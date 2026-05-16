Μεξικό: Οι εκπαιδευτικοί απειλούν με ογκώδη διαδήλωση την ημέρα έναρξης του Μουντιάλ
Οι εκπαιδευτικοί στο Μεξικό απέρριψαν την αύξηση μισθών που πρότεινε η κυβέρνηση και απείλησαν ότι θα πραγματοποιήσουν ογκώδη διαδήλωση την ημέρα έναρξης του Μουντιάλ.
Το μεγαλύτερο σωματείο εκπαιδευτικών στο Μεξικό απέρριψε χθες Παρασκευή την αύξηση μισθών που πρότεινε η κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντάς την πολύ κατώτερη των απαιτήσεών του, και απείλησε με ογκώδη διαδήλωση στην πρωτεύουσα την ημέρα έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου (στη φωτογραφία αρχείου από το Χ, @diario24horas, επάνω, διαδήλωση εκπαιδευτικών στην Πόλη του Μεξικού).
Περίπου 3.000 μέλη του εθνικού συνδικάτου εργαζομένων στην εκπαίδευση (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación / SNTE) διαδήλωσαν στην Πόλη του Μεξικού απαιτώντας αύξηση μισθών 100%. Η κυβέρνηση πρότεινε αύξηση της τάξης του 9%.
«Με φόντο την έναρξη του Μουντιάλ» θα «διοργανώσουμε μια από τις πιο δυναμικές και αποτελεσματικές κινητοποιήσεις στα χρονικά»
“No hay presupuesto para la basificación, pero sí hay para un Mundial (…) para ‘ajolotizar’ toda la CDMX”, reclaman maestros de la Unión de Trabajadores y Académicos Semiescolar.
El grupo protesta con un bloqueo sobre Calzada de Tlalpan, frente al Estadio Azteca. pic.twitter.com/JOI9OK8wQO
— Fernanda Familiar (@qtf) May 15, 2026
«Απαιτούμε ικανοποίηση των αιτημάτων μας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Φράουστρο Ορόσκο, εκπαιδευτικός από την πολιτεία Σακατέκας.
«Υπάρχει βούληση, με φόντο την έναρξη του Μουντιάλ, να διοργανώσουμε μια από τις πιο δυναμικές και αποτελεσματικές κινητοποιήσεις στα χρονικά», προειδοποίησε.
Στο πλαίσιο συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, εκπαιδευτικοί είχαν μπλοκάρει την πρόσβαση στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Μεξικού.
Εκατομμύρια τουρίστες
Το Μεξικό αναμένει περίπου 5 εκατομμύρια τουρίστες για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο συνδιοργανώνει με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.
Το Μουντιάλ θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου στο στάδιο Αζτέκα στην Πόλη του Μεξικού.
