Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Ρωσία κήρυξε διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο στρατός θα τηρήσει μονομερή κατάπαυση πυρός

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, ο στρατός θα τηρήσει κατάπαυση πυρός στις 8 και 9 Μαΐου «με βάση την απόφαση του ανώτατου ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι αν η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις «θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου».

Η προειδοποίηση από τη Ρωσία στις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο

Την Τετάρτη (06/-5) το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών αύξησε το επίπεδο «συναγερμού» κάνοντας γνωστός πως έχει προειδοποιήσει τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα ως αντίποινα εφόσον η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου.

«Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απευθύνει έκκληση στις αρχές της χώρας σας… να εκλάβουν αυτήν την ανακοίνωση με τη μέγιστη υπευθυνότητα και να διασφαλίσουν την έγκαιρη απομάκρυνση από το Κίεβο του προσωπικού διπλωματικών κι άλλων αντιπροσωπειών σε ενδεχόμενο αναπόφευκτων ανταποδοτικών πληγμάτων στο Κίεβο από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου Μαρία Ζαχάροβα μέσω Telegram.

«Ημέρα της Νίκης»

Κάθε χρόνο, στις 8-9 Μαΐου πραγματοποιείται στη Μόσχα μια σειρά από εκδηλώσεις και μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Στόχος, να τιμηθεί το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απέρριψε την εκεχειρία ως «μη σοβαρή». Υποστήριξε ότι δεν έχει νόημα καμία εκεχειρία που θα διαρκέσει μόνο μία μέρα.