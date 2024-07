Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Όταν οι Γάλλοι πολιτικοί «βυθίζονται» στον Σηκουάνα

Ήταν Νοέμβριος του μακρινού 1988 όταν ο κεντροδεξιός Ζακ Σιράκ, τότε δήμαρχος του Παρισιού και μετέπειτα πρόεδρος της Γαλλίας, έδωσε την υπόσχεση ότι σύντομα οι κάτοικοι της γαλλικής πρωτεύουσας θα μπορούσαν να κολυμπήσουν ξανά στον Σηκουάνα.

Οι βουτιές στα βρόμικα θολά νερά του είχαν απαγορευτεί από το 1923.

«Σε πέντε χρόνια, θα μπορούμε να κολυμπήσουμε και πάλι εκεί», είχε ανακοινώσει 65 χρόνια μετά την απαγόρευση ο Σιράκ, απελευθερώνοντας στον ποταμό 5.000 λούτσους.

«Θα έρθω με πετσέτες και αντιβιοτικά», τον είχε ειρωνευτεί ο τότε υπουργός Περιβάλλοντος επί προεδρίας Μιτεράν, Μπρις Λαλόντ, μετέπειτα ιδρυτής του κόμματος Οικολογική Γενιά.

Απτόητος, ο Σιράκ επανέλαβε τη υπόσχεσή του το 1990, δηλώνοντας στην τηλεοπτική κάμερα ότι θα έκανε «μπάνιο στον Σηκουάνα μπροστά σε μάρτυρες» το 1993.

Δεν το έκανε ποτέ…

Χρειάστηκε να περάσουν έκτοτε πάνω από τρεις δεκαετίες μέχρι μια Γαλλίδα πολιτικός, η Αμελί Ουντεά-Καστερά, να κάνει την πρώτη… ηρωική βουτιά, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

Ένεκα Ολυμπιακών Αγώνων, η πρώην επαγγελματίας τενίστρια, νυν υπουργός Αθλητισμού επί προεδρίας του κεντρώου Εμανουέλ Μακρόν, βούτηξε στις 13 Ιουλίου στον Σηκουάνα.

Ήταν μόλις 13 ημέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, με τον διάσημο ποταμό του Παρισιού να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Επικοινωνιακά δεν βοήθησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η υπουργός βούτηξε στον ποταμό φορώντας ολόσωμη στολή κατάδυσης.

Τέσσερις ημέρες μετά, σειρά για μακροβούτι πήρε η σοσιαλίστρια δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό.

Είχε ήδη αναβάλει δύο φορές το κολύμπι στον Σηκουάνα, καθώς τα αποτελέσματα των αναλύσεων δειγμάτων του νερού ήταν πολύ άσχημα.

Κι αυτό παρά τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ που οι γαλλικές αρχές έχουν ρίξει σε υποδομές για να ξεβρομίσουν τον Σκηνουάνα.

#Hidalgo a fait trempette sous les youyous de ses supporters. On lui a cependant évité l’humiliation de glisser sur la vase des quais comme Amélie Oudéa-Castéra. On est plus à quelques dizaines de milliers d’euros près. #Baignade #Seine

pic.twitter.com/NDCbVIpV1d

— pamp’ (@pamp69) July 17, 2024