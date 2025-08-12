Κριστιάνο Ρονάλντο – Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Αξίας έως 4,6 εκατ. ευρώ το μονόπετρο του αρραβώνα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, μετά από 8 χρόνια σχέσης επισημοποιούν τη σχέση τους.

Η ανάρτηση με το εντυπωσιακό μονόπετρο

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ παρουσίασε το εντυπωσιακό της κόσμημα στο Instagram, επιβεβαιώνοντας τον αρραβώνα της με τον 40χρονο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου και αφήνοντας τους θαυμαστές άφωνους με το εκθαμβωτικό δαχτυλίδι, το οποίο διαθέτει μια οβάλ κεντρική πέτρα και δύο πλαϊνά διαμάντια.

«Ναι, δέχομαι. Σε αυτήν και σε όλες τις ζωές μου», έγραψε η Ροντρίγκες στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Georgina Rodriguez’s ‘extraordinary’ engagement ring from Cristiano Ronaldo could be worth up to $5M https://t.co/m2ef6lpcHz pic.twitter.com/fOswjjArZj — Page Six (@PageSix) August 11, 2025

Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Το πανάκριβο μονόπετρο

Αν και το ζευγάρι δεν αποκάλυψε ποιος σχεδίασε το εντυπωσιακό κόσμημα, ειδικοί που μίλησαν στο Page Six εκτιμούν ότι η τιμή του κυμαίνεται από 2 έως 5 εκατομμύρια δολάρια (από 1,8 έως 4,6 εκατ. ευρώ).

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»

Η 31χρονη εθεάθη για πρώτη φορά πλάι στον τότε σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, προς τα τέλη του 2016 και όπως έχει η ίδια υποστηρίξει σε συνεντεύξεις της, «ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά».

«Η πρώτη μας συνάντηση ήταν στο Gucci, όπου εργαζόμουν ως βοηθός πωλητή» είχε πει σε συνέντευξή της στη Sun. «Λίγες μέρες αργότερα, είδαμε ξανά ο ένας τον άλλον σε εκδήλωση ενός άλλου brand.

Τότε ήταν που μπορέσαμε να μιλήσουμε σε χαλαρή ατμόσφαιρα, έξω από το εργασιακό μου περιβάλλον. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά και για τους δύο».

Κριστιάνο Ρονάλντο: Τι δηλώνει για την αγαπημένη του σύντροφο

«Είμαι ερωτευμένος μαζί της. Είναι η μητέρα των παιδιών μου. Είμαι τόσο παθιασμένος μαζί της.

Είναι φίλη μου, κάνουμε συζητήσεις. Της ανοίγω την καρδιά μου. Μου άνοιξε την καρδιά της. [Είναι ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου]…

Γιατί όχι [να παντρευτούμε]. Όχι τώρα! Όχι σε αυτή τη συνέντευξη. Γιατί όχι, μια μέρα… Θα το κάνουμε μια μέρα, σίγουρα. Είναι το όνειρο της μαμάς μου», είχε δηλώσει σε συνέντευξη του.