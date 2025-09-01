Εδώ και περίπου εννέα χρόνια, δηλαδή από τότε που γνωρίστηκε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η ζωή της βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Το στυλ, οι βόλτες, οι διακοπές, οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες, η σχέση της με τον σταρ του ποδοσφαίρου, όλα βρίσκονται κάτω από το φως της δημοσιότητας. Ωστόσο, υπάρχει μια πλευρά της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ που παραμένει σχετικά άγνωστη.

Η ζωή της πριν τον Κριστιάνο Ρονάλντο – και για την ακρίβεια η οικογένειά της. Ανά περιόδους η 31χρονη influencer και μοντέλο, έχει πει λίγα πράγματα για τους γονείς και τους συγγενείς της, αλλά αποφεύγει τις πολλές λεπτομέρειες. Μέχρι που ήρθε ο αρραβώνας με τον CR7 πριν από λίγες ημέρες και τα tabloids άρχισαν να ρίχνουν -ξανά- κρυφές ματιές στο παρελθόν της.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

Ναρκωτικά, σύλληψη και 10 χρόνια φυλακή

Για το πως γνωρίστηκαν οι γονείς της, κανείς δεν μπορεί να πει βάζοντας το χέρι του στη φωτιά. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Χόρχε ήταν από την Αργεντινή και η Άνα Μαρία ζούσε στην Ισπανία – οι δυο τους φέρεται να γνωρίστηκαν τη δεκαετία του ’80 σε ένα του ταξίδι στην Ιβηρική χερσόνησο και το 1994 ήρθε στη ζωή η Τζορτζίνα.

Ωστόσο όταν ήταν μόλις πέντε ετών, ο Χόρχε συνελήφθει για εμπόριο κοκαΐνης αξίας 120.000 δολαρίων στα σύνορα της Ισπανίας με τη Γαλλία – δικάστηκε, καταδικάστηκε και φυλακίστηκε το 2003. Αρχικά θα αφεθεί ελεύθερος μετά από πέντε χρόνια, ωστόσο λίγο αργότερα θα πέσει ξανά στα χέρια της αστυνομίας.

Ο Χόρχε θα αποφυλακιστεί το 2013, μετά από μια δεκαετία πίσω από τα κάγκελα των φυλακών και θα απελαθεί από την Ισπανία, με τις ισπανικές Αρχές να του απαγορεύουν για πάντα να επιστρέψει στη χώρα. Θα επιστρέψει στην Αργεντινή, όπου θα αφήσει την τελευταία του πνοή το 2019 σε ηλικία 70 ετών.

Η άγνωστη μητέρα και οι ξεχασμένοι συγγενείς

Ακόμα λιγότερες είναι οι πληροφορίες για τη μητέρα της Άνα Μαρία. Μετά τη σύλληψη του Χόρχε, τα ίχνη της ουσιαστικά χάνονται, με τις φήμες να τη θέλουν να έχει μετακομίσει μόνιμα στην Ιταλία και να δουλεύει ως σερβιτόρα, έχοντας αποφασίσει να αφήσει πίσω της την Τζορτζίνα.

Ωστόσο, η σχέση της 31χρονης δεν είναι καλύτερη ούτε με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειά της. Λίγο μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ I Am Georgina στο Netflix, ο θείος της Χέσους που την μεγάλωσε, δήλωσε απογοητευμένος από τη συμπεριφορά της.

Μετά τη γνωριμία της με τον Κριστιάνο Ρονάλντο το 2016, η Τζορτζίνα φαίνεται ότι αποφάσισε να κόψει κάθε δεσμό με το παρελθόν της και να δημιουργήσει μια νέα ζωή, μακριά από τα σκάνδαλα της οικογένειάς της.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

Ο Χέσους Χερνάντεζ, μιλώντας τότε στον αγγλικό Τύπο είπε ότι η Τζορτζίνα δεν ενδιαφέρεται για κανέναν άλλον εκτός του εαυτούς – έφτασε μέχρι και στο σημείο να αλλάξει νούμερο στο κινητό της τηλέφωνο προκειμένου να μην τη βρίσκουν οι συγγενείς της.

«Ίσως να ντρέπεται για εμάς και να θεωρεί τον εαυτό της καλύτερη. Ωστόσο ποτέ δεν της ζήτησα κάτι, έστω κι αν ήξερα με ποιον είχε σχέση» είπε ο θείος της.

// Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας δείνοντας το δαχτυλίδι του αρραβώνα της αξίας 300.000 δολαρίων (REUTERS / Yara Nardi)