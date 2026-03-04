Αχαρνές: Συμμορία ανηλίκων έβαζε εμπόδια στον δρόμο και λήστευε οδηγούς – Εννέα συλλήψεις
Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις ληστειών και 12 κλοπές - Εκτός από τους 9 συλληφθέντες αναζητούνται άλλα 5 μέλη της συμμορίας που είχε γίνει φόβος και τρόμος των οδηγών σε οικισμό στις Αχαρνές
- Χρυσή λίρα: Μια ανάσα από τα 1.200 ευρώ η τιμής της – Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει την τιμή της
- Voucher 750 ευρώ: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις – Ποιοι το δικαιούνται και πώς θα το πάρετε
- Στάρμερ: Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη Μέση Ανατολή – Τι απαντά στον Τραμπ
- Γερμανία: Δεν σχεδιάζει να στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο – Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει «ανά πάσα στιγμή»
Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εξαρθρώθηκε μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση εγκληματική οργάνωση ανηλίκων που διέπραττε ληστείες και κλοπές στην περιοχή των Αχαρνών.
Συνελήφθησαν με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. εντός οικισμού των Αχαρνών, πρωινές ώρες της Δευτέρας (2-3-2026), 9 ανήλικοι και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ληστείες και κλοπές κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.
Παράλληλα έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται επιπλέον 5 μέλη της εγκληματικής ομάδας.
Έκλειναν τον δρόμο στους οδηγούς
Ως προς τον τρόπο δράσης τους, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν εντός οικισμού των Αχαρνών όπου αιφνιδίαζαν και τελικά ακινητοποιούσαν διερχόμενους οδηγούς με την τοποθέτηση εμποδίων στο οδόστρωμα και με χρήση σωματικής βίας αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και προσωπικά τους αντικείμενα.
Χαρακτηριστικό της δράσης τους είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δε δίστασαν να χρησιμοποιήσουν ιδιαίτερα σκληρή βία προκειμένου να κάμψουν την αντίσταση των θυμάτων, χτυπώντας τους με ξύλα και άλλα αντικείμενα.
Κλοπές σε οικίες
Επιπρόσθετα οι κατηγορούμενοι διέπρατταν κλοπές οικιών στην περιοχή των Αχαρνών όπου εισέρχονταν στις οικίες σπάζοντας τις πόρτες των οικιών και αφαιρούσαν κοσμήματα και ηλεκτρονικές συσκευές.
Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών εξιχνιάστηκαν -23- περιπτώσεις ληστειών και -12- κλοπές.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Αχαρνές: Συμμορία ανηλίκων έβαζε εμπόδια στον δρόμο και λήστευε οδηγούς – Εννέα συλλήψεις
- Η Θέλτα, η Μαντόνα και μια φανέλα του 1990
- Στρατιωτικές πηγές στο in: Δεν υπάρχει πληροφόρηση για στοχοποίηση της Σούδας
- Βγήκε από τη ΜΕΘ το 5 μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα
- Τα πρώτα πρόστιμα στην αγορά καυσίμων από την έναρξη του πολέμου
- «Η Τελευταία Κλήση»: Είδαμε την ταινία εμπνευσμένη από την υπόθεση ομηρείας του Σορίν Ματέι
- Καματερό: Συνελήφθη 53χρονος για παιδική πορνογραφία και κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες καταστήματος
- Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot – Bίντεο με την άφιξή τους στο νησί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις