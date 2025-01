Ο Λαουτάρο σκόραρε, ζήτησε συγγνώμη και… αποθεώθηκε από τον κόσμο της Ίντερ (vid)

Η Ίντερ ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Μπολόνια στην έδρα της και έτσι μπήκε τέλος στο νικηφόρο σερί 7 αγώνων που έτρεχαν οι νερατζούρι. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες σκόραρε, όμως φάνηκε να μην είναι ικανοποιημένος από τον εαυτό του, θέλοντας να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει την ομάδα του.

Όταν σκόραρε έπειτα από ασίστ του Ντιμάρκο για το προσωρινό 2-1 των «νερατζούρι» κι αφού πρώτα ανέβηκε στις διαφημιστικές πινακίδες για να πανηγυρίσει βγάζοντας δυνατή κραυγή, γύρισε και ζήτησε συγγνώμη από την κερκίδα.

Το γκολ του Λαουτάρο και η συγνώμη

📸 Lautaro Martínez apologizing to the crowd after his goal to make it 2-1.

We’re all behind you, captain. ©🇦🇷

[via @90ordnasselA] pic.twitter.com/48A5RPgPU9

— Inter Xtra (@Inter_Xtra) January 15, 2025



Η απολογία του Λαουτάρο είχε να κάνει με το αίσθημα της ευθύνης που έχει στον σύλλογο και με το γεγονός πως θεωρεί πως δεν αποδίδει όπως θα έπρεπε για την ομάδα, με τους οπαδούς να τον χειροκροτούν, αφού του αναγνώρισαν την τιμιότητα και το αυθόρμητο της αντίδρασης, προσπαθώντας παράλληλα να τον εμψυχώσουν.