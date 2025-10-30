Μοσχάτο: Η δράση της «συμμορίας 183» που είχε σπείρει τον τρόμο σε ανήλικους – Τα μηνύματα που έστελναν στο θύμα

Τα χτυπήματα στο σώμα του 13χρονου αγοριού που δέχτηκε αναίτια επίθεση από 15 ανήλικους νταήδες σε κεντρική πλατεία του Μοσχάτου είναι εμφανή.

Οι δράστες, παιδιά 15 και 16 ετών. Γνωστοί στην περιοχή ως η «συμμορία 183», που πήρε το όνομα της από τον ταχυδρομικό κώδικα του Μοσχάτου. Ο πατέρας του θύματος ξεσπά στο MEGA.

«Άρχισαν να τον χτυπάνε»

«Ήτανε στο σταθμό του Μοσχάτου που έχει δίπλα ένα μικρό παρκάκι ήταν μία ομάδα παιδιών και έγινε μία παρεξήγηση, του λέει ένας από αυτούς τους νταήδες ‘’εμένα είπες έτσι;’’ του λέει ‘’όχι φίλε, εδώ τη φίλη μου είμαστε κολλητοί’’. ‘’Καλά, καλά εμείς θα τα πούμε εμείς, οι δυο’’ και άρχισαν και τον χτυπάγανε με κλωτσιές, μπουνιές. Χέρια πόδια κεφάλι σε όλο το σώμα χτυπήματα».

Αμέσως μετά ο 13χρονος ειδοποίησε τους γονείς του για την επίθεση που δέχτηκε. Με την μητέρα του πήγαν στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλαν τον άγριο ξυλοδαρμό του.

«Την επόμενη μέρα του στέλνουνε μήνυμα, του λέει ‘έλα να βρεθούμε σου ζητάμε συγγνώμη’».

Τα μηνύματα

Το MEGA παρουσιάζει τα μηνύματα που έστειλε στο Instagram, ένας εκ των δραστών, στον 13χρονο μια ημέρα μετά την επίθεση.

Δράστης: Ακούς ρε;

Θύμα: Έλα

Δράστης: Σου ζητάω εγώ και οι άλλοι συγγνώμη για χθες, ό,τι και να πεις έχεις δίκιο. Θέλω άμα μπορείς να έρθεις το απόγευμα να τα βρούμε και όλα καλά.

«Μιλάω κατευθείαν εγώ με την Ασφάλεια ήρθανε ντυμένοι με πολιτικά και τους έγινε επ’ αυτόφωρο σύλληψη», προσθέτει ο πατέρας του θύματος.

Έξι συλλήψεις

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 6 ανήλικους ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι 9 μαθητές. Μαζί συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

«Ήταν ένα 24ωρο στη φυλακή άδικα αυτό έχω να σας πω μόνο. Όλο αυτό είναι ένα ψέμα. Είχαν βάλει ‘’μέσα’’ παιδιά τα οποία δεν ήταν καν στο συμβάν. Δεν ήξεραν καν ότι υπήρχε στο Μοσχάτο το παιδί το συγκεκριμένο, δεν το ήξεραν καν», είπε μητέρα ανηλίκου.

Ο 13χρονος είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση και προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ.

«Να τώρα πριν μία ώρα σας λέω, ήταν έξω από το σχολείο του ένας από τους δράστες και τον κορόιδευε και ενημέρωσα την διευθύντρια του σχολείου αλλά ώσπου να βγουν έφυγε ο νεαρός», προσθέτει ο πατέρας του 13χρονου.

Οι γονείς των παιδιών που συνελήφθησαν προχώρησαν σε μηνύσεις για ψευδή καταμήνυση και ψευδή καταγγελία.