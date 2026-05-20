Η αναπάντεχη εμφάνιση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στις Κάννες

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2026, όπου και παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Fjord».

Όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου της μάρκας κοσμημάτων Chopard, η Ροντρίγκεζ φορούσε σμαράγδια και διαμάντια άνω των 300 καρατίων.

Πρωταγωνιστές τα κοσμήματα

Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ (οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αξία του φτάνει τα 5 εκατομμύρια δολάρια), το οποίο φοράει από τότε που εκείνη και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025, κέρδισε επίσης τις εντυπώσεις.

Η λάμψη των αξεσουάρ της ανέδειξε το υπόλοιπο ντύσιμό της, το οποίο περιελάμβανε επίσης ένα μωβ στράπλες φόρεμα. Συνολικά, με την εμφάνισή της τήρησε τον ενδυματολογικό κώδικα του φεστιβάλ.

Πέρυσι, οι διοργανωτές της εκδήλωσης θέσπισαν αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες που απαγόρευαν διάφορες τάσεις, συμπεριλαμβανομένης της πάντα δημοφιλούς επιλογής του «γυμνού» ντυσίματος. Πολλές από τις ίδιες οδηγίες εξακολουθούν να ισχύουν.

Πέρα από το κόκκινο χαλί, η Ροντρίγκεζ έκανε την εμφάνισή της στα βραβεία Kering Women in Motion Awards στις Κάννες την Κυριακή 17 Μαΐου.

Πίστη και τέχνη

Τη Δευτέρα 4 Μαΐου, η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ παρευρέθηκε στο Met Gala στη Νέα Υόρκη φορώντας ένα φόρεμα Ludovic de Saint Sernin, καθώς και κοσμήματα Chopard.

Στο Instagram, εξήγησε λεπτομερώς τις ειδικές αναφορές στο ντύσιμό της, το οποίο αποτελούσε τη δική της ερμηνεία του κώδικα ενδυμασίας της βραδιάς.

«Κρυμμένες μέσα στο φόρεμα, δίπλα στην καρδιά μου, υπάρχουν δύο φράσεις κεντημένες στο χέρι στα ισπανικά: Donde ella está, el alma encuentra refugio και Y líbranos del mal amén. Αυτές οι λέξεις λειτουργούν ως μια προσωπική προσευχή, που μεταφέρεται μέσα στο ρούχο», έγραψε.

«…Στο πλαίσιο του θέματος Fashion is Art, η εμφάνιση αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο η πίστη, όπως και η τέχνη, μπορεί να εκφραστεί μέσω της φόρμας, της λεπτομέρειας και του συναισθήματος», πρόσθεσε.