Διήμερη εκεχειρεία 8-9 Μαΐου κήρυξε ο Πούτιν – Την απορρίπτει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ενημερώσει για την πρόθεσή του αυτή και τον Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, ο στρατός θα τηρήσει μονομερή κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου «με βάση την απόφαση του ανώτατου ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι αν η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις «θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου».

Κάθε χρόνο, στις 8-9 Μαΐου πραγματοποιείται στη Μόσχα μια σειρά από εκδηλώσεις και μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Στόχος, να τιμηθεί το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η άρνηση Ζελένσκι

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε την εκεχειρία από τη Ρωσία ως «μη σοβαρή». Υποστήριξε ότι δεν έχει νόημα καμία εκεχειρία που θα διαρκέσει μόνο μία μέρα.

Επίσης, πρόσθεσε ότι η Ουκρανία δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση από την απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν για την εκεχειρία.