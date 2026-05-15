Εξαρθρώθηκαν δύο συμμορίες που συνεργάζονταν στις κλοπές αυτοκινήτων και στη διακίνηση ναρκωτικών – 18 συλλήψεις
Ελλάδα 15 Μαΐου 2026, 17:07

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκε, μεταξύ άλλων, αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, πυροβόλο όπλο και σφαίρες καθώς και ποσότητες ναρκωτικών

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκε, μεταξύ άλλων, αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, πυροβόλο όπλο και σφαίρες καθώς και ποσότητες ναρκωτικών

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α εξαρθρώθηκε δίκτυο 2 εγκληματικών οργανώσεων, αποτελούμενο από 24 μέλη, με αλληλένδετη εγκληματική δράση, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στις κλοπές οχημάτων και τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε Αττική και Βοιωτία, αντίστοιχα.

Για την εξάρθρωση των δύο συμμοριών πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., με τη συνδρομή αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας, Ασπροπύργου, Ζεφυρίου, Φυλής, Μεγαρέων, Μάνδρας και Θήβας, των Υποδιευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής, Νοτιοανατολικής Αττικής και Αθηνών και αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε..

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση σε Κατάστημα Κράτησης της Χώρας από αστυνομικούς της Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

18 συλλήψεις

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν -18- μέλη των εγκληματικών οργανώσεων ηλικίας 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 37 και 40 ετών, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και οι υπαρχηγοί.

Έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμη τρία μέλη, ενώ τρία άτομα είναι έγκλειστοι Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας, εκ των οποίων -2- τυγχάνουν αρχηγικά μέλη εγκληματικής οργάνωσης.

Σε βάρος των ανωτέρω σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, τετελεσμένες και σε απόπειρα, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των -75.000- ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων, τελωνειακού κώδικα και εξαρτησιογόνων ουσιών, παραβάσεις σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες, μαστροπεία, απείθεια και εκβίαση.

Συγγενικές σχέσεις

Σημειώνεται ότι τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων συνεργάζονταν σε όλα τα στάδια της εγκληματικής τους δραστηριότητας, ενώ πολλοί εξ’ αυτών διατηρούσαν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους.

Από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. προέκυψε η δραστηριοποίηση δύο εγκληματικών οργανώσεων με παράλληλη και αλληλένδετη δράση, με βάση την ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας, των οποίων η δράση χρονολογείται από τις αρχές Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους.

Πώς δρούσε η συμμορία που έκλεβε οχήματα

Την εν λόγω εγκληματική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούνταν στην τέλεση κλοπών οχημάτων στο λεκανοπέδιο της Αττικής, διεύθυναν -2- έγκλειστοι σε Κατάστημα Κράτησης της Χώρας, υποβοηθούμενοι από -2- υπαρχηγούς στους οποίους μετέφεραν τις εντολές που αφορούσαν την ανάπτυξη των εγκληματικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης.

Οι εντολές αυτές στη συνέχεια μεταφέρονταν από τους υπαρχηγούς στους φυσικούς αυτουργούς, οι οποίοι εκτελούσαν πιστά και απαρέγκλιτα το επιχειρησιακό σχέδιο, προβαίνοντας στην αφαίρεση των οχημάτων.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι δράστες προσέγγιζαν τα σημεία των κλοπών με οχήματα που μίσθωνε έτερο μέλος και στη συνέχεια τα κλεμμένα οχήματα αποκρύπτονταν σε χώρους (οικίες) που παραχωρούσαν τα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης της Χώρας.

Η εγκληματική οργάνωση είχε στρατολογήσει και επαγγελματία κλειθροποιό, ο οποίος παρείχε εξειδικευμένες γνώσεις και υποστήριξη για την κατασκευή κλειδιών.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης της οργάνωσης, αποτελεί το γεγονός ότι σε μία περίπτωση τα μέλη της «επέστρεψαν» στον ιδιοκτήτη το όχημά του, αφού πρώτα απαίτησαν και εισέπραξαν χρηματικό ποσό από αυτόν.

Διακίνηση ναρκωτικών

Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας, είχε ως αρχηγικό μέλος 31χρονο αλλοδαπό, ο οποίος παράλληλα δραστηριοποιούνταν και στην προαναφερθείσα εγκληματική οργάνωση, όπως και έτερα μέλη της.

Ο αρχηγός ασκούσε τον πλήρη έλεγχο στις δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης, δίνοντας εντολές και χαράσσοντας την επιχειρησιακή στρατηγική της.

Στο εσωτερικό οικίας στην περιοχή της Θήβας, όπου αποθηκεύονταν οι ναρκωτικές ουσίες, ο αρχηγός συσκεύαζε τα προς πώληση «πακέτα» τα οποία διοχέτευε στους βοηθούς – διακινητές που ήταν επιφορτισμένοι με την διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών και τις συναντήσεις με τους πελάτες, τις οποίες επίσης κανόνιζε ο αρχηγός, με τόπο συνάντησης συνήθως την ανωτέρω οικία.

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ναρκωτικών ουσιών, η οικία φυλασσόταν από μέλη της οργάνωσης καθ’ όλο το 24ωρο.

Οι βοηθοί – διακινητές ακολουθούσαν κατά γράμμα τις εντολές του αρχηγού και δεν πραγματοποιούσαν συναλλαγή, εάν γι’ αυτή δεν ήταν προηγουμένως ενήμερος αυτός.

Επιπλέον, εκείνος ήταν που όριζε τόσο την τιμή πώλησης των συσκευασμένων ναρκωτικών, όσο και τον τρόπο πληρωμής, επιλέγοντας αυτή να πραγματοποιείται μέσω εμβασμάτων στο διατραπεζικό σύστημα IRIS, σε τραπεζικό λογαριασμό γυναίκας με την οποία διατηρούσε σχέση και η οποία είχε ρόλο ταμία.

Ακόμα, όπως προέκυψε από την έρευνα η εγκληματική οργάνωση προμηθευόταν τις ναρκωτικές ουσίες από μέλη της που διέμεναν σε περιοχές της Αττικής.

Τα ευρήματα

Από έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός αποτελούμενος από πυροκροτητή, ποσότητα εκρηκτικής ύλης και φυτίλι,
  • -30- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -20- κιλά και -610- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
  • -1- κιλό και -144- γραμμ. κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα),
  • -11- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -805- γραμμάρια κοκαΐνης,
  • πυροβόλο όπλο,
  • -67- φυσίγγια,
  • κάρτες SIM,
  • -25- συσκευές κινητών τηλεφώνων,
  • φορητή συσκευή ανέπαφης αντιγραφής κλειδιών,
  • -7- μαχαίρια,
  • συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (τέιζερ),
  • μεταλλικό ρόπαλο,
  • χρυσαφικά,
  • -2- σιδερογροθιές,
  • ρουχισμός,
  • -7- τρίφτες και
  • -7- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κελιά Καταστήματος Κράτησης της Χώρας όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM και χειρόγραφες σημειώσεις που σχετίζονται με την εγκληματική δραστηριότητα των οργανώσεων.

Επιπλέον, εντοπίστηκε φορτηγό όχημα για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή την 3-2-2026 από την περιοχή της Ηλιούπολης, το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Ακόμα, κατασχέθηκαν -11- οχήματα, τα οποία οι δράστες χρησιμοποιούσαν για την τέλεση των εγκληματικών τους πράξεων.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α, έχουν εξιχνιαστεί -12- περιπτώσεις κλοπών οχημάτων και Εκβίασης σε Άλιμο, Περιστέρι, Αιγάλεω, Αγία Βαρβάρα, Νίκαια και Πατήσια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτιά» κάτω από τις 2.250 μονάδες

Ομόλογα: Καταρρέουν παγκοσμίως καθώς ο πληθωρισμός τρομάζει τους επενδυτές

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Τραγωδία στην Ηλιούπολη 15.05.26

Παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση σημειωμάτων που αποδίδονται στις δύο 17χρονες

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έδωσε παραγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διεξαγωγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

