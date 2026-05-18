Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε ανταλλαγή επιστολών για την 10η Έκθεση Κίνας-Ρωσίας, προχώρησαν χθες Κυριακή Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ενόψει της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα, τέσσερις ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από την Κίνα μετά από μια σύνοδο κορυφής υψηλού διακυβεύματος.

Ο ηγέτης της Κίνας, Σι, δήλωσε ότι η διμερής συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας «βαθαίνει και εδραιώνεται συνεχώς», με φέτος να σηματοδοτεί την 30ή επέτειο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης των δύο χωρών, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η επίσκεψη του Πούτιν στο Πεκίνο έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη και την Τετάρτη.

Ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στην κρατική εφημερίδα Global Times τη Δευτέρα ανέφερε ότι οι επισκέψεις των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας έδειξαν ότι το Πεκίνο «αναδεικνύεται γρήγορα ως το επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας».

Ανησυχία στη Δύση για την επίσκεψη Πούτιν στη Κίνα

«Οι επισκέψεις με αυστηρή σειρά έχουν προκαλέσει ευρεία προσοχή, με τους αναλυτές να σημειώνουν ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο στην εποχή μετά τον Ψυχρό Πόλεμο μια χώρα να φιλοξενεί τους ηγέτες των ΗΠΑ και της Ρωσίας διαδοχικά μέσα σε μια εβδομάδα», ανέφεραν οι Global Times.

Η εμβάθυνση της σχέσης της Κίνας με τη Ρωσία έχει προκαλέσει ανησυχία στη Δύση, ιδιαίτερα αφότου η Μόσχα ξεκίνησε μια ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Η οικονομική και διπλωματική υποστήριξη της Κίνας προς τη Ρωσία έκτοτε έχει συμβάλει στη διατήρηση της σύγκρουσης, σύμφωνα με δυτικούς διπλωμάτες και αναλυτές.

Οι δύο άνδρες έχουν συναντηθεί σε περισσότερες από 40 περιπτώσεις, ξεπερνώντας κατά πολύ τις συναντήσεις του Σι με δυτικούς ηγέτες.

Το διμερές εμπόριο μεταξύ Κίνας και Ρωσίας έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα ρεκόρ από το 2022, με την Κίνα να αγοράζει περισσότερο από το ένα τέταρτο των ρωσικών εξαγωγών. Οι μεγάλες αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου από την Κίνα έχουν προσφέρει στη Μόσχα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Πεκίνο έχει αγοράσει ρωσικά ορυκτά καύσιμα αξίας άνω των 367 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την έναρξη της πλήρους εισβολής, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα.