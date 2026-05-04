newspaper
Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
weather-icon 14o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 10:08
Φωτιά σε αστικό λεωφορείο – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Φυλής
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δρακόντεια μέτρα στο Κρεμλίνο : Ο Πούτιν θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα και στοχευμένες δολοφονίες
Κόσμος 04 Μαΐου 2026, 11:20

Δρακόντεια μέτρα στο Κρεμλίνο : Ο Πούτιν θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα και στοχευμένες δολοφονίες

Η έκθεση αναφέρει ότι από τις αρχές Μαρτίου το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Spotlight

Το Κρεμλίνο έχει ενισχύσει δραματικά τα μέτρα προσωπικής ασφάλειας γύρω από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, εγκαθιστώντας συστήματα παρακολούθησης στις κατοικίες στενών συνεργατών του, στο πλαίσιο νέων μέτρων που υιοθετήθηκαν λόγω της κύματος δολοφονιών κορυφαίων στελεχών του ρωσικού στρατού και των φόβων για πραξικόπημα, σύμφωνα με έκθεση ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών που έλαβε το CNN. 

Οι μάγειρες, οι σωματοφύλακες και οι φωτογράφοι που εργάζονται με τον πρόεδρο απαγορεύεται επίσης να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αναφέρει ο φάκελος. 

 Οι επισκέπτες του επικεφαλής του Κρεμλίνου πρέπει να υποβάλλονται σε διπλό έλεγχο, ενώ όσοι εργάζονται κοντά του μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τηλέφωνα χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο, προσθέτει. 

Ορισμένα από τα μέτρα τέθηκαν σε εφαρμογή τους τελευταίους μόνο μήνες, μετά τη δολοφονία ενός υψηλόβαθμου στρατηγού τον Δεκέμβριο, η οποία πυροδότησε διαμάχη στα ανώτατα κλιμάκια του ρωσικού κατεστημένου ασφαλείας, αναφέρει η έκθεση. 

Τα μέτρα αυτά υποδηλώνουν αυξανόμενη ανησυχία εντός του Κρεμλίνου, καθώς αυτό αντιμετωπίζει αυξανόμενα προβλήματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών δυσχερειών, αυξανόμενων ενδείξεων διαφωνίας και οπισθοδρομήσεων στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία. 

Εντατικά μέτρα ασφαλείας για τον πρόεδρο της Ρωσίας  

Οι ρωσικές αρχές ασφαλείας έχουν μειώσει δραστικά τον αριθμό των τοποθεσιών που επισκέπτεται τακτικά ο Πούτιν, ενώ ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν σταματήσει να πηγαίνουν στις συνήθεις κατοικίες τους στην περιοχή της Μόσχας και στο Βαλντάι, την απομονωμένη καλοκαιρινή κατοικία του προέδρου που βρίσκεται μεταξύ της Αγίας Πετρούπολης και της πρωτεύουσας. 

Δεν έχει επισκεφθεί καμία στρατιωτική εγκατάσταση μέχρι στιγμής φέτος, αναφέρει η έκθεση, παρά τις τακτικές επισκέψεις το 2025. Για να παρακάμψει αυτούς τους περιορισμούς, το Κρεμλίνο δημοσιεύει στο κοινό προηχογραφημένες εικόνες του, προσθέτει η έκθεση. 

Από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο Πούτιν περνά επίσης εβδομάδες σε αναβαθμισμένα καταφύγια, συχνά στο Κρασνοντάρ, μια παράκτια περιοχή που συνορεύει με τη Μαύρη Θάλασσα, λίγες ώρες μακριά από τη Μόσχα, σύμφωνα με την έκθεση. 

Η έκθεση παρέχει σπάνιες λεπτομέρειες για τις ανησυχίες της Μόσχας σχετικά με την επιδείνωση της εσωτερικής ασφάλειας. Περιγράφει επίσης δυνητικά ενοχλητικές λεπτομέρειες σχετικά με μια έκρηξη στο ρωσικό στρατιωτικό και ασφαλείας επιτελείο σχετικά με το ποιος ήταν υπεύθυνος για την προστασία των ανώτατων αξιωματικών – κάτι που, σύμφωνα με την έκθεση, οδήγησε στην αναθεώρηση των πρωτοκόλλων του Πούτιν και στην επέκταση ενός υψηλότερου επιπέδου προσωπικής ασφάλειας σε 10 ακόμη ανώτερους διοικητές. 

«Κίνδυνος πραξικοπήματος» 

Η έκθεση αναφέρει ότι, από τις αρχές Μαρτίου 2026, «το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος εναντίον του Ρώσου προέδρου. Είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός όσον αφορά τη χρήση drones για πιθανή απόπειρα δολοφονίας από μέλη της ρωσικής πολιτικής ελίτ». 

Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό συμπέρασμα αφορά τον πρώην έμπιστο του Πούτιν, Σεργκέι Σόιγκου. 

Ο πρώην υπουργός Άμυνας, ο οποίος έχει τεθεί στο περιθώριο και υπηρετεί επί του παρόντος ως γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας, «συνδέεται με τον κίνδυνο πραξικοπήματος, καθώς διατηρεί σημαντική επιρροή στο ανώτατο στρατιωτικό διοικητικό επιτελείο», αναφέρει η έκθεση. 

Προσθέτει ότι η σύλληψη του πρώην αναπληρωτή και στενού συνεργάτη του Σοϊγκού, Ρουσλάν Τσαλίκοφ, στις 5 Μαρτίου θεωρείται «παραβίαση των σιωπηρών συμφωνιών προστασίας μεταξύ των ελίτ, αποδυναμώνοντας τον Σοϊγκού και αυξάνοντας την πιθανότητα να γίνει ο ίδιος στόχος δικαστικής έρευνας». 

Η ρωσική ερευνητική επιτροπή ανέφερε σε δήλωση τον Μάρτιο ότι ο Τσαλίκοφ είχε συλληφθεί με κατηγορίες που σχετίζονται με κατάχρηση, ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκία. Οι αναφορές για διαφθορά στην στρατιωτική ελίτ είναι συχνές, αλλά έχουν πολλαπλασιαστεί από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία. 

Η έκθεση δεν παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς εναντίον του Σοϊγκού, ο οποίος παλαιότερα θεωρούνταν πολύ στενός συνεργάτης του Πούτιν, και μια απόπειρα ανατροπής του Ρώσου προέδρου θα σηματοδοτούσε μια ριζική ανατροπή στην πίστη. Δεδομένου ότι η δημοσίευσή της ενδέχεται να στοχεύει στην αποσταθεροποίηση του Κρεμλίνου, είναι αξιοσημείωτο ότι η ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών θα προειδοποιούσε ταυτόχρονα αποτελεσματικά το Κρεμλίνο για ένα πιθανό πραξικόπημα. 

Ο Πούτιν επέζησε μιας προηγούμενης απόπειρας πραξικοπήματος τον Ιούνιο του 2023, όταν ο αρχηγός μισθοφόρων Γιεβγένι Πριγκόζιν ηγήθηκε μιας αποτυχημένης πορείας προς τη Μόσχα. 

Οι εσωτερικές διαμάχες στην ελίτ της Μόσχας αποτελούν συχνά αντικείμενο έντονων εικασιών, αλλά σπάνια αποκαλύπτονται. Και καθώς η εισβολή στην Ουκρανία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και η αμερικανική υποστήριξη προς το Κίεβο μειώνεται, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν σημαντικό κίνητρο να υποδηλώνουν αυξανόμενες διαμάχες και παράνοια στο Κρεμλίνο. 

Η φύση τέτοιων πληροφοριών καθιστά ορισμένες λεπτομέρειες δύσκολο να επαληθευτούν.  

Στοχευμένες ουκρανικές επιθέσεις 

Τα νέα μέτρα ακολούθησαν τη δολοφονία του υποστράτηγου Φανίλ Σαρβάροφ, πιθανότατα από την Ουκρανία. 

Οι λεπτομέρειες των νέων μέτρων ασφαλείας έρχονται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της Μόσχας για σημαντικές αλλαγές στην παρέλαση της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία, για τον εορτασμό της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας. Η φετινή εκδήλωση – η πέμπτη από την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία – θα πραγματοποιηθεί χωρίς βαρύ οπλισμό, όπως άρματα μάχης και πυραύλους. 

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι η απειλή και η πρόσφατη επιτυχία των ουκρανικών επιθέσεων μεγαλύτερης εμβέλειας ήταν ένας από τους λόγους. 

«Με φόντο αυτή την τρομοκρατική απειλή», είπε, «φυσικά, λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου».  

Οι προηγούμενες παρελάσεις αποτελούσαν επίδειξη της στρατιωτικής δύναμης του Κρεμλίνου, ωστόσο έχουν περιοριστεί από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, επικαλούμενοι επιχειρησιακούς και ασφαλιστικούς λόγους. 

Διαμάχη στο Κρεμλίνο 

Η έκθεση των μυστικών υπηρεσιών υποδηλώνει ότι μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ ανώτερων αξιωματικών σε μια συνάντηση στο Κρεμλίνο στα τέλη του περασμένου έτους με τον Πούτιν προκάλεσε εν μέρει τα νέα μέτρα.  

Μετά τη δολοφονία του υποστράτηγου Φανίλ Σαρβάροφ στη Μόσχα στις 22 Δεκεμβρίου 2025, πιθανώς από Ουκρανούς πράκτορες, ο Πούτιν συγκάλεσε βασικά στελέχη ασφαλείας τρεις ημέρες αργότερα. 

Μετά από μια έντονη συνάντηση, σε 10 ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους παρασχέθηκε ενισχυμένη ασφάλεια.
AP/Κρεμλίνο/Reuters/Shutterstock

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, επέκρινε τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), Αλεξάντερ Μπορτνίκοφ, για την αποτυχία του να προστατεύσει τους αξιωματικούς του, οι οποίοι με τη σειρά τους παραπονέθηκαν για έλλειψη πόρων και προσωπικού για να εκτελέσουν το έργο τους, σύμφωνα με την έκθεση. «Τονίζοντας τον φόβο και την αποθάρρυνση που αυτό προκάλεσε στο (στρατιωτικό) προσωπικό, ο Βαλέρι Γκεράσιμοφ επέκρινε έντονα τους ομολόγους του στις ειδικές υπηρεσίες για την έλλειψη προνοητικότητας», αναφέρει. 

Η έκθεση των μυστικών υπηρεσιών αναφέρει επίσης: 

 «Στο τέλος αυτής της τεταμένης συνάντησης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν κάλεσε σε ηρεμία, προτείνοντας έναν εναλλακτικό τρόπο εργασίας και δίδοντας εντολή στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν συγκεκριμένες λύσεις για το ζήτημα εντός μίας εβδομάδας».  

Αυτή η γρήγορη λύση περιελάμβανε την επέκταση από τον Πούτιν της εμβέλειας της δικής του Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας (FSO) – η οποία εκείνη την εποχή προστάτευε μόνο τον Γκερασίμοφ στη στρατιωτική διοίκηση – ώστε να παρέχει ασφάλεια σε 10 ακόμη ανώτερους διοικητές. 

Η έκθεση υποστηρίζει ότι η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας του ίδιου του Πούτιν ήρθε μετά από αυτή την επέκταση των αρμοδιοτήτων της FSO. 

Είναι σπάνιο για τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών να διαρρέουν λεπτομερείς περιγραφές εμπιστευτικών διαβουλεύσεων εχθρικών παραγόντων, που πιθανότατα προέρχονται από ανθρώπινες ή ηλεκτρονικές πηγές, οι οποίες και οι δύο κινδυνεύουν να εκτεθούν εάν αποκαλυφθούν.  

Ωστόσο, η δημοσίευσή της ενδέχεται να αντανακλά μια προσπάθεια των ευρωπαίων αξιωματούχων να αξιοποιήσουν μια ελπίδα που, όπως υποστηρίζουν οι επικριτές, αποτελεί από καιρό τη μοναδική στρατηγική τους για να νικήσουν τη Ρωσία στην Ουκρανία: να περιμένουν την εσωτερική της κατάρρευση. 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Κόσμος
Ιράν προς ΗΠΑ: Μην πλησιάσετε τα Στενά του Ορμούζ

Ιράν προς ΗΠΑ: Μην πλησιάσετε τα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μακρόν: «Ασαφές» το πλαίσιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ – Έκκληση για συντονισμό με το Ιράν για το πέρασμα
Κόσμος 04.05.26

«Ασαφές» το πλαίσιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Μακρόν και απευθύνει έκκληση για συντονισμό με το Ιράν

Ο Εμανουέλ Μακρόν φάνηκε επιφυλακτικός για την νέα επιχείρηση ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και επέμεινε στη σημασία να τηρηθεί η εκεχειρία στον Λίβανο

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: «Το σχέδιο των ΗΠΑ δεν θα περιλαμβάνει υποχρεωτική ναυτική συνοδεία» – Θολό τοπίο για την «Επιχείρηση Ελευθερίας»
Επιχείρηση «ελευθερία» 04.05.26

Axios: Το σχέδιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ δεν θα περιλαμβάνει ναυτική συνοδεία - Θολό τοπίο στον Περσικό

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να βάλει εκ νέου φωτιά με την «επιχείρηση ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ

Σύνταξη
Ιρανικός στρατός: Θα επιτεθούμε στις αμερικανικές δυνάμεις αν πλησιάσουν ή εισέλθουν στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 04.05.26 Upd: 10:58

Ιρανικός στρατός: Θα επιτεθούμε στις αμερικανικές δυνάμεις αν πλησιάσουν ή εισέλθουν στα Στενά του Ορμούζ

Οι αμερικανικές δυνάμεις θα αρχίσουν να υποστηρίζουν την επιχείρηση «Freedom» στα Στενά του Ορμούζ από σήμερα, αναφέρει η CENTCOM - Το Ιράν διαμηνύει ότι θα το θεωρήσει παραβίαση της εκεχειρίας - Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Κόσμος 04.05.26

Ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

«Ο πρώην δήμαρχος Τζουλιάνι είναι μαχητής, που αντιμετώπισε κάθε πρόκληση στη ζωή με ακλόνητη δύναμη, και μάχεται με το ίδιο επίπεδο αποφασιστικότητας», ανέφερε ο Τεντ Γκούντμαν, εκπρόσωπος του, μέσω X

Σύνταξη
Σκιές πολέμου στα Φώκλαντς!
Τα "Μαλβίνας" για τους Αργεντίνους 04.05.26

Σκιές πολέμου στα Φώκλαντς!

Η Βρετανία δηλώνει «σε πλήρη ετοιμότητα» να υπερασπιστεί τα νησιά, ενώ η Αργεντινή ανεβάζει τους τόνους και οι ΗΠΑ επιχειρούν να ισορροπήσουν σε ένα εκρηκτικό διπλωματικό σκηνικό

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μέση Ανατολή: Δισεκατομμύρια γεύματα σε κίνδυνο λόγω του πολέμου στο Ιράν – «Είναι μια τέλεια καταιγίδα»
Κόσμος 04.05.26

Δισεκατομμύρια γεύματα σε κίνδυνο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή - «Είναι μια τέλεια καταιγίδα»

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ εκτιμά ότι οι συνδυασμένες επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να ωθήσουν 45 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους σε οξεία πείνα το 2026.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Εκπαίδευση ή Προπαγάνδα; Πώς τα αυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν την παιδεία ως πολιτικό εργαλείο
Κόσμος 04.05.26

Εκπαίδευση ή Προπαγάνδα; Πώς τα αυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν την παιδεία ως πολιτικό εργαλείο

Στα αυταρχικά καθεστώτα, η παιδεία σπάνια είναι πολιτικά ουδέτερη. Αντίθετα, εντάσσεται σε ευρύτερα συστήματα κρατικού ελέγχου.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα ανοιχτά των ΗΑΕ
Ανοικτά των ΗΑΕ 04.05.26

Τάνκερ χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ, «78 ναυτικά μίλια βόρεια από τη Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», αναφέρει η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Σύνταξη
Monster Truck στην Κολομβία παρέσυρε τουλάχιστον 38 άτομα – Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους (βίντεο)
Εκτός ελέγχου 04.05.26

Monster Truck στην Κολομβία παρέσυρε τουλάχιστον 38 άτομα - Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους

Η οδηγός ενός Monster Truck στην Κολομβία έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω στο κοινό με αποτέλεσμα ένα ενήλικος και μια ανήλικη να χάσουν την ζωή τους και να τραυματιστούν 36 άτομα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ενοπλες συρράξεις: ΠΟΥ, ΔΕΕΣ και MSF καταγγέλλουν τη γενίκευση των επιθέσεων κατά υπηρεσιών υγείας
Ενοπλες συρράξεις 04.05.26

ΠΟΥ, ΔΕΕΣ και MSF καταγγέλλουν τη γενίκευση των επιθέσεων κατά υπηρεσιών υγείας

«Οταν τα νοσοκομεία και το υγειονομικό προσωπικό γίνονται στόχοι, δεν βρισκόμαστε αντιμέτωποι μόνο με ανθρωπιστική κρίση, αλλά και με κρίση για την ανθρωπότητα», καταγγέλλουν ΠΟΥ, ΔΕΕΣ και MSF.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο
Ποπ σταρ 04.05.26

Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο

Σε μια περίεργη αίσθηση déjà vu της ποπ κουλτούρας, τα δύο ονόματα που βρίσκονται ξανά στα χείλη όλων αυτό το καλοκαίρι είναι η Μαντόνα και ο Μάικλ Τζάκσον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για Προκαταρκτική Επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή
uncategorized 04.05.26

Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για Προκαταρκτική Επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή

 Η πρόταση κατατέθηκε με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής του ΥΠΑΑΤ για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση

Σύνταξη
Το χωριό στην Ινδία όπου ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν είναι… ονόματα παιδιών
Χωριό-μανιφέστο 04.05.26

Το χωριό στην Ινδία όπου ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν είναι… ονόματα παιδιών

Σε ένα χωριό της νότιας Ινδίας, ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν δεν είναι μόνο ιστορικά πρόσωπα, αλλά ονόματα παιδιών — σύμβολα μιας τοπικής ιστορίας αγώνων για γη, δικαιώματα και αξιοπρέπεια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μακρόν: «Ασαφές» το πλαίσιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ – Έκκληση για συντονισμό με το Ιράν για το πέρασμα
Κόσμος 04.05.26

«Ασαφές» το πλαίσιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Μακρόν και απευθύνει έκκληση για συντονισμό με το Ιράν

Ο Εμανουέλ Μακρόν φάνηκε επιφυλακτικός για την νέα επιχείρηση ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και επέμεινε στη σημασία να τηρηθεί η εκεχειρία στον Λίβανο

Σύνταξη
Είναι αδιανόητο να αφήσουμε τον βασανισμένο σκυλάκο Τζόκερ χωρίς οικογένεια
Υιοθεσία 04.05.26

Ο σκυλάκος Τζόκερ έχει υποφέρει πολύ στη ζωή του. Ήρθε η στιγμή να του προσφέρουμε την αγάπη μας

Πριν από πέντε μήνες, ο αδεσποτάκος Τζόκερ, μπορεί να είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στον δρόμο, εάν δεν τον διέσωζαν δύο ακτιβίστριες -εθελόντριες.

Τζούλη Τούντα
Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα»
Κάπου ώπα 04.05.26

Δεν έχω πεθάνει: Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα» στην τελευταία της εμφάνιση

Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ πέρασε στην αντεπίθεση, εξηγώντας την εικόνα της στην τελευταία της εμφάνιση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα, απειλές, εμπρησμός – Μιλήσαμε με την ιδιοκτήτρια της γκαλερί Ecletica στου Ψυρρή
«Ήταν σχεδιασμένο» 04.05.26

Φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα, απειλές, εμπρησμός - Μιλήσαμε με την ιδιοκτήτρια της γκαλερί Ecletica στου Ψυρρή

Κυριακή του Πάσχα γκαλερί στου Ψυρρή με φιλοπαλαιστινιακό μήνυμα κάηκε. «Είναι εμπρηστική επίθεση», τονίζει η ιδιοκτήτρια στο in

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σχοινιάς 2028: Η «αναγέννηση» ενός Ολυμπιακού στολιδιού και το νέο στοίχημα της ελληνικής κωπηλασίας
Τα Νέα της Αγοράς 04.05.26

Σχοινιάς 2028: Η «αναγέννηση» ενός Ολυμπιακού στολιδιού και το νέο στοίχημα της ελληνικής κωπηλασίας

Στρατηγική χορηγία της Alpha Bank για τον ελληνικό αθλητισμό – Έργα ουσίας στις εγκαταστάσεις της κωπηλασίας με φόντο τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: «Το σχέδιο των ΗΠΑ δεν θα περιλαμβάνει υποχρεωτική ναυτική συνοδεία» – Θολό τοπίο για την «Επιχείρηση Ελευθερίας»
Επιχείρηση «ελευθερία» 04.05.26

Axios: Το σχέδιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ δεν θα περιλαμβάνει ναυτική συνοδεία - Θολό τοπίο στον Περσικό

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να βάλει εκ νέου φωτιά με την «επιχείρηση ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Cookies