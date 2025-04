Ανώτερος αξιωματικός του ρωσικού στρατού σκοτώθηκε σήμερα από την έκρηξη αυτοκινήτου στο προάστιο Μπαλάσιχα στη Μόσχα, έγραψε η ρωσική διαδικτυακή εφημερίδα Mash και μετέδωσε το δίκτυο Shot.

Το Mash ανέφερε ότι ο αξιωματικός ονομάζεται Γιάροσλαβ Μοσκάλικ και ήταν δεύτερος τη τάξει στη Διεύθυνση Βασικών Επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου του ρωσικού στρατού.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διακριβώσει τον ισχυρισμό της Mash.

Major General Yaroslav Moskalik, Deputy Chief of the Main Operations Directorate of the Russian General Staff, has been eliminated today in a car explosion in the Moscow region. pic.twitter.com/90I9JvLdkF

— WORLD AT WAR (@World_At_War_6) April 25, 2025