Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας έκρηξης στη συνοικία Ριζάνσκι Πρασπέκτ στη Μόσχα, μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Το Ryazansky Prospekt είναι ένας δρόμος που ξεκινά περίπου 7 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με το Baza, κανάλι στο Telegram που θεωρείται πως έχει δεσμούς με τις ρωσικές ειδικές υπηρεσίες, τα θύματα της έκρηξης ήταν δυο στρατιωτικοί. Τα αίτια δεν διευκρινίστηκαν. Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο.

Σύμφωνα με το RT που επικαλείται πηγή στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, νεκροί είναι ο Ρώσος αντιστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ και ο συνεργάτης του.

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας έχει ανοίξει ποινική έρευνα σε σχέση με τον θάνατο δύο ανδρών στο Ryazansky Prospekt, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA της Ρωσίας, επικαλούμενο ερευνητές της Μόσχας.

Οι ανακριτές και οι ιατροδικαστές εργάζονταν μαζί με υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ανέφερε το πρακτορείο TASS.

Προσοχή σκληρές εικόνες

— Vladi 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 (@joiedevivre789) December 17, 2024