Πόλεμος: Ανταλλαγή 185 αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
Ανάμεσά τους βρίσκονται στρατιώτες διαφόρων σωμάτων και ένας Ουκρανός πολίτης, σύμφωνα με τις δύο πλευρές.
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Σε ανταλλαγή 185 αιχμαλώτων πολέμου προχώρησε σήμερα, Παρασκευή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
«Στις 5 Ιουνίου, 185 Ρώσοι στρατιωτικοί επέστρεψαν από εδάφη που ελέγχονται από το καθεστώς του Κιέβου. Σε αντάλλαγμα, παραδόθηκαν 185 Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου», ανέφερε το υπουργείο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση το ρωσικό στρατιωτικό προσωπικό που επέστρεψε βρίσκεται στο έδαφος της Λευκορωσίας και η Ρωσίδα επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Γιάνα Λαντρατόβα, συνεργάζεται μαζί τους.
Η ανάρτηση Ζελένσκι
«Αφού λάβουν την απαραίτητη ψυχολογική και ιατρική βοήθεια, οι απελευθερωθέντες θα μεταφερθούν στη Ρωσική Ομοσπονδία για περαιτέρω θεραπεία και αποκατάσταση σε ιατρικές εγκαταστάσεις του ρωσικού υπουργείου Άμυνας», προσθέτει η ανακοίνωση και σημειώνει ότι «τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνέβαλαν με ανθρωπιστικές προσπάθειες διαμεσολάβησης κατά την επιστροφή του ρωσικού στρατιωτικού προσωπικού».
Την είδηση επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στο Χ, στην οποία υποστηρίζει ότι κάποιοι από τους αιχμαλώτους κρατούνταν από το 2022.
«Άλλοι 185 Ουκρανοί υπερασπιστές επιστρέφουν σήμερα στην πατρίδα τους μετά την αιχμαλωσία τους από τους Ρώσους. Μαζί με τους υπερασπιστές επιστρέφει και ένας πολίτης. Πρόκειται για πολεμιστές των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, της Εθνοφρουράς και της Κρατικής Υπηρεσίας Συνοριοφυλακής της Ουκρανίας – οπλίτες, λοχίες και αξιωματικούς.
Υπερασπίστηκαν το κράτος μας στη Μαριούπολη και στο Αζοφστάλ, καθώς και στους τομείς του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ, του Χαρκόβου, της Χερσώνας, της Ζαπορίζια, του Σούμι, του Κιέβου και του Κουρσκ. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και εκείνοι που επιστρέφουν μετά από χρόνια αιχμαλωσίας στη Ρωσία, όπου κρατούνταν από το 2022.
Ευχαριστώ όλους όσους το καθιστούν αυτό δυνατό: την ομάδα που ασχολείται με τις ανταλλαγές και τους συνεργάτες μας. Και ειδική ευγνωμοσύνη στους μαχητές που ανανεώνουν το ταμείο ανταλλαγών μας – οι οποίοι, χάρη στη δύναμη και τα επιτεύγματά τους στην πρώτη γραμμή, εξασφαλίζουν την επιστροφή των δικών μας ανθρώπων στην πατρίδα. Το έργο συνεχίζεται. Η επιστροφή των δικών μας ανθρώπων αποτελεί διαρκή προτεραιότητα για την Ουκρανία. Κάθε μέρα, εργαζόμαστε για να απελευθερώσουμε κάθε Ουκρανό και κάθε Ουκρανή από την αιχμαλωσία».
Another 185 Ukrainian defenders are returning home today from Russian captivity. One civilian is also returning along with the defenders. They are warriors of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard, and the State Border Guard Service of Ukraine – privates, sergeants, and… pic.twitter.com/hyArk8Zhpj
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 5, 2026
Πρόκειται για έναν από τους λίγους τομείς που συνεργάζονται οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές με την τελευταία ανταλλαγή αιχμαλώτων ανάμεσα στις δύο χώρες να πραγματοποιείται στις 15 Μαΐου, όταν 205 Ρώσοι και Ουκρανοί στρατιώτες επέστρεψαν στις πατρίδες τους.
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