Ο Ίνιγο Μαρτίνεθ επιτέθηκε σε οπαδούς της Μπαρτσελόνα που τον αποκάλεσαν «χαζό» (vid)

Σε ένα ασυνήθιστο περιστατικό ενεπλάκη ο αμυντικός της Μπαρτσελόνα, Ινίγκο Μαρτίνεθ, ο οποίος είχε φραστικό επεισόδιο με νεαρούς οπαδούς των μπλαουγκράνα οι οποίοι τον προσέβαλαν.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την αποχώρηση του 32χρονου άσου από το προπονητικό κέντρο των καταλανών, αγόρια νεαρής ηλικίας του επιτέθηκαν φραστικά αποκαλώντας τον «χαζό» προφανώς για τις μέτριες εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν, με αποτέλεσμα ο Βάσκος να παρατήσει το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου και να κατέβει κάτω, προκειμένου να ζητήσει εξηγήσεις.

«Είναι η τελευταία φορά που με αποκαλείς χαζό! Στο ξαναλέω είναι η τελευταία φορά που με προσβάλεις, το ίδιο και ο φίλος σου!», είπε έξαλλος ο Μαρτίνεθ, ενώ ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν νεαρό πριν αποχωρήσει, με κάποιους περαστικούς να καταγράφουν το περιστατικό.

Δείτε το βίντεο βίντεο:

⛔️✋🏼 Inigo Martinez said stop to some fans insulting him. pic.twitter.com/YZJcs8WFFe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2024