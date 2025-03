«Τα Φιλαράκια ήταν ένα ρατσιστικό, τοξικό περιβάλλον»

Αν και τα Φιλαράκια (Friends) παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα sitcom όλων των εποχών, ο ηθοποιός Στίβεν Παρκ, ο οποίος εμφανίστηκε στη 2η και 3η σεζόν της σειράς, στα επεισόδια The One With the Chicken Pox και The One With the Ultimate Fighting Champion, δεν έχει να πει τα καλύτερα για όσα έζησε στα γυρίσματα της σειράς.

«Ήταν ένα αφόρητα τοξικό περιβάλλον», είπε ο Park κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης του στο podcast Pod Meets World.

«Ο Τζέιμς Χονγκ, ηθοποιός που ήταν επίσης στο επεισόδιο μαζί μου είχε ζήσει το ίδιο. Ο βοηθός σκηνοθέτη της σειράς τον καλούσε στο πλατό με ρατσιτσικά ονόματα. ‘Που είναι ο σχιστομάτης; Φέρτε τον σχιστομάτη’» πρόσθεσε.

«Δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο. Και δεν ήταν οι μόνοι. Αυτό ήταν κανονικότητα στο Χόλιγουντ το 1997, τουλάχιστον αυτό υποθέτω. Και κανείς δεν ένιωσε την ανάγκη να το διορθώσει ή να πει κάτι γι’ αυτό. Άρα αυτή ήταν μια φυσικοποιημένη συμπεριφορά» λέει για τα γυρίσματα στα Φιλαράκια.

Ο Παρκ πρόσθεσε ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει τη δυσαρέσκεια του με το Σωματείο Ηθοποιών στο Χόλιγουντ. Ο εκπρόσωπος τον συμβούλεψε «να γράψει ένα άρθρο στους L.A. Times».

Αυτό και έκανε. Ο Παρκ έγραψε μια «δήλωση αποστολής» και την έστειλε προς δημοσίευση. Τελικά η εφημερίδα επικοινώνησε μαζί του για να του πάρουν συνέντευξη. Η συνέντευξη έγινε αλλά όπως λέει ο Παρκ «δεν δημοσιεύτηκε ποτέ».

Ο Παρκ αποφάσισε να δημοσιεύσει τα γεγονότα σε μια ανοικτή επιστολή που προώθησε στις επαφές του στο email.

«H επιστολή έγινε viral προτού το viral επινοηθεί» πρόσθεσε.

«Είχα γίνει τόσο ευαίσθητος με τις φυλετικές διακρίσεις, ήμουν τόσο εξοργισμένος που έβλεπα τα πάντα μέσα από αυτό το πρίσμα», λέει ο Παρκ.

«Ένιωθα ότι δεν υπήρχε ελευθερία. Δεν ένιωθα καμία ελευθερία. Έτσι, δεν είχα ιδέα τι θα έκανα, αλλά αποφάσισα να τα παρατήσω. Είπα σε όλους: Σταματάω την υποκριτική» πρόσθεσε.

Ο Παρκ δεν κράτησε το λόγο του. Επιχειρηματίας πια, ο Παρκ επέστρεψε στην υποκριτική, και θυμάται ότι ακόμη και τα πιο γλυκά πρόσωπα, δαγκώνουν.