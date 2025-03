DO’S: Προσπάθησε να παραμείνεις ψύχραιμος ό,τι κι αν σου προκύψει. Δώσε βάση στη δουλειά σου, αλλά δες και πως μπορείς να οργανωθείς σε αυτό το κομμάτι, για να υπάρξει ένα καλό αποτέλεσμα. Δείξε και στους συναδέλφους σου τον δρόμο, you can do it! Περιόρισε τα αρνητικά σου συναισθήματα. Άκου τι σου λέει η διαίσθησή σου.

DON’TS: Μη γίνεις υπερβολικά καχύποπτος, γιατί αυτό θα σε οδηγήσει στο να πάρεις αποστάσεις από τους άλλους. Ταυτόχρονα, μην αφήσεις την ασυνεννοησία να επικρατήσει. Μην κάνεις γενναία βήματα στα οικονομικά, αν δεν τα έχεις οργανώσει μεθοδικά πρώτα. Μην κάνεις άλλα άσκοπα έξοδα. Μην προχωρήσεις με κάποιες συνεργασίες σου.