόσο το μέλλον του είναι αμφιλεγόμενο.

Η αντιπολίτευση τον κατηγορεί για τον χειρισμό των γεγονότων που οδήγησαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και για την απουσία ανάληψης πολιτικής ευθύνης.

Η συζήτηση για τη συγκρότηση ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής έχει εξελιχθεί σε κεντρικό πολιτικό ζήτημα, τροφοδοτώντας περαιτέρω την πόλωση.

Το κόμμα του, το Likud, παραμένει ισχυρό κοινοβουλευτικό μέγεθος στην Κνεσέτ, με δεκάδες έδρες, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η κοινωνική του βάση παραμένει σταθερή. Σε ένα σύστημα όπου οι κυβερνήσεις σχηματίζονται μέσω συνασπισμών, η ισχύς του Νετανιάχου δεν εξαρτάται μόνο από την εκλογική του απήχηση αλλά και από τη δυσκολία των αντιπάλων του να συγκροτήσουν ενιαίο μέτωπο.

Οι επόμενες εκλογές, που αναμένονται είτε στην προγραμματισμένη ημερομηνία είτε νωρίτερα, έχουν ήδη αρχίσει να αποκτούν χαρακτήρα δημοψηφίσματος υπέρ ή κατά της συνέχισης της ηγεσίας του.

Αναζήτηση εναλλακτικής λύσης έναντι του Νετανιάχου

Η αντιπολίτευση στο Ισραήλ έχει έναν κοινό παρονομαστή: την ανάγκη αντικατάστασης του Νετανιάχου. Ωστόσο, η πραγματική πρόκληση είναι η δημιουργία βιώσιμης πλειοψηφίας 61 εδρών στην Κνεσέτ.

Η επιστροφή του Ναφτάλι Μπένετ, πρώην πρωθυπουργού και ηγέτη της κεντροδεξιάς, έχει αναδιαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό. Ο Ναφτάλι Μπένετ επιχειρεί να τοποθετηθεί ως εναλλακτική ηγετική φιγούρα απέναντι στον Νετανιάχου, υιοθετώντας πιο κεντρώα ρητορική σε σχέση με το παρελθόν του.

Σε συνεργασία με τον Γιαίρ Λαπίντ, επικεφαλής του κόμματος Yesh Atid, έχει προωθήσει την ιδέα ενός ενιαίου εκλογικού μετώπου υπό την ονομασία «Yachad». Αυτό το σχήμα επιχειρεί να ενοποιήσει κεντρώες και μετριοπαθείς δεξιές δυνάμεις, επιδιώκοντας να σπάσει την κυριαρχία του Λικούντ.

Παράλληλα, προσωπικότητες όπως ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Γκάντι Άιζενκοτ ενισχύουν την εικόνα μιας αντιπολίτευσης με έντονο στοιχείο ασφάλειας και στρατιωτικής αξιοπιστίας. Ο Γκάντι Άιζενκοτ, μέσω του νέου πολιτικού του εγχειρήματος, προβάλλεται ως μετριοπαθής τεχνοκρατική φωνή, αν και η πολιτική του επιρροή παραμένει ακόμη υπό διαμόρφωση.

Στο αριστερό φάσμα, ο Γιαΐρ Γκολάν προσπαθεί να ανασυγκροτήσει έναν ιστορικά αποδυναμωμένο χώρο, σε μια κοινωνία που έχει μετατοπιστεί σταδιακά προς τα δεξιά τις τελευταίες δεκαετίες. Παρά τις προσπάθειες ανασύνταξης, κανένα από τα μπλοκ της αντιπολίτευσης δεν φαίνεται ακόμη ικανό να κυβερνήσει μόνο του.

Οι «βασιλιάδες»

Στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού, αρκετά κόμματα λειτουργούν ως ρυθμιστές ισορροπιών. Τα υπερορθόδοξα κόμματα Shas και United Torah Judaism (UTJ) διατηρούν κρίσιμο ρόλο στη σταθερότητα της κυβέρνησης, κυρίως μέσω του ζητήματος της στρατολόγησης.

Στην άκρα δεξιά, το Otzma Yehudit και το κόμμα του Θρησκευτικού Σιωνισμού υπό τον Μπεζαλέλ Σμοτρίτς ενισχύουν τη σκληρή γραμμή σε ζητήματα ασφάλειας και Γάζας.

Οι Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς εκπροσωπούν δύο πυλώνες μιας πιο ριζοσπαστικής εθνικοθρησκευτικής ατζέντας, με συχνές μεταξύ τους εντάσεις για την ηγεμονία του χώρου.

Στο φάσμα των αραβικών κομμάτων, το Ra’am και το Hadash–Ta’al συνεχίζουν να διαμορφώνουν κρίσιμες ισορροπίες, αποδεικνύοντας ότι χωρίς την έμμεση ή άμεση συμμετοχή τους, ο σχηματισμός κυβερνητικής πλειοψηφίας παραμένει εξαιρετικά δύσκολος.

Η κρίση της στρατολόγησης

Η στρατολόγηση αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο εκρηκτικούς κοινωνικούς άξονες. Οι ανάγκες του στρατού, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο που ακολούθησε την 7η Οκτωβρίου, έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Οι υπερορθόδοξοι άνδρες (Χαρέντι) παραδοσιακά απολάμβαναν ευρείες εξαιρέσεις από τη στρατιωτική θητεία, γεγονός που πλέον αμφισβητείται έντονα. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου έχουν περιορίσει το νομικό πλαίσιο αυτών των εξαιρέσεων, ενώ ο στρατός του Ισραήλ (IDF) πιέζει για μεγαλύτερη ισοκατανομή του βάρους.

Η κοινωνική έννοια της «ισότητας των βαρών» έχει μετατραπεί σε κεντρικό πολιτικό σύνθημα. Οι εντάσεις ανάμεσα στο κοσμικό και το θρησκευτικό κομμάτι της κοινωνίας βαθαίνουν, ενώ οι πολιτικές απειλές αποχώρησης των υπερορθόδοξων κομμάτων από τον συνασπισμό αναδεικνύουν την ευθραυστότητα της κυβέρνησης.

Οι συνέπειες της 7ης Οκτωβρίου

Η 7ης Οκτωβρίου αποτέλεσε σημείο καμπής για την ισραηλινή κοινωνία και πολιτική. Η συζήτηση πλέον δεν αφορά μόνο τη διακυβέρνηση, αλλά και τη θεμελιώδη αρχιτεκτονική της εθνικής ασφάλειας.

Ο πόλεμος στη Γάζα, η ένταση στα σύνορα με τον Λίβανο και η αντιπαράθεση με το Ιράν έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον διαρκούς αστάθειας. Η κοινωνία εμφανίζεται σε μεγάλο βαθμό να υποστηρίζει μια σκληρή γραμμή ασφάλειας, ανεξαρτήτως πολιτικών διαφορών.

Η δημόσια συζήτηση για τις ευθύνες των υπηρεσιών ασφαλείας και της πολιτικής ηγεσίας παραμένει ανοιχτή. Το αίτημα για εθνική επιτροπή έρευνας αντανακλά την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών.

Το μέλλον του Ισραήλ

Τίποτα από όλα αυτά δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι η αντικατάσταση του Νετανιάχου – είτε από τον Ναφτάλι Μπένετ, τον Γκάντι Άιζενκοτ, είτε από οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο – θα αποτελούσε μια δομική αλλαγή.

Σίγουρα, για όσους ονειρεύονται το τέλος της κατοχής της Δυτικής Όχθης και της γενοκτονίας της Γάζας, η επόμενη ισραηλινή κυβέρνηση είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα απογοητεύσει.

Ωστόσο, αν υπάρχει κάποιο μάθημα από τα τέσσερα χρόνια θανάτου και καταστροφής, από τότε που το Ισραήλ εξέλεξε την πιο ακροδεξιά κυβέρνηση στην ιστορία του, αυτό είναι ότι ακόμη και οι φαινομενικά μικρές ιδεολογικές και διαθετικές διαφορές είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.

Ο καταστροφικός πόλεμος του Ισραήλ μετά τις 7 Οκτωβρίου πήρε τη συγκεκριμένη τροπή που πήρε όχι μόνο λόγω της αμείλικτης λογικής του σιωνισμού, αλλά καιλόγω των εξαιρετικά τυχαίων παραγόντων της πολιτικής και του προσωπικού: το σκάνδαλο διαφθοράς του Νετανιάχου, η εξάρτηση του από την ακροδεξιά για να διατηρήσει ενωμένο τον συνασπισμό του, η εξουσία του Μπεν-Γκβίρ ως υπουργού εθνικής ασφάλειας, και ούτω καθεξής.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το «ξεχασμένο» όργανο που ίσως προβλέπει πόσο θα ζήσετε

Το «ξεχασμένο» όργανο που ίσως προβλέπει πόσο θα ζήσετε

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 53 ευρώ αυξάνει την τιμή-στόχο η Mediobanca

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 53 ευρώ αυξάνει την τιμή-στόχο η Mediobanca

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εξετάζει νέους περιορισμούς στις βίζες Ρώσων πολιτών – Επιστολή 11 χωρών της ζώνης Σένγκεν
Δείτε αναλυτικά 05.06.26

Νέους περιορισμούς στις βίζες Ρώσων πολιτών εξετάζει η ΕΕ - Επιστολή 11 χωρών της ζώνης Σένγκεν

«Ο περιορισμός της έκδοσης βίζας σε Ρώσους πολίτες αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την αρχή της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας το 2022»

Σύνταξη
Ιράν: Εκτόξευσε προειδοποιητικά πυραύλους και drones κατά πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στον Κόλπο του Ομάν
Νέα ένταση 05.06.26

Το Ιράν εκτόξευσε προειδοποιητικά πυραύλους και drones κατά πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στον Κόλπο του Ομάν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή αποτελούν νόμιμους στόχους, αν από εκεί ξεκινούν επιθέσεις κατά του ιρανικού εδάφους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρουμανία: Ουκρανικό το θαλάσσιο drone που εξερράγη στο λιμάνι της Κωνστάντζα – Αιχμές της Μόσχας στο Κίεβο
Ρουμανία 05.06.26

Ουκρανικό το θαλάσσιο drone που εξερράγη στο λιμάνι της Κωνστάντζα - Αιχμές της Μόσχας στο Κίεβο

Ρώσοι διπλωμάτες κατηγόρησαν το Κίεβο για παρουσίαση ελλιπών στοιχείων σχετικά με το συμβάν και απέρριψαν εμπλοκή της Μόσχας – Σε συναγερμό οι Αρχές της Ρουμανίας μετά την έκρηξη του drone

Σύνταξη
Λίβανος: Ο πρόεδρος της Βουλής απορρίπτει την εκεχειρία με το Ισραήλ – «Καταδικασμένη να αποτύχει»
Δείτε αναλυτικά 05.06.26

Ο πρόεδρος της Βουλής του Λιβάνου απορρίπτει την εκεχειρία με το Ισραήλ - «Καταδικασμένη να αποτύχει»

Τι προτείνει ο Ναμπίχ Μπέρι, πρόεδρος της Βουλής του Λιβάνου, που τάχθηκε εναντίον της εκεχειρίας με το Ισραήλ για την οποία διαμεσολάβησαν οι ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρουμανία: Έκρηξη θαλάσσιου drone στο λιμάνι της Κωνστάντζας
Κόσμος 05.06.26

Συναγερμός στη Ρουμανία: Έκρηξη θαλάσσιου drone στο λιμάνι της Κωνστάντζας

Το λιμάνι εκκενώθηκε και οι κάτοικοι κατά μήκος των ακτών της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα έλαβαν προειδοποίηση να αναζητήσουν καταφύγιο - Το drone δεν ανήκε στον εξοπλισμό του Ρουμανικού Στρατού

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Οι ιδιοκτήτες μπαρ ξαναβρίσκονται στο δικαστήριο για τη θανατηφόρα πυρκαγιά
Ελβετία 05.06.26

Κραν Μοντανά: Οι ιδιοκτήτες μπαρ ξαναβρίσκονται στο δικαστήριο για τη θανατηφόρα πυρκαγιά

Το ζευγάρι Γάλλων, ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά όπου εκτιλίχθηκε η τραγωδία, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, πρόκληση σωματικών βλαβών εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας

Σύνταξη
Αραγτσί: Εφαρμόζουμε με ακρίβεια τις κατευθύνσεις του Χαμενεΐ – Παραμένει ανοιχτός ο δίαυλος επικοινωνίας με τις ΗΠΑ
Κόσμος 05.06.26

Αραγτσί: Εφαρμόζουμε με ακρίβεια τις κατευθύνσεις του Χαμενεΐ – Παραμένει ανοιχτός ο δίαυλος επικοινωνίας με τις ΗΠΑ

Ο ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι οι αποφάσεις των αξιωματούχων ακολουθούν τις οδηγίες του Χαμενεΐ - Επανέλαβε ότι η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ θα γίνει σε συνεργασία με το Ομάν

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αφαιρείται με δικαστική απόφαση το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι
Στην Ουάσινγκτον 05.06.26

Αφαιρείται με δικαστική απόφαση το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι

Το προσωπικό του Κέντρου Κένεντι στις ΗΠΑ έλαβε εντολή να αφαιρέσει το όνομα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από την επωνυμία και τα επίσημα έγγραφα - Προθεσμία 14 ημερών έθεσε το δικαστήριο

Σύνταξη
Τραμπ: Θα ήταν υπέροχο Πούτιν και Ζελένσκι να συναντηθούν
Κόσμος 05.06.26

Πρώτη αντίδραση Τραμπ στις ανταλλαγές μηνυμάτων Πούτιν - Ζελένσκι: Θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν

Ρωσία και Ουκρανία εμφανίζονται για άλλη μία φορά διατεθειμένες να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου χωρίς ωστόσο να αλλάζει κάτι στο πεδίο της μάχης - Ο Τραμπ ενθαρρύνει τη συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου αγωνίζεται να επιβιώσει πολιτικά – Εξαρτάται από πόση διάθεση έχει ο Τραμπ για πόλεμο στο Ιράν
Έρχονται εκλογές 05.06.26

Ο Νετανιάχου αγωνίζεται να επιβιώσει πολιτικά – Εξαρτάται από πόση διάθεση έχει ο Τραμπ για πόλεμο στο Ιράν

Το Ισραήλ έχει μπει σε προεκλογική περίοδο και η πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου –που είναι αντιμέτωπος με σοβαρές δικαστικές υποθέσεις- θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των εκλογών. Αλλά και από τον Τραμπ, ο οποίος φαίνεται ότι έχει κουραστεί από τον πόλεμο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κολομβία: 1 νεκρός και 6 αγνοούμενοι εξαιτίας έκρηξης σε ορυχείο άνθρακα
Κολομβία 05.06.26

Νέα τραγωδία σε ορυχείο άνθρακα

Νέα τραγωδία σημειώθηκε σε ορυχείο άνθρακα στην Κολομβία, όπου ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και άλλοι έξι αγνοούνται έπειτα από έκρηξη αερίου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εξετάζει νέους περιορισμούς στις βίζες Ρώσων πολιτών – Επιστολή 11 χωρών της ζώνης Σένγκεν
Δείτε αναλυτικά 05.06.26

Νέους περιορισμούς στις βίζες Ρώσων πολιτών εξετάζει η ΕΕ - Επιστολή 11 χωρών της ζώνης Σένγκεν

«Ο περιορισμός της έκδοσης βίζας σε Ρώσους πολίτες αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την αρχή της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας το 2022»

Σύνταξη
Κοζάνη: Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 13 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βαρύ κατηγορητήριο
Ελλάδα 05.06.26

Κοζάνη: Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 13 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βαρύ κατηγορητήριο

Στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή οδηγήθηκαν οι 13 συλληφθέντες από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καλλιθέα: Σοκάρουν τα νέα ντοκουμέντα και οι μαρτυρίες για τον άγριο ξυλοδαρμό των δύο νεαρών από τον οδοντίατρο
Ελλάδα 05.06.26

Καλλιθέα: Σοκάρουν τα νέα ντοκουμέντα και οι μαρτυρίες για τον άγριο ξυλοδαρμό των δύο νεαρών από τον οδοντίατρο

Οι δύο νεαροί Αιγύπτιοι έβγαζαν φωτογραφίες κοντά στο σπίτι του γιατρού στην Καλλιθέα και εντοπίστηκαν από τον ίδιο λίγα μέτρα πιο κάτω, σε στάση λεωφορείου όπου τους επιτέθηκε με ρόπαλο

Σύνταξη
Ο Δίας και η Αφροδίτη – Οι «θεοί» του instagram στη Μύκονο
Ματογιάννια 05.06.26

Ο Δίας και η Αφροδίτη – Οι «θεοί» του instagram στη Μύκονο

Ο Δίας, κατά κόσμον Zeus, ασχολείται με την δικηγορία αλλά η εμφάνισή του που παραπέμπει σε Έλληνα θεό, όπως ο ίδιος δηλώνει, κάνει πολλά διάσημα brand να συνεργάζονται μαζί του για διαφημιστικούς λόγους.

Σύνταξη
«Ο νέος προπονητής του Άρη έχει το μπάσκετ πάντα στο μυαλό του» – Η ανάρτηση της Euroleague για τον Σπανούλη
Μπάσκετ 05.06.26

«Ο νέος προπονητής του Άρη έχει το μπάσκετ πάντα στο μυαλό του» – Η ανάρτηση της Euroleague για τον Σπανούλη

Η ανάρτηση της Euroleague με αφορμή την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του Άρη, η οποία αποτελεί κορυφαίο θέμα συζήτησης στο Ευρωπαϊκό μπάσκετ τις τελευταίες ημέρες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το σκεπτικό της απόφασης – «ανάσα» του Αρείου Πάγου για 350.000 δανειολήπτες του «νόμου Κατσέλη»
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά 05.06.26

Το σκεπτικό της απόφασης-«ανάσα» του Αρείου Πάγου για 350.000 δανειολήπτες του «νόμου Κατσέλη»

Σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο, οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται μόνο επί του κεφαλαίου που απομένει κάθε μήνα και όχι επί του αρχικού συνολικού χρέους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ιράν: Εκτόξευσε προειδοποιητικά πυραύλους και drones κατά πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στον Κόλπο του Ομάν
Νέα ένταση 05.06.26

Το Ιράν εκτόξευσε προειδοποιητικά πυραύλους και drones κατά πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στον Κόλπο του Ομάν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή αποτελούν νόμιμους στόχους, αν από εκεί ξεκινούν επιθέσεις κατά του ιρανικού εδάφους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρουμανία: Ουκρανικό το θαλάσσιο drone που εξερράγη στο λιμάνι της Κωνστάντζα – Αιχμές της Μόσχας στο Κίεβο
Ρουμανία 05.06.26

Ουκρανικό το θαλάσσιο drone που εξερράγη στο λιμάνι της Κωνστάντζα - Αιχμές της Μόσχας στο Κίεβο

Ρώσοι διπλωμάτες κατηγόρησαν το Κίεβο για παρουσίαση ελλιπών στοιχείων σχετικά με το συμβάν και απέρριψαν εμπλοκή της Μόσχας – Σε συναγερμό οι Αρχές της Ρουμανίας μετά την έκρηξη του drone

Σύνταξη
Λίβανος: Ο πρόεδρος της Βουλής απορρίπτει την εκεχειρία με το Ισραήλ – «Καταδικασμένη να αποτύχει»
Δείτε αναλυτικά 05.06.26

Ο πρόεδρος της Βουλής του Λιβάνου απορρίπτει την εκεχειρία με το Ισραήλ - «Καταδικασμένη να αποτύχει»

Τι προτείνει ο Ναμπίχ Μπέρι, πρόεδρος της Βουλής του Λιβάνου, που τάχθηκε εναντίον της εκεχειρίας με το Ισραήλ για την οποία διαμεσολάβησαν οι ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ακροβατεί ο Φάμελλος – «Μείζον γεγονός η ίδρυση της ΕΛΑΣ, στεκόμαστε δίπλα» – Κόντρα με Παππά και Πολάκη
Όλα όσα είπε 05.06.26

Ακροβατεί ο Φάμελλος – «Μείζον γεγονός η ίδρυση της ΕΛΑΣ, στεκόμαστε δίπλα» – Κόντρα με Παππά και Πολάκη

Ο Σωκράτης Φάμελλος ισορροπεί σε τεντωμένο σκοινί, με τους «αποκλεισμένους» από τον Τσίπρα, Παππά και Πολάκη να πιέζουν. Στόχος η ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου τόνισε στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος. Εντονος διάλογος με τον Νίκο Παππά, απόφαση οτι ο ΣΥΡΙΖΑ «θα είναι εδώ και αύριο» ζήτησε ο Πολάκης.

Σύνταξη
Σεξ, λιτότητα και βότκα – O ελληνικός μύθος της Ιφιγένειας έγινε ταινία στα ουαλικά
Κοινωνικός ρεαλισμός 05.06.26

Σεξ, λιτότητα και βότκα - O ελληνικός μύθος της Ιφιγένειας έγινε ταινία στα ουαλικά

Ο τίτλος είναι «Effi o Blaenau» και πρόκειται για την επανέκδοση του ελληνικού μύθου του βρετανικού, θεατρικού έργου «Η Ιφιγένεια στο Σπλοτ» -μια καταιγιστική ταινία στην ουαλική γλώσσα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυτή είναι η κυβερνητική «ομάδα κρούσης» του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα
Επικαιρότητα 05.06.26

Αυτή είναι η κυβερνητική «ομάδα κρούσης» του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα

Στη «σκιώδη κυβέρνηση» Παπανδρέου, Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου, Δουδωνής, Γλαβίνας, Σκανδαλίδης, Χριστοδουλάκης. Ποια στελέχη θα συντονίζουν τους 8 κύκλους δημόσιας πολιτικής.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
Cookies