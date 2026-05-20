19.05.2026 | 21:23
Ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
20 Μαΐου 2026

Η αναπάντεχη εμφάνιση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στις Κάννες

Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, το οποίο φοράει από τότε που εκείνη και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025, κέρδισε τις εντυπώσεις.

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2026, όπου και παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Fjord».

Όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου της μάρκας κοσμημάτων Chopard, η Ροντρίγκεζ φορούσε σμαράγδια και διαμάντια άνω των 300 καρατίων.

Πρωταγωνιστές τα κοσμήματα

Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ (οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αξία του φτάνει τα 5 εκατομμύρια δολάρια), το οποίο φοράει από τότε που εκείνη και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025, κέρδισε επίσης τις εντυπώσεις.

Η λάμψη των αξεσουάρ της ανέδειξε το υπόλοιπο ντύσιμό της, το οποίο περιελάμβανε επίσης ένα μωβ στράπλες φόρεμα. Συνολικά, με την εμφάνισή της τήρησε τον ενδυματολογικό κώδικα του φεστιβάλ.

Φωτογραφία: Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ ποζάρει στο κόκκινο χαλί κατά την άφιξη των καλεσμένων στην προβολή της ταινίας «Fjord», που συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, στις 18 Μαΐου 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Πέρυσι, οι διοργανωτές της εκδήλωσης θέσπισαν αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες που απαγόρευαν διάφορες τάσεις, συμπεριλαμβανομένης της πάντα δημοφιλούς επιλογής του «γυμνού» ντυσίματος. Πολλές από τις ίδιες οδηγίες εξακολουθούν να ισχύουν.

Πέρα από το κόκκινο χαλί, η Ροντρίγκεζ έκανε την εμφάνισή της στα βραβεία Kering Women in Motion Awards στις Κάννες την Κυριακή 17 Μαΐου.

Πίστη και τέχνη

Τη Δευτέρα 4 Μαΐου, η Τζορτζίνα  Ροντρίγκεζ παρευρέθηκε στο Met Gala στη Νέα Υόρκη φορώντας ένα φόρεμα Ludovic de Saint Sernin, καθώς και κοσμήματα Chopard.

Στο Instagram, εξήγησε λεπτομερώς τις ειδικές αναφορές στο ντύσιμό της, το οποίο αποτελούσε τη δική της ερμηνεία του κώδικα ενδυμασίας της βραδιάς.

«Κρυμμένες μέσα στο φόρεμα, δίπλα στην καρδιά μου, υπάρχουν δύο φράσεις κεντημένες στο χέρι στα ισπανικά: Donde ella está, el alma encuentra refugio και Y líbranos del mal amén. Αυτές οι λέξεις λειτουργούν ως μια προσωπική προσευχή, που μεταφέρεται μέσα στο ρούχο», έγραψε.

«…Στο πλαίσιο του θέματος Fashion is Art, η εμφάνιση αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο η πίστη, όπως και η τέχνη, μπορεί να εκφραστεί μέσω της φόρμας, της λεπτομέρειας και του συναισθήματος», πρόσθεσε.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων

Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος
Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο 4ος γάμος του, τα 6 παιδιά και μια αγωγή
Ο Τζον Τραβόλτα εξηγεί την έμπνευση πίσω από τις viral εμφανίσεις του με μπερέ στις Κάννες
Οι Μπέκαμ κάνουν χοντρό ταμείο – Αποκαλύφθηκε η τεράστια περιουσία του Ντέιβιντ και της Βικτόρια
Shakira: Ιστορική δικαίωση και επιστροφή 64 εκατ. από την Ισπανία – «Βάναυση διαπόμπευση» για φοροδιαφυγή
Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων»
Στρέφει το ΝΑΤΟ το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι «ΑΣΠΙΔΕΣ»;
Επαγγελματική εκπαίδευση ενός κατώτερου θεού: Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και υποτιμημένοι οι καθηγητές
«Therians»: Άνθρωποι που ταυτίζονται με ζώα ζητούν περίθαλψη από κτηνιάτρους – Δεν παίζουν μαζί τους οι κτηνίατροι [βίντεο]
Οι Αμερικανοί επαναστατούν κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης – «Δεν έχω ξαναδεί κάτι να εντείνεται τόσο γρήγορα»
Νέες απειλές των ΗΠΑ για «επανέναρξη του πολέμου» – Απαντά το Ιράν
Εκουαδόρ: Διασώθηκαν έξι ανήλικες θύματα trafficking δικτύου συνδεόμενου με υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα
Λίβανος: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκοτώνουν 19 ανθρώπους, συνεχίζονται οι επιθέσεις σε όλο τον νότο
Οι δράστες της επίθεσης στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, μετέδιδαν σε live streaming – Είχαν ναζιστικά σύμβολα [βίντεο]
Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για «πραξικόπημα» στη Βολιβία, κατά του κεντροδεξιού προέδρου Πας
Νορβηγία: Έκκληση των πρωθυπουργών της Ινδίας και των σκανδιναβικών χωρών υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας
Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ
«Φταίει» το φυτοπλαγκτόν για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας; – Οι εξηγήσεις Κολυδά
Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος
Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

