Κίνα: Ο Πούτιν επισκέπτεται τον Σι και σκορπά ανησυχία στη δύση και ταραχή στην Ταϊβάν
Ο Σι υποδέχεται τέσσερις ημέρες μετά τον Τραμπ τον Πούτιν. Ο Ρώσος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κίνα εν μέσω ενός νέου κύματος διπλωματίας με την χώρα
- Τρόμος στη Λάρισα: Πετούσαν πέτρες, μπουκάλια και νερομπαλόνια σε διερχόμενα αυτοκίνητα - Δείτε βίντεο
- Οι πιο ανθεκτικές πρωτεύουσες της Ευρώπης στην κλιματική κρίση – Ποιες πόλεις αντέχουν καλύτερα τον καύσωνα;
- Τζόκερ: Στην Κύπρο το χρυσό δελτίο των 11,6 εκατ. ευρώ
- Γιορτή σήμερα 18 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σε ανταλλαγή επιστολών για την 10η Έκθεση Κίνας-Ρωσίας, προχώρησαν χθες Κυριακή Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ενόψει της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα, τέσσερις ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από την Κίνα μετά από μια σύνοδο κορυφής υψηλού διακυβεύματος.
Ο ηγέτης της Κίνας, Σι, δήλωσε ότι η διμερής συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας «βαθαίνει και εδραιώνεται συνεχώς», με φέτος να σηματοδοτεί την 30ή επέτειο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης των δύο χωρών, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Η επίσκεψη του Πούτιν στο Πεκίνο έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη και την Τετάρτη.
Ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στην κρατική εφημερίδα Global Times τη Δευτέρα ανέφερε ότι οι επισκέψεις των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας έδειξαν ότι το Πεκίνο «αναδεικνύεται γρήγορα ως το επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας».
Ανησυχία στη Δύση για την επίσκεψη Πούτιν στη Κίνα
«Οι επισκέψεις με αυστηρή σειρά έχουν προκαλέσει ευρεία προσοχή, με τους αναλυτές να σημειώνουν ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο στην εποχή μετά τον Ψυχρό Πόλεμο μια χώρα να φιλοξενεί τους ηγέτες των ΗΠΑ και της Ρωσίας διαδοχικά μέσα σε μια εβδομάδα», ανέφεραν οι Global Times.
Η εμβάθυνση της σχέσης της Κίνας με τη Ρωσία έχει προκαλέσει ανησυχία στη Δύση, ιδιαίτερα αφότου η Μόσχα ξεκίνησε μια ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Η οικονομική και διπλωματική υποστήριξη της Κίνας προς τη Ρωσία έκτοτε έχει συμβάλει στη διατήρηση της σύγκρουσης, σύμφωνα με δυτικούς διπλωμάτες και αναλυτές.
Οι δύο άνδρες έχουν συναντηθεί σε περισσότερες από 40 περιπτώσεις, ξεπερνώντας κατά πολύ τις συναντήσεις του Σι με δυτικούς ηγέτες.
Το διμερές εμπόριο μεταξύ Κίνας και Ρωσίας έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα ρεκόρ από το 2022, με την Κίνα να αγοράζει περισσότερο από το ένα τέταρτο των ρωσικών εξαγωγών. Οι μεγάλες αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου από την Κίνα έχουν προσφέρει στη Μόσχα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Το Πεκίνο έχει αγοράσει ρωσικά ορυκτά καύσιμα αξίας άνω των 367 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την έναρξη της πλήρους εισβολής, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα.
Οι αγορές αυτές έχουν υποστηρίξει την ενεργειακή ασφάλεια της Κίνας, η οποία έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία από τότε που η κρίση στη Μέση Ανατολή σταμάτησε τη μεταφορά πετρελαίου μέσω του στενού του Ορμούζ.
Ούτε ο πόλεμος στην Ουκρανία ούτε η σινο-ρωσική σχέση φάνηκαν να έχουν έντονη παρουσία στις συνομιλίες του Τραμπ με τον Σι την περασμένη εβδομάδα. Η κινεζική δήλωση σχετικά με την κύρια διμερή συνάντηση έκανε μια σύντομη αναφορά στην «ουκρανική κρίση», ενώ η δήλωση των ΗΠΑ δεν την ανέφερε καθόλου.
Αντ’ αυτού, οι συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας φάνηκαν να επικεντρώνονται στο εμπόριο, την Ταϊβάν και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τον Τραμπ να λέει ότι η Κίνα συμφωνεί μαζί του για τη σημασία του επαναλειτουργίας του στενού του Ορμούζ.
Ταραχή στην Ταϊβάν
Ο Σι πίεσε επίσης τον Τραμπ για την Ταϊβάν, προειδοποιώντας τον για την πιθανότητα σύγκρουσης εάν το ζήτημα δεν αντιμετωπιζόταν σωστά.
Ο Τραμπ έφυγε από το Πεκίνο λέγοντας ότι δεν είχε αποφασίσει εάν θα εγκρίνει μια συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για αμερικανικά όπλα στην Ταϊβάν. Η διακοπή της πώλησης θα ήταν μια σημαντική νίκη για το Πεκίνο, το οποίο επιδιώκει να αναλάβει τον έλεγχο του αυτοδιοικούμενου νησιού, κάτι στο οποίο αντιτίθεται η πλειοψηφία των Ταϊβανέζων.
Ο Joseph Webster, ανώτερος συνεργάτης στο Atlantic Council, δήλωσε σε ένα ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα με τον Guardian, ότι «η Ταϊβάν μπορεί να είναι το υποκείμενο νόημα της συνάντησης Σι – Πούτιν». Ο Webster δήλωσε ότι το Πεκίνο μπορεί να επιδιώκει να υπογράψει περισσότερες συμφωνίες για ορυκτά καύσιμα με τη Μόσχα για να διασφαλίσει τον ενεργειακό του εφοδιασμό σε περίπτωση μελλοντικής σύγκρουσης.
Η επέκταση της χωρητικότητας των ρωσικών αγωγών πετρελαίου προς την Κίνα «θα ενίσχυε σημαντικά την πετρελαϊκή ασφάλεια του Πεκίνου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στην Ταϊβάν», έγραψε ο Webster.
Η Ρωσία πιέζει την Κίνα να προχωρήσει με τον αγωγό φυσικού αερίου «Η Δύναμη της Σιβηρίας 2», ο οποίος θα προσθέσει 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα χωρητικότητας στο υπάρχον δίκτυο μεταξύ των δύο χωρών.
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος οδηγός που έτρεχε με 209 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Οδό
- Κτηνίατροι: Όταν η φροντίδα των ζώων συναντά την ανθρώπινη πίεση
- How Greece Is “Locking In” the Aegean Sea
- Ανατροπές στη Euroleague: Ο Παναθηναϊκός, ο Ομπράντοβιτς, η ομάδα που μπαίνει «σφήνα» και ο Σπανούλης
- Eurovision 2026: Η Ντάρα επέστρεψε στη Βουλγαρία – Η θερμή υποδοχή
- Θεσσαλονίκη: Νεροπίστολα, βιντεοσκόπηση και ξυλοδαρμός στον Εύοσμο – Συνελήφθησαν 6 νεαροί
- Λάρισα: Πετούσαν πέτρες, μπουκάλια και νερομπαλόνια σε διερχόμενα αυτοκίνητα – Δείτε βίντεο
- Σκόπελος: Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις