Μέλη της γνωστής στο Μοσχάτο «συμμορίας 183» ήταν ανάμεσα στους 15 ανηλίκους που επιτέθηκαν σε 13χρονο με γροθιές και κλωτσιές, μέσα σε πάρκο της περιοχής το περασμένο Σάββατο.

«Το παιδί μου το χειρίστηκε ψύχραιμα, δεν σήκωσε χέρι σε κανέναν» δήλωσε ο πατέρας του 13χρονου

Υπενθυμίζεται ότι την επόμενη μέρα της επίθεσης συνελήφθησαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου έξι ανήλικοι, ηλικίας 14 και 15 ετών. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου κατά συναυτουργία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα εννέα ανήλικοι.

Όπως είπαν στον πατέρα του θύματος οι αστυνομικοί στην Ασφάλεια, «κάποιοι είναι γνωστοί σαν συμμορία 183» από τον τηλεφωνικό κώδικα του Μοσχάτου. Μιλώντας ο ίδιος στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, είπε ότι το παιδί του «το χειρίστηκε ψύχραιμα, δεν σήκωσε χέρι σε κανέναν, μου είπε ‘μπαμπά δεν ήθελα να το συνεχίσω, προστατεύτηκα με τα χέρια, με κλωτσάγανε με χτυπάγανε’».

Επίθεση στο Μοσχάτο: «Μπαμπά, με έχουν χτυπήσει άσχημα»

Περιγράφοντας τα όσα συνέβησαν, ο πατέρας του 13χρονου αναφέρει: «Το Σάββατο περίπου 19:40 – εγώ βρισκόμουν εκτός Αθηνών – με καλεί ο γιος και μου λέει ‘μπαμπά, με έχουν χτυπήσει άσχημα 15 άτομα. Δεν έχω μπαταρία, τι κάνω;’. Εγώ του λέω: ‘Σε βλέπω από το GPS, μείνε εκεί που είσαι’».

«Το παιδί είχε χτυπηθεί άσχημα από 15 παιδιά άλλης ηλικίας, από άλλα σχολεία. Δεν τα γνώριζε. Καμία κόντρα», προσθέτει ο ίδιος. Όπως εξηγεί, «ήταν στην παρέα τους μια κοπέλα, φίλη του γιου μου, της φώναξε ο γιος μου κάποιο υποκοριστικό και πετάχτηκε κάποιος από αυτούς και του είπε ‘σε μένα το λες αυτό, θα δεις τι θα συμβεί’ αν και το παιδί του είπε ότι ‘δεν το είπα για σένα’».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι έξι κατηγορούμενοι μαζί με τους άλλους εννέα συνομηλίκους τους προσέγγισαν τον 13χρονο και αφού τον έριξαν στο έδαφος, του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Για το περιστατικό, συνελήφθησαν και οι γονείς των παιδιών για παραμέληση εποπτείας. Ενδεικτικό της θρασύτητας που επέδειξαν οι κατηγορούμενοι, αποτελεί το γεγονός ότι μετά την ολοκλήρωση της επίθεσης εις βάρος του 13χρονου, ένας εκ των δραστών τον πλησίασε και τον χαστούκισε στο πρόσωπο.