Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Χωρίς να μπορούν να επιβάλουν τους όρους τους στο Ιράν, οι ΗΠΑ φαίνεται πως εξετάζουν σοβαρά την επανέναρξη των επιθέσεων.

Από τη μία υπάρχει κλιμάκωση στη ρητορική, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί το Ιράν ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την καταστροφή, εάν δεν συμφωνήσει στους όρους των ΗΠΑ, βάζοντας μάλιστα στο κάδρο των «επιλογών» την επίθεση με πυρηνικά με την AI φωτογραφία που δημοσίευσε με τον ίδιο να εμφανίζεται έτοιμος να «πατήσει το κουμπί».

Από την άλλη έγινε γνωστό ότι ο Τραμπ συζήτησε το Σαββατοκύριακο με κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας της κυβέρνησής του για τις επιλογές του στο Ιράν. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο CNN στη συνάντηση στο γκολφ κλαμπ του προέδρου στη Βιρτζίνια συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

Μία νέα συνάντηση αναμένεται ίσως και αύριο σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους.

Άλλα αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι το επιτελείο του Τραμπ επεξεργάζεται εκ νέου τα ίδια σενάρια επιχειρήσεων που τελικά δεν εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Αυτά περιλαμβάνουν περεταίρω πλήγματα σε στρατιωτικές υποδομές, κατάληψη του νησιού Χαργκ, ή επιχείρηση κλοπής του απεμπλουτισμένου ουρανίου.

Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές

Με τον αμερικανό πρόεδρο να απειλεί ότι εάν δεν έχει μία γρήγορη απάντηση «δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς», τα «γεράκια» ζητούν χτυπήματα σε πολιτικές υποδομές επιδιώκοντας ανοιχτά τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου.

Ο Λίντσει Γκράχαμ, χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της «γερακίσιας» τραμπικής πτέρυγας, κάλεσε τον Τραμπ να πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν. «Χτυπήστε τους περισσότερο. Ίσως κάνουν συμφωνία αν πονέσουν αρκετά. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι προσπαθούν να μας εξαντλήσουν. Παίζουν παιχνίδια. Και, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του προέδρου, νομίζω ότι είναι τρελοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της επανέναρξης του πολέμου και της ολοκληρωτικής καταστροφής του Ιράν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ την Κυριακή. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, οι δυο τους συνομίλησαν για περίπου μισή ώρα για την προοπτική της επανέναρξης των επιθέσεων.

Σε επιφυλακή το Ισραήλ – Αμερικανικά αεροσκάφη με πυρομαχικά προσγειώνονται στο Τελ Αβίβ

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, που το τελευταίο διάστημα μάθαινε τα νέα για την εκεχειρία και τις συνομιλίες από τις ειδήσεις καθώς ο Τραμπ δεν τον συμπεριέλαβε σε τίποτα, προσπαθεί τώρα να επιταχύνει τις εξελίξεις.

Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο στρατός βρίσκεται σε υψηλή επιφυλακή για να συμμετάσχει σε πιθανές αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν που θα στοχεύουν ενεργειακές υποδομές.

Οι IDF σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο Channel 12 αναμένουν να ειδοποιηθούν από τις ΗΠΑ για να εξαπολύσουν επίθεση, αλλά δεν γνωρίζουν τον ακριβή χρόνο μιας τέτοιας πιθανής απόφασης.

Η πιο ανησυχητική πληροφορία έρχεται από το ισραηλινό κανάλι 13 που αναφέρει ότι δεκάδες αμερικανικά αεροπλάνα μεταφοράς πυρομαχικών από βάσεις στη Γερμανία έχουν προσγειωθεί στο Τελ Αβίβ τις τελευταίες 24 ώρες. Σύμφωνα με την ίδια πηγή η μεταφορά είναι μέρος των προετοιμασιών για την επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν.

Το Ιράν από τη μεριά του δηλώνει προετοιμασμένο και αποφασισμένο να ανταποδώσει με «τρομερά» και «πρωτοφανή» πλήγματα σε αμερικανικά συμφέροντα εάν δεχτεί επίθεση. Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, αξιωματούχος του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) απείλησε τις ΗΠΑ ότι εάν δεν σταματήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό η «θάλασσα του Ομάν θα γίνει ο τάφος τους».

Οι επιθέσεις με drones που έπληξαν πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ και παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας δεν έχουν αποδοθεί ακόμα στο Ιράν, αλλά είναι ενδεικτικές της εύφλεκτης κατάστασης που επικρατεί στον Κόλπο.

Στο πλαίσιο αυτό οι διπλωματικές προσπάθειες δεν έχουν εκλείψει με τον πακιστανό υπουργό Εσωτερικών Μόχσιν Νάκβι να συναντιέται στην Τεχεράνη με τον κυριότερο ιρανό διαπραγματευτή, τον πρόεδρο του κοινοβουλίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Όμως αυτός ο τελευταίος δεν είχε κατευναστικά λόγια να πει μετά τη συνάντηση.

«Ορισμένα κράτη της περιοχής νομίζουν ότι η παρουσία των ΗΠΑ τους παρέχει ασφάλεια, όμως τα πρόσφατα γεγονότα δείχνουν ότι αυτή η παρουσία όχι μόνο είναι ανίκανη να προσφέρει ασφάλεια, αλλά είναι τουναντίον πηγή ανασφάλειας», ανέφερε ο Γαλιμπάφ.

Ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου

Με το αδιέξοδο που διαφαίνεται στις συνομιλίες η τιμή του πετρελαίου πήρε ξανά την ανηφόρα με το Brent να ξεπερνά τα 111 δολάρια το βαρέλι στη συνεδρίαση της Δευτέρας. Εν τω μεταξύ η αβεβαιότητα πυροδοτεί νέο κύμα πωλήσεων σε κρατικά ομόλογα και μετοχές.

Οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων αυξήθηκαν σχεδόν παντού, με τους επενδυτές να εγκαταλείπουν τα ομόλογα υπό τον φόβο ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει δυναμικά. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου κινήθηκε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν τριών ετών, ενώ στην Ιαπωνία οι αποδόσεις εκτινάχθηκαν σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τη δεκαετία του 1990.

Η υποχώρηση των ΗΠΑ που φάνηκε με την προσπάθειά τους να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις και τη σύναψη εκεχειρίας δεν είναι αρκετή για το Ιράν ώστε να αποδεχτεί όρους που συζητούσε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.

Αφενός η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται ότι η Ουάσιγκτον είναι αξιόπιστος συνομιλητής, όπως εξάλλου αποδείχτηκε πολλές φορές πρόσφατα, και αφετέρου έχει καταφέρει να αντέξει στις επιθέσεις και να μετατοπίσει την πίεση στην πλευρά των ΗΠΑ.

Για τις ΗΠΑ από την άλλη είναι πολύ δύσκολο να φύγουν από το Ιράν χωρίς να μπορέσουν να παρουσιάσουν κάποιου είδους νίκη, ακόμα κι αν αυτή δεν είναι πολύ πειστική.

Το δίλημμα στις ΗΠΑ

Εξίσου δύσκολη όμως είναι η απόφαση να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιθέσεις καθώς κινδυνεύουν να καταλήξουν στο ίδιο αδιέξοδο. Ο πειρασμός για μαζικά επώδυνα πλήγματα στο Ιράν είναι υπαρκτός αλλά κάτι τέτοιο θα σήμανε ακόμα μεγαλύτερη απομόνωση των ΗΠΑ και εμπλοκή τους σε μία μακροχρόνια σύγκρουση με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Ο Τρίτα Πάρσι, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Κουίνσι, δήλωσε στο Al Jazeera ότι τόσο στο Ιράν όσο και στις ΗΠΑ φαίνονται αυτή τη στιγμή να πιστεύουν ότι μία επανάληψη των εχθροπραξιών μπορεί να τους φέρει σε καλύτερη θέση σε έναν επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων.

«Νομίζω ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναλάβει πρόσθετη στρατιωτική δράση», δήλωσε στο Al Jazeera.

«Είναι, από μόνο του, μια σαφής ένδειξη ότι, παρά τη ρητορική που προέρχεται από την κυβέρνηση, αναγνωρίζουν ότι όχι μόνο ο προηγούμενος πόλεμος ήταν μια αποτυχία, αλλά και ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των αποκλεισμένων Στενών – που υποτίθεται ότι θα έσπαγε τους Ιρανούς – ήταν επίσης μια αποτυχία», είπε.

Οι δύο πλευρές πιστεύουν ότι ένας ακόμη γύρος μάχης θα τους δώσει το πλεονέκτημα σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις, είπε ο Πάρσι.

Ιδιαίτερα, στην ιρανική πλευρά, «όσοι είχαν διατυπώσει αυτό το επιχείρημα νωρίτερα πιστεύουν ότι αποδείχθηκαν σωστοί, δεδομένου του τρόπου με τον οποίο διεξήχθη αυτός ο πόλεμος» μέχρι τώρα.