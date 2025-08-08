Ο Ινίγο Μαρτίνεθ αποχωρεί από τη Μπαρτσελόνα προκειμένου να γίνει συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο

H απόφαση του Ινίγο Μαρτίνεθ να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα ως ελεύθερος αιφνιδίασε άπαντες στο στρατόπεδο των «μπλαουγκράνα», καθώς είναι ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ομάδας του Χάνσι Φλικ.

Βέβαια, η μεταγραφή του θα ανοίξει χώρο στον μισθολογικό προϋπολογισμό και θα βοηθήσει τους «μπλαουγκράνα» να πλησιάσουν περισσότερο στην τήρηση του Financial Fair Play.

Αυτός ο χώρος δεν είναι μικρός, αφού η «Mundo Deportivo» αναφέρει ότι πρόκειται να αποδεσμευτεί ένα ποσό έως και 14 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην λύση της συνεργασίας τους, παρά το γεγονός πως ο Ισπανός αμυντικός έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο (λήγει τον Ιούνιο του 2026), ωστόσο δεν θέλησε να λάβει αποζημίωση για αυτόν, καθώς επιθυμεί να παίξει στην Αλ Νασρ, η οποία τον ήθελε και πέρυσι.

Βάσει κάποιων ρεπορτάζ μάλιστα ο Ινίγο Μαρτίνεθ έχει το δικαίωμα να τερματίσει το τρέχον συμβόλαιό του με τους Καταλανούς, χωρίς εκείνοι να λάβουν κάποιο χρηματικό ποσό, ουσιαστικά χάνοντάς τον ως ελεύθερο

Οι Άραβες του δίνουν ετήσιο μισθό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ (αναμένεται να υπογράψει για 1+1 χρόνια) και αν σκεφτούμε πως ο Μαρτίνεθ είναι στο 34ο έτος της ηλικίας του, τότε μπορούμε να τον δικαιολογήσουμε για την απόφασή του.

🚨💣 BREAKING: Al Nassr agree deal to sign Iñigo Martínez, here we go! 🟡🔵 Iñigo will terminate his contract at Barcelona with immediate effect and join Al Nassr as free agent. Contract until June 2026 plus option for further season until June 2027. pic.twitter.com/uVxHwW7PSV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025



Πέρυσι ο Ινίγκο Μαρτίνεθ ήταν από τους πρωταγωνιστές της Μπαρτσελόνα. Κατέγραψε 46 συμμετοχές, στις οποίες σημείωσε τρία γκολ και έδωσε έξι ασίστ.