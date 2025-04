Η επική ατάκα απο τον Λαουτάρο Μαρτίνες στη συνέντευξη Τύπου (pics)

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι και την πρόκριση επι της Μπάγερν στα ημιτελικά του Champions League, στάθηκε στον αγώνα, στο γκολ του και τους στόχους που θέτει η Ίντερ κάθε σεζόν.

Παράλληλα, έδωσε και μια επική δήλωση στην συνέντευξη που έδωσε μετά το τέλος του παιχνιδιού εμφανώς πανευτυχής από την πρόκριση.

«Ήταν ένα επικό παιχνίδι, θα το θυμόμαστε για πολύ καιρό. Η Ίντερ έχει κάτι αρχ@@@… να! Η Ίντερ δεν τα παρατάει, έχει προσωπικότητα, καρδιά, μυαλό. Υποφέραμε, αλλά δείξαμε για άλλη μια φορά ότι μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να κερδίσουμε τα πάντα.

Θα είναι ένας σημαντικός αγώνας απέναντι σε έναν σπουδαίο αντίπαλο, στο Champions League έχει μεγάλη ιστορία. Αλλά τώρα στρεφόμαστε στο πρωτάθλημα. Μετά θα σκεφτούμε το Champions League».

🔵⚫️ Lautaro Martinez makes history: he is the FIRST Inter player to score in 5 Champions League games in a row! 🥶💎 pic.twitter.com/1egzSoj7Rz

— EuroFoot (@eurofootcom) April 16, 2025