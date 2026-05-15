Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε κοκαΐνη – Έκρυβαν τα ναρκωτικά σε ειδικές κρύπτες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης και MDMA στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, απογευματινές ώρες της Πέμπτης, 14 Μαΐου 2026, σε περιοχή της Αττικής, κατά την όποια συνελήφθησαν ένας 47χρονος και ένας 24χρονος, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο.

Αστυνομική επιχείρηση

Σύμφωνα με την Αστυνομία προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και εμπεριστατωμένη έρευνα στο πλαίσιο της οποίας πιστοποιήθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει δομημένο εγκληματικό δίκτυο με σκοπό την αποθήκευση, απόκρυψη και περαιτέρω διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης και MDMA.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους και σε όχημα, εντοπίστηκαν σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες:

99 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους -341,55- γραμμαρίων και

69 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες MDMA, συνολικού μικτού βάρους -164,25- γραμμαρίων.

Επίσης, κατασχέθηκαν -2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, -11.840- ευρώ, -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, -9- κινητά τηλέφωνα και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.