Η διπλωματία της Βρετανίας χαρακτήρισε «ανεύθυνη» και «εντελώς αδικαιολόγητη» την προτροπή της Ρωσίας να απομακρυνθεί εσπευσμένα ο άμαχος πληθυσμός από το κέντρο του Κιέβου εξαιτίας της απειλής του ρωσικού στρατού ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα εάν ο στρατός της Ουκρανίας αποπειραθεί να εμποδίσει τις εκδηλώσεις για την επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ενωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αύριο Σάββατο στη Μόσχα (στη φωτογραφία του Reuters/Gleb Garanich, επάνω, η πρεσβεία της Βρετανίας στο Κίεβο).

«Οι απειλές της Μόσχας να πλήξει την καρδιά του Κιέβου και οι προειδοποιήσεις στις διπλωματικές αποστολές να εγκαταλείψουν το Κίεβο είναι (…) ανεύθυνες και εντελώς αδικαιολόγητες», ανέφερε μια εκπρόσωπος του Φόρεϊν Οφις σε ανακοίνωσή του.

«Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον διπλωματικής αποστολής θα αποτελούσε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και νέα κλιμάκωση αυτού του παράνομου πολέμου», συμπλήρωσε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Προχθές, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών αύξησε το επίπεδο «συναγερμού» κάνοντας γνωστό πως έχει προειδοποιήσει τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα ως αντίποινα εφόσον η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου.

Ρωσική «έκκληση»

«Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απευθύνει έκκληση στις αρχές της χώρας σας… να εκλάβουν αυτήν την ανακοίνωση με τη μέγιστη υπευθυνότητα και να διασφαλίσουν την έγκαιρη απομάκρυνση από το Κίεβο του προσωπικού διπλωματικών κι άλλων αντιπροσωπειών σε ενδεχόμενο αναπόφευκτων ανταποδοτικών πληγμάτων στο Κίεβο από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου Μαρία Ζαχάροβα μέσω Telegram.