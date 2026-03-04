newspaper
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Αχαρνές: Συμμορία ανηλίκων έβαζε εμπόδια στον δρόμο και λήστευε οδηγούς – Εννέα συλλήψεις
04 Μαρτίου 2026, 18:34

Αχαρνές: Συμμορία ανηλίκων έβαζε εμπόδια στον δρόμο και λήστευε οδηγούς – Εννέα συλλήψεις

Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις ληστειών και 12 κλοπές - Εκτός από τους 9 συλληφθέντες αναζητούνται άλλα 5 μέλη της συμμορίας που είχε γίνει φόβος και τρόμος των οδηγών σε οικισμό στις Αχαρνές

Σύνταξη
Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εξαρθρώθηκε μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση εγκληματική οργάνωση ανηλίκων που διέπραττε ληστείες και κλοπές στην περιοχή των Αχαρνών.

Συνελήφθησαν με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. εντός οικισμού των Αχαρνών, πρωινές ώρες της Δευτέρας (2-3-2026), 9 ανήλικοι και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ληστείες και κλοπές κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Παράλληλα έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται επιπλέον 5 μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Έκλειναν τον δρόμο στους οδηγούς

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν εντός οικισμού των Αχαρνών όπου αιφνιδίαζαν και τελικά ακινητοποιούσαν διερχόμενους οδηγούς με την τοποθέτηση εμποδίων στο οδόστρωμα και με χρήση σωματικής βίας αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και προσωπικά τους αντικείμενα.

Χαρακτηριστικό της δράσης τους είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δε δίστασαν να χρησιμοποιήσουν ιδιαίτερα σκληρή βία προκειμένου να κάμψουν την αντίσταση των θυμάτων, χτυπώντας τους με ξύλα και άλλα αντικείμενα.

Κλοπές σε οικίες

Επιπρόσθετα οι κατηγορούμενοι διέπρατταν κλοπές οικιών στην περιοχή των Αχαρνών όπου εισέρχονταν στις οικίες σπάζοντας τις πόρτες των οικιών και αφαιρούσαν κοσμήματα και ηλεκτρονικές συσκευές.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών εξιχνιάστηκαν -23- περιπτώσεις ληστειών και -12- κλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
