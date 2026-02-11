Συμμορία έκλεβε και μεταπωλούσε ΙΧ και μηχανές – Πώς δρούσε το κύκλωμα

Βίντεο ντοκουμέντα από τη δραση της σπείρας, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές και πλαστογραφίες αυτοκινήτων και μηχανών, έρχονται στη δημοσιότητα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 8 άτομα μετά από επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα σε Ασπρόπυργο, Αγία Βαρβάρα, Άνω Λιόσια, Σπάτα, Καλλιθέα, Ταύρο και Μοσχάτο.

Οπως προέκυψε από την έρευνα των αρχών οι κατηγορούμενοι δρούσαν τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2022.

<br />

Οι ρόλοι των μελών της σπείρας

Συγκεκριμένα, ένας 41χρονος, με κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης, φαίνεται πως εκμεταλλευόμενος την εμπειρία του στον χώρο των αυτοκινήτων, ανέπτυξε την απαραίτητη υποδομή και το αντίστοιχο υποστηρικτικό δίκτυο ατόμων για την κλοπή, πλαστογράφηση και μετέπειτα διάθεση στην αγορά αυτοκινήτων και μηχανών.

Έτσι σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δημιουργούσε πλαστά έγγραφα για την ταξινόμησή τους και είχε ιδρύσει εταιρεία-«φάντασμα» με «μπροστινό» 48χρονο, ώστε να μην φαίνεται η σύνδεσή του με την επιχείρηση.

Στη συνέχεια, ένας 40χρονος, φέρεται να διέθετε αυτοσχέδιο διαλυτήριο οχημάτων και ασχολούνταν με την απόκρυψη και αποσυναρμολόγηση των κλεμμένων οχημάτων και την περαιτέρω διάθεση τους, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ένας άνδρας 39 ετών, ο οποίος επίσης διέθετε αυτοσχέδιο διαλυτήριο αυτοκινήτων, κατηγορείται ότι και αυτός αποσυναρμολογούσε και πλαστογραφούσε τα κλεμμένα οχήματα, ενώ χαρακτηριστικό της δράσης του ήταν η ευκολία με την οποία άλλαζε τοποθεσίες στα διαλυτήρια που διαχειριζόταν.

Ένας 38χρονος, φέρεται να είχε ρόλο μεταφορέα των κλεμμένων ανταλλακτικών με βαν, από τα διαλυτήρια στους τελικούς αποδέκτες, ενώ αποτελούσε τον «συνδετικό κρίκο» με την αγορά.

Τα υπόλοιπα 4 άτομα κατηγορούνται ότι έκλεβαν οχήματα μετά από εντολή, στη συνέχεια τα έκρυβαν σε συνοικιακές οδούς, ενώ μετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος τοποθετούσαν σε αυτά πλαστές πινακίδες και τα παρέδιδαν στον 41χρονο και στα διαλυτήρια.

Χαρακτηριστικό της δράσης τους είναι ότι, αναλάμβαναν την πώληση των οχημάτων μέσω αγγελιών σε ιστοσελίδες.

Η «λεία» της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται από την αστυνομία ότι ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ, ενώ οι συλληφθέντες, έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια και αλλά αδικήματα.