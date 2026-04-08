newspaper
Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χαϊδάρι: Συμμορία έκλεβε διερχόμενους οδηγούς παριστάνοντας ότι έχουν βλάβη στο δικό τους αυτοκίνητο
Ελλάδα 08 Απριλίου 2026, 20:54

Χαϊδάρι: Συμμορία έκλεβε διερχόμενους οδηγούς παριστάνοντας ότι έχουν βλάβη στο δικό τους αυτοκίνητο

Από τη έρευνα της Αστυνομίας εντοπίστηκαν αι συνελήφθησαν τρία μέλη της συμμορίας που δρούσε στο Χαϊδάρι

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η συνήθεια που κάνει τους Σουηδούς πιο ευτυχισμένους

Spotlight

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου διακριβώθηκε η δράση συμμορίας, τα μέλη της οποίας αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από διερχόμενους οδηγούς προφασιζόμενοι υποτιθέμενη βλάβη στο δικό τους όχημα.

Όπως ανακοινώθηκε βραδινές ώρες την περασμένη Κυριακή (5-4-2026) εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Χαϊδαρίου, 3 αλλοδαποί, ηλικίας 32, 48 και 61 ετών, μέλη της συμμορίας και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστείες, απάτες, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πώς δρούσε η συμμορία

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι σταθμεύοντας το όχημά τους σε κεντρικό οδικό δίκτυο του Χαϊδαρίου, σταμάτησαν διερχόμενο όχημα, καλώντας σε βοήθεια, προφασιζόμενοι υποτιθέμενη βλάβη στο ελαστικό του οχήματος τους.

Ο οδηγός του οχήματος κινήθηκε ανυποψίαστος προς το μέρος τους για παροχή βοηθείας και αφού αρχικά δεν τους παρέδωσε το ζητούμενο για την επισκευή της βλάβης χρηματικό ποσό (100 ευρώ), οι κατηγορούμενοι με απειλή χρήσης μαχαιριού του αφαίρεσαν 50 ευρώ που είχε στην κατοχή του.

Έδιναν «δώρο» ψεύτικα δαχτυλίδια

Κληθέντες για το συμβάν αστυνομικοί, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών του Κέντρου της Άμεσης Δράσης και στοχευμένων ανζητήσεων, εντόπισαν τους κατηγορούμενους στην περιοχή της Ομόνοιας και μετά από έρευνα στην κατοχή τους και εντός του οχήματος τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

  • 2 ζεύγη πλαστών πινακίδων,
  • το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ,
  • 60 δαχτυλίδια ευτελούς αξίας, τα οποία, όπως διαπιστώθηκε, προσέφεραν ως αντάλλαγμα στους παθόντες για το χρηματικό ποσό που ζητούσαν, πείθοντας τους ότι επρόκειτο για κοσμήματα αξίας,
  • 4 κινητά τηλέφωνα και
  • σουγιά.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου εξιχνιάστηκαν μέχρι στιγμής επιπλέον -2- περιπτώσεις, με παρόμοιο τρόπο δράσης, ενώ όπως προέκυψε από την έρευνα η εγκληματική τους δραστηριότητα χρονολογείται τουλάχιστον από το 2023.

Ορισμένες φορές μάλιστα οδηγούσαν τα θύματά τους σε μηχανήματα αυτόματης ανάληψης (ATM), προκειμένου να τους αφαιρέσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερα χρηματικά ποσά.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
HSBC: Εύθραυστη η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, αυξάνονται οι ανησυχίες για την Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Η συνήθεια που κάνει τους Σουηδούς πιο ευτυχισμένους

Mε αντίποινα απειλούν oι Φρουροί της Επανάστασης μετά τις επιθέσεις στον Λίβανο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 2,5 εκατ. ευρώ

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν 26 κιλά κοκαΐνη και πάνω από 360 κιλά κάνναβη - Η επεισοδιακή καταδίωξη και οι έρευνες σε σπίτια

Προσοχή! Ανακαλείται παρτίδα βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος

Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στη Φυλή – Συνελήφθησαν 20 άτομα, ξηλώθηκαν καλώδια μήκους 2χλμ για ρευματοκλοπή

«Όσο η δικογραφία για τις υποκλοπές κάνει βόλτες, παραγράφονται αξιόποινες πράξεις», προειδοποιεί ο Χρ. Κακλαμάνης

Έπεσαν δέντρα στη Θεσσαλονίκη από τους ισχυρούς ανέμους – Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο παιδιά, καταπλακώθηκε ΙΧ

inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα έργα του 1 εκ. ευρώ που αλλάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά

Δήμος Μπουλούκος
Ο πόλεμος, η «προπόνηση» σε 9.500, το ρεκόρ «Guinness» και το Μεξικό που… γιορτάζει ενώ πετούν πύραυλοι

Νικόλαος Κώτσης
Οι «πόρτες» της πολεμικής τεχνολογίας που ανοίγει η ΕΕ - Τι είναι το πρόγραμμα AGILE που βρίσκεται στα σκαριά

Στράτος Ιωακείμ
Ατρόμητος-Κηφισιά 0-0: Η ισοπαλία δεν τους χαλάει

English edition 08.04.26

Easter Getaway Under Tight Watch at Piraeus Port

«Μασκουλινισμός»: Πώς ο μισογυνισμός γίνεται εργαλείο της ακροδεξιάς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που έμειναν στο «διαβάστηκε»

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Το Ιράν θέλει να βάλει «διόδια» στα Στενά του Ορμούζ - Και ζητά πληρωμή σε κρυπτονόμισμα

LIVE: Μπράγκα – Μπέτις

«Τη μέγιστη ποινή» σε βάρος της «Ketamine Queen» ζητά για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι η μητριά του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολλανδία – Ελλάδα 11-14: «Σφράγισε» το εισιτήριο για την τελική φάση του World Cup η Εθνική (vids)

Le Monde: Η συντηρητική ελληνική κυβέρνηση κλυδωνίζεται από τα σκάνδαλα – Ανασχηματισμός έκτακτης ανάγκης

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο (vid)

Η γραμμή όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα στην Ισπανία είχε σπάσει μια μέρα πριν το θανατηφόρο δυστύχημα

LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
Cookies