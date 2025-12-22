newspaper
Ρωσία: Νεκρός στρατηγός έπειτα από έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητό του
Κόσμος 22 Δεκεμβρίου 2025 | 10:08

Ρωσία: Νεκρός στρατηγός έπειτα από έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητό του

Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών - Ο Φανίλ Σαρβάροφ ήταν επικεφαλής της διεύθυνσης εκπαίδευσης του γενικού επιτελείου στρατού στη Ρωσία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα νότια της Μόσχας από βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό του, ανακοίνωσε η ερευνητική επιτροπή της χώρας.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η βόμβα να τοποθετήθηκε από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες

Η βόμβα είχε τοποθετηθεί κάτω από το σασί του αυτοκινήτου και εξερράγη δευτερόλεπτα αφότου ο οδηγός έβαλε μπροστά το όχημα. Ο Φανίλ Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης εκπαίδευσης του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατού, σκοτώθηκε επί τόπου ανέφερε η επιτροπή.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένα από τα ενδεχόμενα που ερευνώνται είναι η βόμβα να τοποθετήθηκε από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Η ισχυρή έκρηξη του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που είχαν τοποθετήσει άγνωστοι στο Ι.Χ. σημειώθηκε στο προαύλιο ενός συγκροτήματος κατοικιών τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ρωσία: Σειρά επιθέσεων σε αξιωματούχους

Όπως αναφέρει το RTE, από τότε που η Μόσχα έστειλε στρατεύματα στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, το Κίεβο έχει κατηγορηθεί για σειρά επιθέσεων με στόχο ρώσους στρατιωτικούς αξιωματούχους και προσωπικότητες προσκείμενες στο Κρεμλίνο, τόσο στη Ρωσία όσο και σε ουκρανικές περιοχές που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο.

Τον Απρίλιο, ο στρατηγός Γιάροσλαβ Μοσκάλικ, δεύτερος τη τάξει στη Διεύθυνση Βασικών Επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου του ρωσικού στρατού, σκοτώθηκε από έκρηξη αυτοκινήτου κοντά στη Μόσχα.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Ιγκόρ Κιρίλοφ, επικεφαλής των ρωσικών δυνάμεων χημικής και βιολογικής άμυνας, σκοτώθηκε όταν εξερράγη παγιδευμένο ηλεκτρικό πατίνι στη Μόσχα, επίθεση την ευθύνη της οποίας ανέλαβε η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU.

Τον Απρίλιο του 2023, ο ρώσος στρατιωτικός μπλόγκερ Μαξίμ Φόμιν σκοτώθηκε έπειτα από έκρηξη σε καφέ της Αγίας Πετρούπολης, ενώ τον Αύγουστο του 2022 βόμβα τοποθετημένη σε αυτοκίνητο σκότωσε τη Ντάρια Ντούγκινα, κόρη του υπερεθνικιστή ιδεολόγου Αλεξάντερ Ντούγκιν.

World
Ευρωπαϊκές τράπεζες: Στρέφονται στο private equity για εξαγορές χωρίς πολιτικό κόστος

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Στρέφονται στο private equity για εξαγορές χωρίς πολιτικό κόστος

Ενέργεια
Συμμαχία 3+1: Ο νέος Eastmed και ο GSI στην τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Συμμαχία 3+1: Ο νέος Eastmed και ο GSI στην τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

inWellness
inTown
Η Συρία «νίκησε» την Αργεντινή – Για τον Economist είναι η πιο επιτυχημένη χώρα για το 2025
Λίστες 22.12.25

Η Συρία «νίκησε» την Αργεντινή – Για τον Economist είναι η πιο επιτυχημένη χώρα για το 2025

Ανάμεσα στις επιτυχίες του Χαβιέρ Μιλέι και εκείνες του Άχμαντ Αλ-Σάρα, ο Economist επέλεξε του δεύτερου. Έτσι, το 2025, η χώρα της χρονιάς είναι η Συρία -παρά τα τεράστια προβλήματά της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκαν οι τρομοκράτες του Μποντάι – Τι έδειξε βίντεο σε κινητό
Σε φυλακή ο Ναβίντ Ακράμ 22.12.25

Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκαν οι τρομοκράτες του Μποντάι - Τι έδειξε βίντεο σε κινητό

«Δεν θα αφήσουμε τους τρομοκράτες που εμπνέονται από το Ισλαμικό Κράτος να νικήσουν και να διχάσουν την κοινωνία μας», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε αναφερόμενος στη σφαγή του Μποντάι

Σύνταξη
Δεκαέξι νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Ινδονησία
Κόσμος 22.12.25

Δεκαέξι νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Ινδονησία

Τα τροχαία είναι τραγικά συχνά στην Ινδονησία, όπου πολλά οχήματα είναι πεπαλαιωμένα και ελλιπώς συντηρημένα και οι κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας δεν τηρούνται πάντα

Σύνταξη
Τζόρτζια Μελόνι, η νέα «σιδηρά κυρία» στην Ευρώπη;
Πολιτικός «Ιανός» 22.12.25

Τζόρτζια Μελόνι, η νέα «σιδηρά κυρία» στην Ευρώπη;

Ενισχυμένη από την τελευταία σύνοδο κορυφής της ΕΕ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ελίσσεται μεταξύ των ρόλων του ακροδεξιού «χαμαιλέοντα» και ενός «Δούρειου Ίππου» του Τραμπ στην Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΗΠΑ: Το CBS News αναβάλλει επ’ αόριστον την προβολή ντοκιμαντέρ για τη διαβόητη φυλακή CECOT στο Ελ Σαλβαδόρ
Του Ελ Σαλβαδόρ 22.12.25

CBS News: Αιφνίδια αναβολή της προβολής ντοκιμαντέρ για τη διαβόητη φυλακή CECOT

Η προβολή στο CBS News του ντοκιμαντέρ για τις «βάρβαρες και βασανιστικές» συνθήκες που επικρατούν στη φυλακή CECOT του Ελ Σαλβαδόρ αναβλήθηκε επ' αόριστον λίγες ώρες πριν βγει στον αέρα.

Σύνταξη
Ισπανία: Πολύ βαριά ήττα των σοσιαλιστών και άνοδος της ακροδεξιάς σε περιφερειακές εκλογές
Περιφερειακές εκλογές 22.12.25

Συντριβή των σοσιαλιστών και άνοδος της ακροδεξιάς στην Ισπανία

Το σοσιαλιστικό κόμμα της Ισπανίας υπέστη πολύ βαριά ήττα σε περιφερειακή εκλογική αναμέτρηση στην Εστρεμαδούρα, που κάποτε θεωρείτο οχυρό του, ενώ η ακροδεξιά αύξησε τις δυνάμεις της.

Σύνταξη
Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ ζητά στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χαμάς και της Χεζμπολάχ εάν δεν αφοπλιστούν
ΗΠΑ 22.12.25

Και στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ κατά της Χεζμπολάχ ζητά ο Λίντσεϊ Γκράχαμ

Στρατιωτική δράση κατά της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, εάν δεν αφοπλιστούν, εισηγείται ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να ζητήσει ακόμα και στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Σάαρ καλεί τους Εβραίους σε όλον τον κόσμο να επιστρέψουν «στο σπίτι»
«Κυνηγιούνται» 22.12.25

Ο Σάαρ καλεί τους απανταχού Εβραίους να επιστρέψουν «στο σπίτι»

Να επιστρέψουν στο Ισραήλ, ζητά από τους Εβραίους, ο Γκίντεον Σάαρ, επειδή «κυνηγιούνται σε όλον τον κόσμο» και «καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι συμβαίνει και έχουμε μια κάποια ιστορική εμπειρία».

Σύνταξη
Γαλλία: Την κατασκευή νέου, μεγαλύτερου και πιο σύγχρονου αεροπλανοφόρου, ανακοίνωσε ο Μακρόν
Εμανουέλ Μακρόν 22.12.25

Η Γαλλία κατασκευάζει νέο αεροπλανοφόρο παρά το δημοσιονομικό αδιέξοδο

Την κατασκευή νέου, επίσης πυρηνοκίνητου, αεροπλανοφόρου, ανακοίνωσε ο Μακρόν, που θα είναι πολύ πιο ογκώδες από το σημερινό, με πλήρωμα 2000 ναυτικών, θα μπορεί να μεταφέρει 30 μαχητικά αεροσκάφη.

Σύνταξη
Ισραήλ: Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στη Γάζα
Ισραήλ 22.12.25

Παρέμβαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την πρόσβαση των ΜΜΕ στη Γάζα

Την 4η Ιανουαρίου έθεσε ως καταληκτική ημερομηνία το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ στην ισραηλινή κυβέρνηση προκειμένου να απαντήσει στο αίτημα για πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στη Γάζα.

Σύνταξη
Γουίτκοφ: «Εποικοδομητικές και παραγωγικές» οι συνομιλίες για την Ουκρανία στο Μαϊάμι
Η ανάρτηση 21.12.25

«Εποικοδομητικές και παραγωγικές» οι συνομιλίες για την Ουκρανία στο Μαϊάμι, λέει ο Γουίτκοφ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία των συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Επικοινωνία Στάρμερ και Τραμπ

Σύνταξη
Η Μελάνια Τραμπ πίσω από τα φώτα: Η επιστροφή στον Λευκό Οίκο, τα 40 εκατ. δολάρια και η guest εμφάνιση της βασίλισσας Ράνια της Ιορδανίας
Culture Live 22.12.25

Η Μελάνια Τραμπ πίσω από τα φώτα: Η επιστροφή στον Λευκό Οίκο, τα 40 εκατ. δολάρια και η guest εμφάνιση της βασίλισσας Ράνια της Ιορδανίας

Το ντοκιμαντέρ Melania, που ακολουθεί την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ στον δρόμο προς την ορκωμοσία του 2025, αναμένεται να βγει στις σκοτεινές αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Νέα σενάρια από τη Σερβία για Σίλβα και… Euroleague
Μπάσκετ 22.12.25

Νέα σενάρια από τη Σερβία για Σίλβα και… Euroleague

Ο Κρις Σίλβα αποτελεί ένα από τα πιο… hot ονόματα στην Ευρώπη και σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Σερβία ο Ολυμπιακός και ακόμη δύο ομάδες της Euroleague είναι έτοιμες να καταθέσουν πρόταση στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
«Καθάρισε» με 47αρα ο Μπράνσον για τους Νικς (132-125) – Ματσάρα με 302 πόντους στο Χοκς – Μπουλς (152-150, vids)
NBA 22.12.25

«Καθάρισε» με 47αρα ο Μπράνσον για τους Νικς (132-125) – Ματσάρα με 302 πόντους στο Χοκς – Μπουλς (152-150, vids)

Ασύλληπτη εμφάνιση από τον Μπράνσον, ο οποίος έβαλε 47 πόντους στη νίκη των Νικς κόντρα στους Χιτ (132-125). Φοβερό ματς ανάμεσα στους Χοκς και τους Μπουλς, με την ομάδα του Σικάγο να επικρατεί (152-150)

Σύνταξη
Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται
Ελλάδα 22.12.25

Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται

«Λάσπη στο πρόσωπό μου», χαρακτηρίζει ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, τις διαρροές ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις και ότι δεσμεύτηκαν το ΑΦΜ και οι λογαριασμοί του

Σύνταξη
Χανιά: Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη – Εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι
Στα Χανιά 22.12.25

Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη - Εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στις Βρύσες Αποκορώνου, στα Χανιά - Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων

Σύνταξη
Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI – Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε
Βία και τζόγος 22.12.25

Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI - Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε

Καθώς ο Μάρτιν Σκορσέζε επιστρέφει στις συμμορίες του Λας Βέγκας σε μια νέα σειρά του Netflix, το Casino μπορεί τελικά να βγει από τη σκιά του προκατόχου του Goodfellas, το οποίο εμπνεύστηκε από το βιβλίο του συν-σεναριογράφου Νίκολας Πιλέτζι, που βασίζεται σε πραγματικά εγκλήματα -έτσι και το Casino έχει τις ρίζες του σε έναν άλλο τίτλο του Πιλέτζι, του 1995, Casino: Love and Honour in Las Vegas.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κινητοποίηση συμπαράστασης στους αγρότες από Ομοσπονδίες και σωματεία στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
Ελλάδα 22.12.25

Κινητοποίηση συμπαράστασης στους αγρότες από Ομοσπονδίες και σωματεία στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

«Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος. Είναι και δικός μας αγώνας. Οι αγρότες στενάζουν στα χωράφια, οι εργαζόμενοι μπροστά από τα ράφια», τονίζουν οι Ομοσπονδίες και τα σωματεία που καλούν στην κινητοποίηση

Σύνταξη
