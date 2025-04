Kαθηγήτρια ειδικής αγωγής στις ΗΠΑ συνελήφθη επειδή φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά σε 15χρονο μαθητή της. Η Christina Formella, καθηγήτρια στο Downers Grove South High School, έδειχνε σοκαρισμένη όταν η αστυνομία σταμάτησε το αυτοκίνητό της στις 16 Μαρτίου και της ζήτησε να «αρπάξει ό,τι χρειάζεται».

Η ίδια και ο σύζυγός της —που καθόταν στη θέση του συνοδηγού— έδειχναν μπερδεμένοι και προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει.

Οι αστυνομικοί δεν αποκάλυψαν αρχικά τον λόγο και την ενημέρωσαν ότι διεξάγεται έρευνα και ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα με χειροπέδες. Οι ίδιοι ανέφεραν ότι η 30χρονη έκλαιγε συνεχώς,έπαιρνε βαθιές ανάσες και έλεγε: «Νομίζω πως θα κάνω εμετό», σύμφωνα με τη NY Post.

Δείτε τη στιγμή της σύλληψης:

Illinois Teacher Arrested for Alleged Sexual Assault of Teen Student

On March 16, 2025, Christina Formella, a 30-year-old married special education teacher and soccer coach at Downers Grove South High School in Downers Grove, Illinois, was arrested during a traffic stop at… pic.twitter.com/LWC2OJiRi4

— Police Incidents (@PoliceIncident) April 2, 2025