Πτώση του Instagram – Σε ποιες λειτουργίες εμφανίζονται προβλήματα

Κάποιες χιλιάδες χρήστες του Instagram σε όλο τον κόσμο ανέφεραν προβλήματα με την εφαρμογή από τις 21:15 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με το Downdetector. Στην Ελλάδα υπάρχουν 133 αναφορές που ανέφεραν διαφορετικά προβλήματα, όμως η παγκόσμια πλειοψηφία των χρηστών ανέφερε προβλήματα με την ίδια την εφαρμογή.

Στην Ελλάδα οι μισοί χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ανανέωση του περιεχομένου. Δηλαδή το feed δεν ανανεώνονταν όπως έπρεπε και εμφάνιζε παλαιότερες αναρτήσεις που είχαν ήδη γίνει ορατές.

Πάλι σε παγκόσμια κλίμακα, η πλειονότητα των προβλημάτων σχετίζεται με την εφαρμογή, καθώς η πλατφόρμα «δεν φορτώνει» όταν οι χρήστες προσπαθούν να ελέγξουν τα μηνύματά τους. Ενώ στην Ελλάδα ένα 15% δεν έχει καν πρόσβαση στην εφαρμογή. Ως συνήθως οι χρήστες του twitter κοροϊδεύουν την Meta και τις εφαρμογές της.

Breaking Insta Whatsapp Facebook again down X is still working.#WhatsApp #instagram pic.twitter.com/fPzIbCG75f

— Defender (@Pakwarrior125) April 29, 2024