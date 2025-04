Η αστυνομία της Φλόριντα συνέλαβε μια καθηγήτρια που φέρεται να έκανε σεξ με μαθητή της.

Αξιωματικοί του αστυνομικού τμήματος του Panama City συνέλαβαν την 36χρονη καθηγήτρια στις 10 Απριλίου και της απήγγειλαν κατηγορίες για μία μόνο κατηγορία, για συμμετοχή ατόμου με εξουσία σε σεξουαλική επαφή με μαθητή.

Ο μαθητής, όπως αναφέρεται και στη δικογραφία, υποστήριξε πως η σχέση τους ξεκίνησε όταν είδε την καθηγήτρια να κλαίει στην τάξη και την πλησίασε για να δει τι συμβαίνει.

Η 36χρονη ήταν καθηγήτρια του μαθητή στο Γυμνάσιο χρόνια πριν, αλλά κατά τη στιγμή της σχέσης ο μαθητής ήταν 18 ετών και φοιτούσε στο Λύκειο, το οποίο στεγαζόταν στο ίδιο κτίριο.

Η κατάθεση αναφέρει ότι ο μαθητής είπε στους αστυνομικούς ότι αυτός και η 36χρονη ξεκίνησαν μια «σεξουαλική και ρομαντική σχέση» από τον Μάιο του 2023.

Ο φοιτητής πλέον, είπε στην αστυνομία ότι αυτός και η 36χρονη άρχισαν να στέλνουν μηνύματα ο ένας στον άλλον και ξεκίνησαν να «φλερτάρουν», με αποτέλεσμα τελικά το ζευγάρι να αποφασίσει να βγει ραντεβού.

Teacher is arrested for ‘having sex with student’ who ‘found her crying in her classroom’ https://t.co/RLPLTrEvsz

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 15, 2025