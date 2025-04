Μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε μια ρωσική πόλη στην περιοχή Βλαντίμιρ όπου βρίσκεται μια από τις κύριες αποθήκες πυρομαχικών του Ρωσικού στρατού, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα κανάλια Telegram που πρόσκεινται στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, προκαλώντας την εκκένωση πολλών χωριών.

One of the largest munitions arsenals of the Russian Defense Ministry is currently exploding 530km from Ukraine – the 51st GRAU Arsenal (military unit 11785), located in the Vladimir Region, in Russia’s Kirzhach District, near the village of Barsovo. pic.twitter.com/mAEj8vVHqh

