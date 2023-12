Το μυστικό που έκρυβαν για χρόνια στα «Φιλαράκια»

Χρειάστηκε να περάσουν χρόνια από την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της σειράς και οι φανατικοί θαυμαστές από τα «Φιλαράκια» είναι πεπεισμένοι πως ανακάλυψαν μια μυστική λεπτομέρεια «κλειδί».

Οι φανατικοί θαυμαστές της σειράς «Φιλαράκια» ανακάλυψαν τη μυστική λεπτομέρεια που αποδείκνυε ποια ζευγάρια ήταν γραφτό να καταλήξουν μαζί.

Από στενοί φίλοι, ο Τσάντλερ και η Μόνικα στην τέταρτη σεζόν έγινε ένα από τα αγαπημένα ζευγάρια των θαυμαστών της σειράς.

Αντίστοιχα το on-off ειδύλλιο του Ρος με τη Ρέιτσελ βρέθηκε στο επίκεντρο της αγαπημένης σειράς πριν τελικά αναζωπυρωθεί στο τελευταίο επεισόδιο.

Οι θαυμαστές από τα «Φιλαράκια» εντόπισαν ένα στοιχείο που πιστεύουν ότι αποδεικνύει ότι τα δύο ζευγάρια ήταν πάντα προορισμένα να είναι μαζί.

Το κρυμμένο μυστικό στα «Φιλαράκια»

Μοιράστηκαν μια σκηνή από το επεισόδιο της τρίτης σεζόν «The One with the Football» που πιστεύουν ότι υπονοεί τα δύο ειδύλλια της σειράς.

Στο επεισόδιο ο Ρος και η Μόνικα αναβίωσαν την αδερφική τους αντιπαλότητα, καθώς βρέθηκαν αντιμέτωποι σε έναν αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου σε αντίπαλες ομάδες.

Η παρέα άλλαξε τον αθλητικό της εξοπλισμό για τον αγώνα και οι φανατικοί θαυμαστές είναι πεπεισμένοι ότι τα ρούχα τους υπαινίσσουν κάτι περισσότερο.

Ο Ρος φορά ένα μπλε φούτερ με το σήμα της Nike, με τη Ρέιτσελ να φορά καπέλο με το ίδιο λογότυπο.

Αντίστοιχα ο Τσάντλερ φορούσε ένα καπέλο των Giants, ενώ η Μόνικα φορούσε ένα φούτερ με το ίδιο λογότυπο.

«Κοιτάξτε το καπέλο της Ρέιτσελ και το μπλουζάκι της Μόνικα. Καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να πω;» ήταν το μήνυμα ενός θαυμαστή της σειράς «Φιλαράκια» που υπέθεσε ότι οι επιλογές δεν ήταν καθόλου τυχαίες.

Αρκετοί ήταν εκείνοι οι θαυμαστές της σειράς που έσπευσαν να συμφωνήσουν μαζί του, εκτιμώντας πως οι επιλογές των ρούχων υπονοούσαν ποιοι χαρακτήρες θα κατέληγαν μαζί.



Στη διάρκεια του επεισοδίου της τρίτης σεζόν ο Ρος και η Ρέιτσελ είχαν σχέση, αλλά χώρισαν λίγα επεισόδια αργότερα στο «The One Where Ross and Rachel Take A Break».

Από την άλλη πλευρά η Μόνικα και ο Τσάντλερ ξεκίνησαν το ειδύλλιό τους μετά από μια ολόκληρη σεζόν όταν το night stand τους στον γάμου του Ρος με την Έμιλι στο Λονδίνο μετατράπηκε σε κάτι περισσότερο.