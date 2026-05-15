Έτοιμη να μπει στο NBA Europe η… ποδοσφαιρική Μίλαν
Μετά την Αρμάνι Μιλάνο στη Euroleague, η πόλη αναμένεται να έχει εκπροσώπηση και στο νέο πρότζεκτ του NBA Europe, με τη συμμετοχή της... ποδοσφαιρικής Μίλαν.
Η Μίλαν βρίσκεται μία ανάσα από την ένταξή της στο NBA Europe, όπως αποκάλυψε ο Τζέρι Καρντινάλε, επικεφαλής της RedBird Capital Partners, ιδιοκτήτριας εταιρείας των «ροσονέρι».
Ο Καρντινάλε τόνισε σε συνέντευξή του στην Gazzetta Dello Sport, ότι το πρότζεκτ του NBA Europe είναι μία ευκαιρία για τη Μίλαν να αναπτύξει το brand της σε παγκόσμιο επίπεδο.
Οι δηλώσεις του Καρντινάλε:
«Οι εποχές της Dream Team με τους Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον και Λάρι Μπερντ έχουν περάσει. Σήμερα βλέπουμε πολλούς MVP να προέρχονται από την Ευρώπη, κάτι που δείχνει τη μεγάλη δύναμη που έχει στο παγκόσμιο μπάσκετ.
Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι πρέπει να συνεργαστούν με το NBA και να φέρουν το μπάσκετ του NBA στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι που θέλω να προσπαθήσω να κάνω στο Μιλάνο», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο στόχος είναι να συνεχίσουμε να αναβαθμίζουμε το brand της Μίλαν, να προσφέρουμε νέες εμπειρίες στους φιλάθλους μας και να βελτιώνουμε το οικονομικό προφίλ του συλλόγου. Όλα αυτά αποτελούν μέρος ενός συστήματος όπου όλοι μπορούν να επωφεληθούν», κατέληξε.
