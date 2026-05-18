Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά
Κόσμος 18 Μαΐου 2026, 06:02

Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά

Μετά το πάγωμα των επαφών Ουάσινγκτον - Μόσχας, οι Βρυξέλλες αναζητούν αυτόνομους διαύλους επικοινωνίας

Γεώργιος Μαζιάς
Για πρώτη φορά μετά από μήνες απόλυτου διπλωματικού τέλματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να καθίσουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας της γηραιάς ηπείρου. Αν και το πεδίο των μαχών παραμένει θερμό, οι δημόσιες τοποθετήσεις εκατέρωθεν μαρτυρούν μια παρασκήνια μετατόπιση.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τους «27» προκειμένου η ΕΕ να οργανώσει τη στρατηγική της για πιθανές μελλοντικές συνομιλίες με τη Μόσχα. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απάντησε προσεκτικά, δηλώνοντας πως η Ρωσία είναι έτοιμη για διάλογο «στον βαθμό που θα είναι έτοιμοι και οι Ευρωπαίοι», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η Μόσχα δεν θα κάνει το πρώτο βήμα.

Το κλίμα στη Μόσχα και το εναλλακτικό αφήγημα του Κρεμλίνου

Η διπλωματική αυτή κινητικότητα έρχεται αμέσως μετά την επέτειο της 9ης Μαΐου. Η φετινή Ημέρα της Νίκης είχε βαρύ συμβολισμό, καθώς συμπληρώθηκαν πέντε χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Ωστόσο, η εικόνα αυτοπεποίθησης του παρελθόντος έχει δώσει τη θέση της στην καχυποψία. Για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, η παρέλαση στη Μόσχα διεξήχθη χωρίς άρματα μάχης και βαρύ οπλισμό λόγω φόβου για ουκρανικά πλήγματα, η πόλη θωρακίστηκε με αντιαεροπορικά συστήματα Pantsir, ενώ επιστρατεύτηκαν περιορισμοί στο διαδίκτυο και αποκλεισμός των δυτικών ΜΜΕ.

Πίσω από τις κλειστές πόρτες, η στρατιωτική και κοινωνική φθορά αναγκάζει το Κρεμλίνο σε αναδίπλωση. Έγγραφα που έφερε στο φως το ερευνητικό κέντρο Dossier αποκαλύπτουν ότι πολιτικοί σύμβουλοι της ρωσικής προεδρίας επεξεργάζονται ήδη από τον Φεβρουάριο μια επικοινωνιακή στρατηγική για τη διαχείριση μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία δεν θα εμπεριέχει μια ξεκάθαρη στρατιωτική επικράτηση.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Μόσχα θα επιχειρήσει να βαφτίσει την «αποναζιστικοποίηση» ως επιτυχημένη λόγω των μεγάλων ουκρανικών απωλειών, ενώ θα ισχυριστεί ότι η κατάληψη του Κιέβου δεν ήταν ποτέ ο πραγματικός στόχος του Βλάντιμιρ Πούτιν.

Το αμερικανικό «πάγωμα» αναγκάζει την Ευρώπη σε αυτόνομη δράση

Η ανάγκη της Ευρώπης να βρει απευθείας διαύλους με τη Ρωσία εντείνεται από τις εξελίξεις στην Ουάσινγκτον. Οι επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, που είχαν ξεκινήσει στις αρχές του 2025 με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Τραμπ, έχουν πλέον παγώσει πλήρως. Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, χαρακτήρισε μάλιστα «χάσιμο χρόνου» οποιαδήποτε νέα συζήτηση, όσο η Ουκρανία δεν αποδέχεται τους ρωσικούς όρους.

Έχοντας αποκλειστεί από τις προηγούμενες αμερικανορωσικές επαφές στην Τουρκία και τη Μέση Ανατολή, και βλέποντας την κυβέρνηση Τραμπ να αποστασιοποιείται από την ευρωπαϊκή άμυνα, πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους.

«Κάποια στιγμή θα είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης να αποκαταστήσει τα διπλωματικά κανάλια με τη Ρωσία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Σταμπ, παραδεχόμενος ότι Ευρώπη και ΗΠΑ βλέπουν πλέον με διαφορετικό μάτι τη ρωσική απειλή.

Παρά το άνοιγμα των διπλωματικών παραθύρων, οι κόκκινες γραμμές παραμένουν βαθιές. Η Ρωσία εξακολουθεί να απαιτεί την απομάκρυνση των υποδομών του ΝΑΤΟ από την Ανατολική Ευρώπη μέχρι τα γερμανικά σύνορα, ενώ στο πεδίο της Ουκρανίας οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται ακατάπαυστα, αποδεικνύοντας ότι ο δρόμος προς μια ουσιαστική συμφωνία παραμένει μακρύς και γεμάτος εμπόδια.

Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia

Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia

Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του

Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του

Κόσμος 18.05.26

Πρώην αξιωματούχος της CIA: Μην πιστεύετε ότι ο Πούτιν καταρρέει – συμβαίνει το αντίθετο

Ο Πούτιν έχει περάσει δεκαετίες μελετώντας πώς οι δικτάτορες χάνουν την εξουσία, και έχει οικοδομήσει συστηματικά δικλίδες ασφαλείας απέναντι σε τέτοιες αποτυχίες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Πόλεμος στην Ουκρανία 18.05.26

Ολονύχτια ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από drones

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, στην επίθεση των drones χτυπήθηκαν πολυκατοικίες. Μένει να διευκρινιστεί ποια είναι η έκταση των ζημιών κι αν υπάρχουν θύματα και πόσα.

Κόσμος 18.05.26

Τα social media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών

Στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, μια σειρά από υποθέσεις που αγγίζουν χιλιάδες αγωγές αρχίζει να διαμορφώνει το περίγραμμα μιας πιθανής αναμέτρησης-ορόσημο για ολόκληρη τη βιομηχανία των social media

Πόλεμος στη Γάζα 18.05.26

Στολίσκος για τη Γάζα: Άγνωστο πλοίο πλησιάζει τα πλοιάρια, λέει ακτιβιστής που συμμετέχει στην αποστολή

Κάτι που φαίνεται να είναι στρατιωτικό πλοίο έχει εντοπιστεί κοντά στον στολίσκο. Οι συμμετέχοντες στην αποστολή έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Όπλο Truth Social 18.05.26

Γραφήματα, χάρτες και απειλές προς το Ιράν – Ο Τραμπ έτοιμος να «πατήσει πυρηνικό κουμπί» μέσω Truth Social

Οι αναρτήσεις Τραμπ τον παρουσιάζουν έτοιμο να χρησιμοποιήσει πυρηνικά και να κάνει διαστημικό πόλεμο. Σε άλλη, το Ιράν καλυμμένο από μια αμερικανική σημαία δέχεται επίθεση από πολλά μέτωπα.

Πόλεμος στην Ουκρανία 18.05.26

Λιθουανία: Συνετρίβη drone στην πόλη Ουτένα – «Πιθανόν ουκρανικό» λένε οι αρχές

«Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, πρόκειται πολύ πιθανόν για ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Βιλμάντας Βιτκάουσκας, διευθυντής του εθνικού κέντρου διαχείρισης κρίσεων στην Λιθουανία.

Κύπρος 18.05.26

Εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων στη Λεμεσό - «Οι θυσίες τους δεν θα σβήσουν ποτέ»

Μέλη του Πολιτιστικού Ομίλου Παραδοσιακών Χορών «Ρωμιοσύνη» χόρεψαν, στο πλαίσιο της επετείου, στο αμφιθέατρο της παραλίας της πόλης, ενώ έγινε μνεία και αποδόθηκε φόρος τιμής στα θύματα του ποντιακού ελληνισμού

Κατά «αιώνιου εχθρού» 18.05.26

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζητά ισχυρότερες μονάδες πρώτης γραμμής για την αποτροπή πολέμου

Οι δυνάμεις που θα ενισχυθούν στη Βόρεια Κορέας είναι αυτές στα σύνορα με τη Νότια Κορέα, καθώς και άλλες μεγάλες μονάδες, για την «πιο ολοκληρωμένη αποτροπή του πολέμου»

Μέση Ανατολή 18.05.26

Το Ριάντ αναχαίτισε τρία drones – Εισήλθαν από τον εναέριο χώρο του Ιράκ

Το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου δήλωσε ότι θα λάβει τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα για να απαντήσει σε οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης της κυριαρχίας του και της ασφάλειάς του.

Μέση Ανατολή 18.05.26

Γάζα: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από ισραηλινές επιδρομές – Οι τρεις σε κοινοτική κουζίνα

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, με επιχείρημα τα πλήγματα κατά της Χαμάς. Επιθέσεις κατά αμάχων καταγγέλλουν γιατροί.

The Financial Times 17.05.26

Ο Ρούτε ανέλαβε να φέρει σε πέρας το 5% του ΝΑΤΟ – Ζητά από τις αμυντικές βιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγή

Συναντήσεις με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών θα έχει ο γ.γ. του ΝΑΤΟ. Στόχος, να πιέσει προς την αύξηση επενδύσεων και παραγωγής, και να ικανοποιηθεί το αίτημα Τραμπ για περισσότερες δαπάνες

Σοκ 17.05.26

Πολεμικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα την ώρα αεροπορικής επίδειξης στο Αϊντάχο

Δύο αεροσκάφη του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού συγκρούστηκαν στον αέρα, στη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Gunfighter Skies στην αεροπορική βάση Mountain Home στο Αϊντάχο των ΗΠΑ.

Φωτιά και νερό 17.05.26

Η Ταϊβάν προτρέπει τον Τραμπ να τηρήσει τις αμερικανικές δεσμεύσεις – Και να προχωρήσει στις πωλήσεις όπλων

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι αναβάλλει την έγκριση πώλησης όπλων αξίας 14 δισ. στην Ταϊβάν, έχει προκαλέσει ανησυχία στο νησί. Ο πρόεδρός της επισήμανε ότι η αμερικανική βοήθεια είναι περισσότερο από απαραίτητη.

Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

ΠΑΣΟΚ: Σύγκρουση με την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια – Ποιες προτάσεις θα καταθέσει ο Ανδρουλάκης

Νέα πρωτοβουλία για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια αναμένεται να λάβει σήμερα το ΠΑΣΟΚ, τραβώντας την κυβέρνηση στο «τερέν» της προγραμματικής αντιπαράθεσης.

Ελλάδα 18.05.26

Πρεμιέρα για τις εξετάσεις στα λύκεια – Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το μάθημα των Νέων Ελληνικών, αντίστοιχα.

«Μην αυτοκτονήσετε» 18.05.26

Αν Σέξτον: Η εκρηκτική ποίηση ενός «θύματος του αμερικανικού ονείρου»

Από τις ψυχιατρικές κλινικές και τις απόπειρες αυτοκτονίας μέχρι τη διεθνή αναγνώριση, η Αν Σέξτον μετέτρεψε τα προσωπικά της τραύματα σε ωμή, εξομολογητική ποίηση

Κόστος ζωής 18.05.26

Η ακρίβεια κάνει «ταμείο»: Πώς ο πληθωρισμός εξαφάνισε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό

Για εισαγόμενη ακρίβεια μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος σε ρεύμα, καύσιμα και σουπερμάρκετ. Όμως ο πληθωρισμός δεν περιορίζεται εκεί, ούτε είναι συγκυριακός.

Τουρισμός 18.05.26

Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού

Ο τουρισμός υπό το νέο χωροταξικό πλαίσιο - Η βιωσιμότητα, οι ασάφειες και το ερώτημα αν μπορεί να λειτουργήσει με σαφείς κανόνες, ενιαία κριτήρια και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου στην πράξη

Περιβάλλον 18.05.26

Οι πιο ανθεκτικές πρωτεύουσες της Ευρώπης στην κλιματική κρίση – Ποιες πόλεις αντέχουν καλύτερα τον καύσωνα;

Η Ευρώπη έχει χαρακτηριστεί ως η ήπειρος με την ταχύτερη αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη, γεγονός που υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για μείωση των εκπομπών και ενίσχυση της ανθεκτικότητας

Η εκπροσώπηση  18.05.26

Η Τζούλιαν Μουρ δεν θέλει να παίζει σε ταινίες «με εκρήξεις και όπλα» όσο η ανθρωπότητα υποφέρει

Σε ότι αφορά την παρουσία στην κινηματογραφική βιομηχανία, η Τζούλιαν Μουρ υποστήριξε ότι υπάρχουν διάφορα είδη τα οποία αποφεύγει, καθώς ο θόρυβος ξεπερνά το συναισθηματικό υπόβαθρο.

Παρασκήνιο 18.05.26

Μαρία Καρυστιανού: Συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με… ανορθογραφίες

Λίγο πριν τα επίσημα αποκαλυπτήρια του «κόμματος Καρυστιανού» ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη χωρίς σαφή ιδεολογική ταυτότητα, ανομοιογένεια των συμμετεχόντων, αμφιβολίες για την πολιτική κατεύθυνση του εγχειρήματος, έντονο φιλορωσικό στοιχείο και μία… «τρεμάμενη» εικόνα.

Κίνα 18.05.26

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, λίγο πριν αναχωρήσει από την κινεζική πρωτεύουσα, ότι το Πεκίνο θα αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, την πρώτη μεγάλη παραγγελία της εταιρείας από την Κίνα την τελευταία δεκαετία

Πότε ξεκινούν οι διακοπές 18.05.26

Αντίστροφη μέτρηση για να κλείσουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ημερομηνίες εξετάσεων και λήξης των μαθημάτων. Τι ισχύει για δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, γυμνάσια και λύκεια. Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.

Μέση Ανατολή 18.05.26

Λίβανος: Ηγετικό στέλεχος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ σκοτώνεται σε ισραηλινή επίθεση

Κατευθυνόμενος πύραυλος χτύπησε το σπίτι τα μεσάνυχτα. Τα θύματα αναγνωρίστηκαν ως ο Ουαέλ Αμπντί Χάλι και η κόρη του, Ρίμα. Αυτή ήταν η πέμπτη φονική επίθεση σε μία μόνο ημέρα.

Το τίμημα 18.05.26

Στενά του Ορμούζ: Γιατί τα φορτηγά είναι «λύση ανάγκης» για τις ναυτιλιακές

Πολλά φορτία με προορισμό τη Μέση Ανατολή παραμένουν ακινητοποιημένα σε λιμάνια της Ινδίας και της Μοζαμβίκης, ενώ οι επιχειρήσεις να μετράνε χιλιάδες δολάρια σε επιπλέον κόστος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

