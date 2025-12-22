Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα νότια της Μόσχας από βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό του, ανακοίνωσε η ερευνητική επιτροπή της χώρας.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η βόμβα να τοποθετήθηκε από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες

Η βόμβα είχε τοποθετηθεί κάτω από το σασί του αυτοκινήτου και εξερράγη δευτερόλεπτα αφότου ο οδηγός έβαλε μπροστά το όχημα. Ο Φανίλ Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης εκπαίδευσης του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατού, σκοτώθηκε επί τόπου ανέφερε η επιτροπή.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένα από τα ενδεχόμενα που ερευνώνται είναι η βόμβα να τοποθετήθηκε από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Η ισχυρή έκρηξη του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που είχαν τοποθετήσει άγνωστοι στο Ι.Χ. σημειώθηκε στο προαύλιο ενός συγκροτήματος κατοικιών τις πρώτες πρωινές ώρες.

🚨 BREAKING 🚨 A car belonging to Major General was reportedly blown up in Moscow Fanil Sarvarov serves as head of the Operational Training Directorate of the Russian Armed Forces and took part in the war in Ukraine. A powerful explosion occurred in the courtyard of a… pic.twitter.com/LU97xADpxm — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025

Ρωσία: Σειρά επιθέσεων σε αξιωματούχους

Όπως αναφέρει το RTE, από τότε που η Μόσχα έστειλε στρατεύματα στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, το Κίεβο έχει κατηγορηθεί για σειρά επιθέσεων με στόχο ρώσους στρατιωτικούς αξιωματούχους και προσωπικότητες προσκείμενες στο Κρεμλίνο, τόσο στη Ρωσία όσο και σε ουκρανικές περιοχές που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο.

Τον Απρίλιο, ο στρατηγός Γιάροσλαβ Μοσκάλικ, δεύτερος τη τάξει στη Διεύθυνση Βασικών Επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου του ρωσικού στρατού, σκοτώθηκε από έκρηξη αυτοκινήτου κοντά στη Μόσχα.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Ιγκόρ Κιρίλοφ, επικεφαλής των ρωσικών δυνάμεων χημικής και βιολογικής άμυνας, σκοτώθηκε όταν εξερράγη παγιδευμένο ηλεκτρικό πατίνι στη Μόσχα, επίθεση την ευθύνη της οποίας ανέλαβε η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU.

Τον Απρίλιο του 2023, ο ρώσος στρατιωτικός μπλόγκερ Μαξίμ Φόμιν σκοτώθηκε έπειτα από έκρηξη σε καφέ της Αγίας Πετρούπολης, ενώ τον Αύγουστο του 2022 βόμβα τοποθετημένη σε αυτοκίνητο σκότωσε τη Ντάρια Ντούγκινα, κόρη του υπερεθνικιστή ιδεολόγου Αλεξάντερ Ντούγκιν.