Κοζάνη: Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 13 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βαρύ κατηγορητήριο

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Mια ακόμα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων που φέρεται να αφορά εγκληματική οργάνωση αποκαλύφθηκε από τις αρχές και οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως.

Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, ασκήθηκε σε βάρος τους κατά περίπτωση ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120 χιλιάδων ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή οδηγήθηκαν οι 13 συλληφθέντες από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Όλοι οι κατηγορούμενοι θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να προετοιμάσουν την απολογία τους πριν κριθεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.