Μια λιμουζίνα Aurus από τον «επίσημο στόλο αυτοκινήτων» του Πούτιν ανατινάχτηκε σε μια τεράστια έκρηξη σε έναν δρόμο ακριβώς βόρεια του αρχηγείου της μυστικής υπηρεσίας FSB της Μόσχας στη Λουμπιάνκα.

Τα πλάνα έδειξαν ότι η φωτιά που ξεκίνησε από τον κινητήρα του Aurus Senat αξίας 328.000 ευρώ είχε εξαπλωθεί στο εσωτερικό του οχήματος.

Εργαζόμενοι από κοντινά εστιατόρια και μπαρ είχαν ξεχυθεί στην οδό Σρετένκα, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, για να προσπαθήσουν να βοηθήσουν πριν φτάσουν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Οι έκπληκτοι θεατές παρακολουθούσαν να βγαίνει μαύρος καπνός από το μπροστινό μέρος του κατεστραμμένου οχήματος, καθώς η φωτιά συνέχιζε να μαίνεται.

Πλάνα που τραβήχτηκαν από άλλη οπτική γωνία φάνηκε να δείχνουν ότι το πίσω μέρος του οχήματος είχε επίσης υποστεί ζημιές.

JUST IN: 🇷🇺 Luxury limousine from Russian President Putin’s official motorcade exploded on the streets of Moscow, just blocks from the FSB headquarters.

It’s unclear if this is an attempted ass*ssination attempt pic.twitter.com/Da4tcUoZEU

— BRICS News (@BRICSinfo) March 29, 2025