newspaper
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
18.05.2026 | 09:29
Απροσπέλαστος και σήμερα ο Κηφισός – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιράν: Αδιέξοδο στις συνομιλίες – Ο Τραμπ απειλεί να «πατήσει το κουμπί» – Πολεμικές προετοιμασίες στο Ισραήλ
Κόσμος 18 Μαΐου 2026, 10:26

Ιράν: Αδιέξοδο στις συνομιλίες – Ο Τραμπ απειλεί να «πατήσει το κουμπί» – Πολεμικές προετοιμασίες στο Ισραήλ

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η εκεχειρία - Πολεμικές προετοιμασίες με φόντο την κλιμάκωση της ρητορικής - Δεκάδες αεροσκάφη με αμερικανικά πυρομαχικά προσγειώθηκαν στο Τελ Αβίβ

Φύλλια Πολίτη
ΕπιμέλειαΦύλλια Πολίτη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Βιολογική γήρανση: Οι ρουτίνες που μας κρατούν νέους

Βιολογική γήρανση: Οι ρουτίνες που μας κρατούν νέους

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Χωρίς να μπορούν να επιβάλουν τους όρους τους στο Ιράν, οι ΗΠΑ φαίνεται πως εξετάζουν σοβαρά την επανέναρξη των επιθέσεων.

Από τη μία υπάρχει κλιμάκωση στη ρητορική, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί το Ιράν ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την καταστροφή, εάν δεν συμφωνήσει στους όρους των ΗΠΑ, βάζοντας μάλιστα στο κάδρο των «επιλογών» την επίθεση με πυρηνικά με την AI φωτογραφία που δημοσίευσε με τον ίδιο να εμφανίζεται έτοιμος να «πατήσει το κουμπί».

Από την άλλη έγινε γνωστό ότι ο Τραμπ συζήτησε το Σαββατοκύριακο με κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας της κυβέρνησής του για τις επιλογές του στο Ιράν. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο CNN στη συνάντηση στο γκολφ κλαμπ του προέδρου στη Βιρτζίνια συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

Μία νέα συνάντηση αναμένεται ίσως και αύριο σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους.

Ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social

Άλλα αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι το επιτελείο του Τραμπ επεξεργάζεται εκ νέου τα ίδια σενάρια επιχειρήσεων που τελικά δεν εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Αυτά περιλαμβάνουν περεταίρω πλήγματα σε στρατιωτικές υποδομές, κατάληψη του νησιού Χαργκ, ή επιχείρηση κλοπής του απεμπλουτισμένου ουρανίου.

Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές

Με τον αμερικανό πρόεδρο να απειλεί ότι εάν δεν έχει μία γρήγορη απάντηση «δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς», τα «γεράκια» ζητούν χτυπήματα σε πολιτικές υποδομές επιδιώκοντας ανοιχτά τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου.

Ο Λίντσει Γκράχαμ, χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της «γερακίσιας» τραμπικής πτέρυγας, κάλεσε τον Τραμπ να πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν. «Χτυπήστε τους περισσότερο. Ίσως κάνουν συμφωνία αν πονέσουν αρκετά. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι προσπαθούν να μας εξαντλήσουν. Παίζουν παιχνίδια. Και, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του προέδρου, νομίζω ότι είναι τρελοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δεύτερη ανάρτηση Τραμπ με την αμερικανική σημαία να καλύπτει τη Μέση Ανατολή και τα βέλη να δείχνουν το Ιράν

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της επανέναρξης του πολέμου και της ολοκληρωτικής καταστροφής του Ιράν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ την Κυριακή. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, οι δυο τους συνομίλησαν για περίπου μισή ώρα για την προοπτική της επανέναρξης των επιθέσεων.

Σε επιφυλακή το Ισραήλ – Αμερικανικά αεροσκάφη με πυρομαχικά προσγειώνονται στο Τελ Αβίβ

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, που το τελευταίο διάστημα μάθαινε τα νέα για την εκεχειρία και τις συνομιλίες από τις ειδήσεις καθώς ο Τραμπ δεν τον συμπεριέλαβε σε τίποτα, προσπαθεί τώρα να επιταχύνει τις εξελίξεις.

Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο στρατός βρίσκεται σε υψηλή επιφυλακή για να συμμετάσχει σε πιθανές αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν που θα στοχεύουν ενεργειακές υποδομές.

Οι IDF σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο Channel 12 αναμένουν να ειδοποιηθούν από τις ΗΠΑ για να εξαπολύσουν επίθεση, αλλά δεν γνωρίζουν τον ακριβή χρόνο μιας τέτοιας πιθανής απόφασης.

Η πιο ανησυχητική πληροφορία έρχεται από το ισραηλινό κανάλι 13 που αναφέρει ότι δεκάδες αμερικανικά αεροπλάνα μεταφοράς πυρομαχικών από βάσεις στη Γερμανία έχουν προσγειωθεί στο Τελ Αβίβ τις τελευταίες 24 ώρες. Σύμφωνα με την ίδια πηγή η μεταφορά είναι μέρος των προετοιμασιών για την επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν.

Το Ιράν από τη μεριά του δηλώνει προετοιμασμένο και αποφασισμένο να ανταποδώσει με «τρομερά» και «πρωτοφανή» πλήγματα σε αμερικανικά συμφέροντα εάν δεχτεί επίθεση. Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, αξιωματούχος του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) απείλησε τις ΗΠΑ ότι εάν δεν σταματήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό η «θάλασσα του Ομάν θα γίνει ο τάφος τους».

Οι επιθέσεις με drones που έπληξαν πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ και παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας δεν έχουν αποδοθεί ακόμα στο Ιράν, αλλά είναι ενδεικτικές της εύφλεκτης κατάστασης που επικρατεί στον Κόλπο.

Στο πλαίσιο αυτό οι διπλωματικές προσπάθειες δεν έχουν εκλείψει με τον πακιστανό υπουργό Εσωτερικών Μόχσιν Νάκβι να συναντιέται στην Τεχεράνη με τον κυριότερο ιρανό διαπραγματευτή, τον πρόεδρο του κοινοβουλίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Όμως αυτός ο τελευταίος δεν είχε κατευναστικά λόγια να πει μετά τη συνάντηση.

«Ορισμένα κράτη της περιοχής νομίζουν ότι η παρουσία των ΗΠΑ τους παρέχει ασφάλεια, όμως τα πρόσφατα γεγονότα δείχνουν ότι αυτή η παρουσία όχι μόνο είναι ανίκανη να προσφέρει ασφάλεια, αλλά είναι τουναντίον πηγή ανασφάλειας», ανέφερε ο Γαλιμπάφ.

Ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου

Με το αδιέξοδο που διαφαίνεται στις συνομιλίες η τιμή του πετρελαίου πήρε ξανά την ανηφόρα με το Brent να ξεπερνά τα 111 δολάρια το βαρέλι στη συνεδρίαση της Δευτέρας. Εν τω μεταξύ η αβεβαιότητα πυροδοτεί νέο κύμα πωλήσεων σε κρατικά ομόλογα και μετοχές.

Οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων αυξήθηκαν σχεδόν παντού, με τους επενδυτές να εγκαταλείπουν τα ομόλογα υπό τον φόβο ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει δυναμικά. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου κινήθηκε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν τριών ετών, ενώ στην Ιαπωνία οι αποδόσεις εκτινάχθηκαν σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τη δεκαετία του 1990.

Η υποχώρηση των ΗΠΑ που φάνηκε με την προσπάθειά τους να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις και τη σύναψη εκεχειρίας δεν είναι αρκετή για το Ιράν ώστε να αποδεχτεί όρους που συζητούσε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.

Αφενός η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται ότι η Ουάσιγκτον είναι αξιόπιστος συνομιλητής, όπως εξάλλου αποδείχτηκε πολλές φορές πρόσφατα, και αφετέρου έχει καταφέρει να αντέξει στις επιθέσεις και να μετατοπίσει την πίεση στην πλευρά των ΗΠΑ.

Για τις ΗΠΑ από την άλλη είναι πολύ δύσκολο να φύγουν από το Ιράν χωρίς να μπορέσουν να παρουσιάσουν κάποιου είδους νίκη, ακόμα κι αν αυτή δεν είναι πολύ πειστική.

Το δίλημμα στις ΗΠΑ

Εξίσου δύσκολη όμως είναι η απόφαση να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιθέσεις καθώς κινδυνεύουν να καταλήξουν στο ίδιο αδιέξοδο. Ο πειρασμός για μαζικά επώδυνα πλήγματα στο Ιράν είναι υπαρκτός αλλά κάτι τέτοιο θα σήμανε ακόμα μεγαλύτερη απομόνωση των ΗΠΑ και εμπλοκή τους σε μία μακροχρόνια σύγκρουση με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Ο Τρίτα Πάρσι, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Κουίνσι, δήλωσε στο Al Jazeera ότι τόσο στο Ιράν όσο και στις ΗΠΑ φαίνονται αυτή τη στιγμή να πιστεύουν ότι μία επανάληψη των εχθροπραξιών μπορεί να τους φέρει σε καλύτερη θέση σε έναν επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων.

«Νομίζω ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναλάβει πρόσθετη στρατιωτική δράση», δήλωσε στο Al Jazeera.

«Είναι, από μόνο του, μια σαφής ένδειξη ότι, παρά τη ρητορική που προέρχεται από την κυβέρνηση, αναγνωρίζουν ότι όχι μόνο ο προηγούμενος πόλεμος ήταν μια αποτυχία, αλλά και ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των αποκλεισμένων Στενών – που υποτίθεται ότι θα έσπαγε τους Ιρανούς – ήταν επίσης μια αποτυχία», είπε.

Οι δύο πλευρές πιστεύουν ότι ένας ακόμη γύρος μάχης θα τους δώσει το πλεονέκτημα σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις, είπε ο Πάρσι.

Ιδιαίτερα, στην ιρανική πλευρά, «όσοι είχαν διατυπώσει αυτό το επιχείρημα νωρίτερα πιστεύουν ότι αποδείχθηκαν σωστοί, δεδομένου του τρόπου με τον οποίο διεξήχθη αυτός ο πόλεμος» μέχρι τώρα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Άνοιξε η αυλαία για την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ

ΔΕΗ: Άνοιξε η αυλαία για την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Βιολογική γήρανση: Οι ρουτίνες που μας κρατούν νέους

Βιολογική γήρανση: Οι ρουτίνες που μας κρατούν νέους

Economy
Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Μπεν Νίνταμ: Η βρετανική αστυνομία σταματά τις έρευνες για την εξαφάνισή του
Τι λέει η μητέρα του 18.05.26

Τέλος στις έρευνες για την εξαφάνιση του μικρού Μπεν στην Κω - Η ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ανακοίνωσε ότι σταματά την έρευνα για τον εντοπισμό του Μπεν Νίνταμ που είχε εξαφανιστεί στην Κω το 1991.

Σύνταξη
Μαλδίβες: Μάχη με το χρόνο για την ανάσυρση των σορών των δυτών από το σπήλαιο, πριν τις προσεγγίσουν καρχαρίες
Μαλδίβες 18.05.26

Μάχη με το χρόνο για την ανάσυρση των σορών των δυτών από το σπήλαιο, πριν τις προσεγγίσουν καρχαρίες

Μια ομάδα κορυφαίων Ευρωπαίων δυτών ξεκινά σήμερα νέα επιχείρηση στο υποθαλάσσιο σπήλαιο της ατόλης Βάαβου στις Μαλδίβες για την ανάσυρση των σορών των τεσσάρων δυτών

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ
Κόσμος 18.05.26

Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία του Global Sumud Flotilla

Τα πλοία του Global Sumud Flotilla απέχουν 48 ώρες από τη Γάζα - Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει για ακόμα μία φορά τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Σύνταξη
Πρώην αξιωματούχος της CIA: Μην πιστεύετε ότι ο Πούτιν καταρρέει – συμβαίνει το αντίθετο
Κόσμος 18.05.26

Πρώην αξιωματούχος της CIA: Μην πιστεύετε ότι ο Πούτιν καταρρέει – συμβαίνει το αντίθετο

Ο Πούτιν έχει περάσει δεκαετίες μελετώντας πώς οι δικτάτορες χάνουν την εξουσία, και έχει οικοδομήσει συστηματικά δικλίδες ασφαλείας απέναντι σε τέτοιες αποτυχίες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ολονύχτια ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από drones
Πόλεμος στην Ουκρανία 18.05.26

Ολονύχτια ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από drones

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, στην επίθεση των drones χτυπήθηκαν πολυκατοικίες. Μένει να διευκρινιστεί ποια είναι η έκταση των ζημιών κι αν υπάρχουν θύματα και πόσα.

Σύνταξη
Τα social media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών
Κόσμος 18.05.26

Τα social media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών

Στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, μια σειρά από υποθέσεις που αγγίζουν χιλιάδες αγωγές αρχίζει να διαμορφώνει το περίγραμμα μιας πιθανής αναμέτρησης-ορόσημο για ολόκληρη τη βιομηχανία των social media

Νατάσα Σινιώρη
Στολίσκος για τη Γάζα: Άγνωστο πλοίο πλησιάζει τα πλοιάρια, λέει ακτιβιστής που συμμετέχει στην αποστολή
Πόλεμος στη Γάζα 18.05.26

Στολίσκος για τη Γάζα: Άγνωστο πλοίο πλησιάζει τα πλοιάρια, λέει ακτιβιστής που συμμετέχει στην αποστολή

Κάτι που φαίνεται να είναι στρατιωτικό πλοίο έχει εντοπιστεί κοντά στον στολίσκο. Οι συμμετέχοντες στην αποστολή έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Σύνταξη
Γραφήματα, χάρτες και απειλές προς το Ιράν – Ο Τραμπ έτοιμος να «πατήσει πυρηνικό κουμπί» μέσω Truth Social
Όπλο Truth Social 18.05.26

Γραφήματα, χάρτες και απειλές προς το Ιράν – Ο Τραμπ έτοιμος να «πατήσει πυρηνικό κουμπί» μέσω Truth Social

Οι αναρτήσεις Τραμπ τον παρουσιάζουν έτοιμο να χρησιμοποιήσει πυρηνικά και να κάνει διαστημικό πόλεμο. Σε άλλη, το Ιράν καλυμμένο από μια αμερικανική σημαία δέχεται επίθεση από πολλά μέτωπα.

Σύνταξη
Λιθουανία: Συνετρίβη drone στην πόλη Ουτένα – «Πιθανόν ουκρανικό» λένε οι αρχές
Πόλεμος στην Ουκρανία 18.05.26

Λιθουανία: Συνετρίβη drone στην πόλη Ουτένα – «Πιθανόν ουκρανικό» λένε οι αρχές

«Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, πρόκειται πολύ πιθανόν για ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Βιλμάντας Βιτκάουσκας, διευθυντής του εθνικού κέντρου διαχείρισης κρίσεων στην Λιθουανία.

Σύνταξη
Κύπρος: Εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων στη Λεμεσό – «Οι θυσίες τους δεν θα σβήσουν ποτέ»
Κύπρος 18.05.26

Εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων στη Λεμεσό - «Οι θυσίες τους δεν θα σβήσουν ποτέ»

Μέλη του Πολιτιστικού Ομίλου Παραδοσιακών Χορών «Ρωμιοσύνη» χόρεψαν, στο πλαίσιο της επετείου, στο αμφιθέατρο της παραλίας της πόλης, ενώ έγινε μνεία και αποδόθηκε φόρος τιμής στα θύματα του ποντιακού ελληνισμού

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια
Εξομολογήσεις 18.05.26

«Πάντα έψαχνα να νιώσω το ίδιο αλλά ποτέ δεν το βρήκα»: Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια

Το ντοκιμαντέρ Kylie, κάνει μια βουτιά στη ζωή και την καριέρα της Κάιλι Μινόγκ, με την pop star να μιλάει για όλα - από τον καρκίνο μέχρι τον άνθρωπο που έκανε κομμάτια την καρδιά της

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κτηνίατροι: Όταν η φροντίδα των ζώων συναντά την ανθρώπινη πίεση
Οι δυσκολίες του επαγγέλματος 18.05.26

Οι κτηνίατροι στην εποχή του burnout: Η ψυχική επιβάρυνση πίσω από τη φροντίδα των ζώων - Τι δείχνουν μελέτες

Σε διεθνές επίπεδο οι κτηνίατροι εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, που προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν το 30% .

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
How Greece Is “Locking In” the Aegean Sea
English edition 18.05.26

How Greece Is “Locking In” the Aegean Sea

Athens is moving ahead with a vast new marine park in the Southern Cyclades, reshaping fishing, construction and environmental protections across strategically sensitive areas of the Aegean while reinforcing its maritime sovereignty claims

Σύνταξη
Σκόπελος: Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης
Planet Travel 18.05.26

Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης

Το αφιέρωμα αναδεικνύει τις μοναδικές φυσικές ομορφιές του νησιού, τα καταπράσινα τοπία, τα πευκοδάση που αγγίζουν τη θάλασσα, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα γραφικά εκκλησάκια που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία της ατμόσφαιρας της ταινίας.

Σύνταξη
Μπεν Νίνταμ: Η βρετανική αστυνομία σταματά τις έρευνες για την εξαφάνισή του
Τι λέει η μητέρα του 18.05.26

Τέλος στις έρευνες για την εξαφάνιση του μικρού Μπεν στην Κω - Η ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ανακοίνωσε ότι σταματά την έρευνα για τον εντοπισμό του Μπεν Νίνταμ που είχε εξαφανιστεί στην Κω το 1991.

Σύνταξη
Ακρίβεια: Παρατεταμένη η ακρίβεια στα καύσιμα – Έρχονται νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και diesel
Οικονομικές Ειδήσεις 18.05.26

Παρατεταμένη η ακρίβεια στα καύσιμα - Έρχονται νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και diesel

Εκτιμήσεις για περαιτέρω άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Εκτιμήσεις πως η αμόλυβδη ενδέχεται να ξεπεράσει σύντομα τα 2,15 ευρώ το λίτρο. Θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιστρέψουν οι τιμές στα προ πολέμου επίπεδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Parallel Tales» – Η Ιζαμπέλ Ιπέρ γράφει μια κρυφή, σεξουαλική φαντασίωση για τον Βενσάν Κασέλ
Κάννες 18.05.26

«Parallel Tales» - Η Ιζαμπέλ Ιπέρ γράφει μια κρυφή, σεξουαλική φαντασίωση για τον Βενσάν Κασέλ

«Ο Ιρανός σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαρχάντι επιστρέφει στη Γαλλία με το «Parallel Tales», αυτό το ενδιαφέρον, μεσαίου βάρους μετα-δράμα, στο οποίο κάνει μια σύντομη εμφάνιση η Κατρίν Ντενέβ» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Einstürzende Neubauten: Νέο μέλος, παλιός θόρυβος – Η θρυλική μπάντα του Βερολίνου γυρίζει σελίδα
«Αντικουλτούρα της αντικουλτούρας» 18.05.26

Einstürzende Neubauten: Νέο μέλος, παλιός θόρυβος – Η θρυλική μπάντα του Βερολίνου γυρίζει σελίδα

Οι Einstürzende Neubauten ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο, παραμένοντας πιστοί στον αντισυμβατικό ήχο και το πνεύμα που τους έκανε σύμβολο της βερολινέζικης αντικουλτούρας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μαλδίβες: Μάχη με το χρόνο για την ανάσυρση των σορών των δυτών από το σπήλαιο, πριν τις προσεγγίσουν καρχαρίες
Μαλδίβες 18.05.26

Μάχη με το χρόνο για την ανάσυρση των σορών των δυτών από το σπήλαιο, πριν τις προσεγγίσουν καρχαρίες

Μια ομάδα κορυφαίων Ευρωπαίων δυτών ξεκινά σήμερα νέα επιχείρηση στο υποθαλάσσιο σπήλαιο της ατόλης Βάαβου στις Μαλδίβες για την ανάσυρση των σορών των τεσσάρων δυτών

Σύνταξη
Στις κάλπες την ιστορία τη γράφουν οι πολίτες. Και αυτοί θέλουν πολιτική αλλαγή
Editorial 18.05.26

Στις κάλπες την ιστορία τη γράφουν οι πολίτες. Και αυτοί θέλουν πολιτική αλλαγή

Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπεριφέρονται σαν να είναι κυρίαρχοι του πολιτικού παιχνιδιού. Στην πραγματικότητα μπροστά τους έχουν την προοπτική της ήττας. Είτε θέλουν να το παραδεχτούν, είτε όχι

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
NBA: Oι Καβαλίερς συνέτριψαν τους Πίστονς και προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολής (125-94)
Μπάσκετ 18.05.26

Oι Καβαλίερς συνέτριψαν τους Πίστονς και προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολής (vid)

Οι Καβαλίερς ήταν κυρίαρχοι στο 7ο παιχνίδι με τους Πίστονς, τους διέλυσαν με 125-94 και με 4-3 στις νίκες προκρίθηκαν στους τελικούς Ανατολής όπου θα αντιμετωπίσουν τους Νικς με μειονέκτημα έδρας.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
Cookies