Δορυφόροι και σεισμογράφοι στην άλλη άκρη του κόσμου κατέγραψαν την έκρηξη που διέλυσε αποθήκη όπλων στο Τβερ της Ρωσίας, έπειτα από μεγάλης κλίμακας ουκρανική επίθεση με drone.

Η πόλη του Τοροπέτς κοντά στην αποθήκη εκκενώθηκε, επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές.

Βίντεο και εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης –υλικό που δεν έχει ακόμα διασταυρωθεί- δείχνουν μια πελώρια πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό καθώς πολλαπλές εκρήξεις φωτίζουν την επιφάνεια μιας λίμνης, περίπου 380 χιλιόμετρα δυτικά της Μόσχας.

Δορυφόροι της NASA κατέγραψαν ισχυρές πηγές θερμότητας σε μια περιοχή 14 τετραγωνικών χιλιομέτρων που αντιστοιχεί στην αποθήκη όπλων.

Σεισμογράφοι σε όλο τον κόσμο κατέγραψαν εκείνη την ώρα δόνηση μεγέθους 2,8 βαθμών.

Good morning ☀️

The Tver region of Russia is beautiful, particularly after last night, when our UAVs attacked a large ammunition depot.

According to OSINT, each storage unit could contain up to 240 tons of ammunition. Potentially, the arsenal could hold 30,000 tons of various… pic.twitter.com/zG1pzD60XZ

— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) September 18, 2024