Δρακόντεια μέτρα στο Κρεμλίνο : Ο Πούτιν θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα και στοχευμένες δολοφονίες

Το Κρεμλίνο έχει ενισχύσει δραματικά τα μέτρα προσωπικής ασφάλειας γύρω από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, εγκαθιστώντας συστήματα παρακολούθησης στις κατοικίες στενών συνεργατών του, στο πλαίσιο νέων μέτρων που υιοθετήθηκαν λόγω της κύματος δολοφονιών κορυφαίων στελεχών του ρωσικού στρατού και των φόβων για πραξικόπημα, σύμφωνα με έκθεση ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών που έλαβε το CNN.

Οι μάγειρες, οι σωματοφύλακες και οι φωτογράφοι που εργάζονται με τον πρόεδρο απαγορεύεται επίσης να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αναφέρει ο φάκελος.

Οι επισκέπτες του επικεφαλής του Κρεμλίνου πρέπει να υποβάλλονται σε διπλό έλεγχο, ενώ όσοι εργάζονται κοντά του μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τηλέφωνα χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο, προσθέτει.

Ορισμένα από τα μέτρα τέθηκαν σε εφαρμογή τους τελευταίους μόνο μήνες, μετά τη δολοφονία ενός υψηλόβαθμου στρατηγού τον Δεκέμβριο, η οποία πυροδότησε διαμάχη στα ανώτατα κλιμάκια του ρωσικού κατεστημένου ασφαλείας, αναφέρει η έκθεση.

Τα μέτρα αυτά υποδηλώνουν αυξανόμενη ανησυχία εντός του Κρεμλίνου, καθώς αυτό αντιμετωπίζει αυξανόμενα προβλήματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών δυσχερειών, αυξανόμενων ενδείξεων διαφωνίας και οπισθοδρομήσεων στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία.

Εντατικά μέτρα ασφαλείας για τον πρόεδρο της Ρωσίας

Οι ρωσικές αρχές ασφαλείας έχουν μειώσει δραστικά τον αριθμό των τοποθεσιών που επισκέπτεται τακτικά ο Πούτιν, ενώ ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν σταματήσει να πηγαίνουν στις συνήθεις κατοικίες τους στην περιοχή της Μόσχας και στο Βαλντάι, την απομονωμένη καλοκαιρινή κατοικία του προέδρου που βρίσκεται μεταξύ της Αγίας Πετρούπολης και της πρωτεύουσας.

Δεν έχει επισκεφθεί καμία στρατιωτική εγκατάσταση μέχρι στιγμής φέτος, αναφέρει η έκθεση, παρά τις τακτικές επισκέψεις το 2025. Για να παρακάμψει αυτούς τους περιορισμούς, το Κρεμλίνο δημοσιεύει στο κοινό προηχογραφημένες εικόνες του, προσθέτει η έκθεση.

Από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο Πούτιν περνά επίσης εβδομάδες σε αναβαθμισμένα καταφύγια, συχνά στο Κρασνοντάρ, μια παράκτια περιοχή που συνορεύει με τη Μαύρη Θάλασσα, λίγες ώρες μακριά από τη Μόσχα, σύμφωνα με την έκθεση.

Η έκθεση παρέχει σπάνιες λεπτομέρειες για τις ανησυχίες της Μόσχας σχετικά με την επιδείνωση της εσωτερικής ασφάλειας. Περιγράφει επίσης δυνητικά ενοχλητικές λεπτομέρειες σχετικά με μια έκρηξη στο ρωσικό στρατιωτικό και ασφαλείας επιτελείο σχετικά με το ποιος ήταν υπεύθυνος για την προστασία των ανώτατων αξιωματικών – κάτι που, σύμφωνα με την έκθεση, οδήγησε στην αναθεώρηση των πρωτοκόλλων του Πούτιν και στην επέκταση ενός υψηλότερου επιπέδου προσωπικής ασφάλειας σε 10 ακόμη ανώτερους διοικητές.

Удивительно красивые похороны устраивают Сергею Шойгу. После увольнения из Минобороны, посадки всех помощников и фактического разгрома клана теперь назначен главным потенциальным мятежником. Сегодняшняя же публикация дает Шойгу все шансы стать и вовсе прокаженным. Быть… pic.twitter.com/l2NhZJbM1f — Андрей Пивоваров (@brewerov) May 4, 2026

«Κίνδυνος πραξικοπήματος»

Η έκθεση αναφέρει ότι, από τις αρχές Μαρτίου 2026, «το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος εναντίον του Ρώσου προέδρου. Είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός όσον αφορά τη χρήση drones για πιθανή απόπειρα δολοφονίας από μέλη της ρωσικής πολιτικής ελίτ».

Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό συμπέρασμα αφορά τον πρώην έμπιστο του Πούτιν, Σεργκέι Σόιγκου.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας, ο οποίος έχει τεθεί στο περιθώριο και υπηρετεί επί του παρόντος ως γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας, «συνδέεται με τον κίνδυνο πραξικοπήματος, καθώς διατηρεί σημαντική επιρροή στο ανώτατο στρατιωτικό διοικητικό επιτελείο», αναφέρει η έκθεση.

Προσθέτει ότι η σύλληψη του πρώην αναπληρωτή και στενού συνεργάτη του Σοϊγκού, Ρουσλάν Τσαλίκοφ, στις 5 Μαρτίου θεωρείται «παραβίαση των σιωπηρών συμφωνιών προστασίας μεταξύ των ελίτ, αποδυναμώνοντας τον Σοϊγκού και αυξάνοντας την πιθανότητα να γίνει ο ίδιος στόχος δικαστικής έρευνας».

Η ρωσική ερευνητική επιτροπή ανέφερε σε δήλωση τον Μάρτιο ότι ο Τσαλίκοφ είχε συλληφθεί με κατηγορίες που σχετίζονται με κατάχρηση, ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκία. Οι αναφορές για διαφθορά στην στρατιωτική ελίτ είναι συχνές, αλλά έχουν πολλαπλασιαστεί από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

Η έκθεση δεν παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς εναντίον του Σοϊγκού, ο οποίος παλαιότερα θεωρούνταν πολύ στενός συνεργάτης του Πούτιν, και μια απόπειρα ανατροπής του Ρώσου προέδρου θα σηματοδοτούσε μια ριζική ανατροπή στην πίστη. Δεδομένου ότι η δημοσίευσή της ενδέχεται να στοχεύει στην αποσταθεροποίηση του Κρεμλίνου, είναι αξιοσημείωτο ότι η ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών θα προειδοποιούσε ταυτόχρονα αποτελεσματικά το Κρεμλίνο για ένα πιθανό πραξικόπημα.

Ο Πούτιν επέζησε μιας προηγούμενης απόπειρας πραξικοπήματος τον Ιούνιο του 2023, όταν ο αρχηγός μισθοφόρων Γιεβγένι Πριγκόζιν ηγήθηκε μιας αποτυχημένης πορείας προς τη Μόσχα.

Οι εσωτερικές διαμάχες στην ελίτ της Μόσχας αποτελούν συχνά αντικείμενο έντονων εικασιών, αλλά σπάνια αποκαλύπτονται. Και καθώς η εισβολή στην Ουκρανία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και η αμερικανική υποστήριξη προς το Κίεβο μειώνεται, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν σημαντικό κίνητρο να υποδηλώνουν αυξανόμενες διαμάχες και παράνοια στο Κρεμλίνο.

Η φύση τέτοιων πληροφοριών καθιστά ορισμένες λεπτομέρειες δύσκολο να επαληθευτούν.

Reports coming in about a new car explosion on the Yasenevaya Street in the capital of Russia, Moscow, short time ago. This is the same spot where the car of Russian Lieutenant General Fanil Sarvarov got blown up early on Monday. Details to follow. pic.twitter.com/Of2q6lWRvr — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) December 23, 2025

Στοχευμένες ουκρανικές επιθέσεις

Τα νέα μέτρα ακολούθησαν τη δολοφονία του υποστράτηγου Φανίλ Σαρβάροφ, πιθανότατα από την Ουκρανία.

Οι λεπτομέρειες των νέων μέτρων ασφαλείας έρχονται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της Μόσχας για σημαντικές αλλαγές στην παρέλαση της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία, για τον εορτασμό της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας. Η φετινή εκδήλωση – η πέμπτη από την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία – θα πραγματοποιηθεί χωρίς βαρύ οπλισμό, όπως άρματα μάχης και πυραύλους.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι η απειλή και η πρόσφατη επιτυχία των ουκρανικών επιθέσεων μεγαλύτερης εμβέλειας ήταν ένας από τους λόγους.

«Με φόντο αυτή την τρομοκρατική απειλή», είπε, «φυσικά, λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου».

Οι προηγούμενες παρελάσεις αποτελούσαν επίδειξη της στρατιωτικής δύναμης του Κρεμλίνου, ωστόσο έχουν περιοριστεί από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, επικαλούμενοι επιχειρησιακούς και ασφαλιστικούς λόγους.

Διαμάχη στο Κρεμλίνο

Η έκθεση των μυστικών υπηρεσιών υποδηλώνει ότι μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ ανώτερων αξιωματικών σε μια συνάντηση στο Κρεμλίνο στα τέλη του περασμένου έτους με τον Πούτιν προκάλεσε εν μέρει τα νέα μέτρα.

Μετά τη δολοφονία του υποστράτηγου Φανίλ Σαρβάροφ στη Μόσχα στις 22 Δεκεμβρίου 2025, πιθανώς από Ουκρανούς πράκτορες, ο Πούτιν συγκάλεσε βασικά στελέχη ασφαλείας τρεις ημέρες αργότερα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, επέκρινε τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), Αλεξάντερ Μπορτνίκοφ, για την αποτυχία του να προστατεύσει τους αξιωματικούς του, οι οποίοι με τη σειρά τους παραπονέθηκαν για έλλειψη πόρων και προσωπικού για να εκτελέσουν το έργο τους, σύμφωνα με την έκθεση. «Τονίζοντας τον φόβο και την αποθάρρυνση που αυτό προκάλεσε στο (στρατιωτικό) προσωπικό, ο Βαλέρι Γκεράσιμοφ επέκρινε έντονα τους ομολόγους του στις ειδικές υπηρεσίες για την έλλειψη προνοητικότητας», αναφέρει.

Η έκθεση των μυστικών υπηρεσιών αναφέρει επίσης:

«Στο τέλος αυτής της τεταμένης συνάντησης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν κάλεσε σε ηρεμία, προτείνοντας έναν εναλλακτικό τρόπο εργασίας και δίδοντας εντολή στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν συγκεκριμένες λύσεις για το ζήτημα εντός μίας εβδομάδας».

Αυτή η γρήγορη λύση περιελάμβανε την επέκταση από τον Πούτιν της εμβέλειας της δικής του Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας (FSO) – η οποία εκείνη την εποχή προστάτευε μόνο τον Γκερασίμοφ στη στρατιωτική διοίκηση – ώστε να παρέχει ασφάλεια σε 10 ακόμη ανώτερους διοικητές.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας του ίδιου του Πούτιν ήρθε μετά από αυτή την επέκταση των αρμοδιοτήτων της FSO.

Είναι σπάνιο για τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών να διαρρέουν λεπτομερείς περιγραφές εμπιστευτικών διαβουλεύσεων εχθρικών παραγόντων, που πιθανότατα προέρχονται από ανθρώπινες ή ηλεκτρονικές πηγές, οι οποίες και οι δύο κινδυνεύουν να εκτεθούν εάν αποκαλυφθούν.

Ωστόσο, η δημοσίευσή της ενδέχεται να αντανακλά μια προσπάθεια των ευρωπαίων αξιωματούχων να αξιοποιήσουν μια ελπίδα που, όπως υποστηρίζουν οι επικριτές, αποτελεί από καιρό τη μοναδική στρατηγική τους για να νικήσουν τη Ρωσία στην Ουκρανία: να περιμένουν την εσωτερική της κατάρρευση.