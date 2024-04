Προβλήματα αντιμετωπίζει η εφαρμογή του Instagram, με τους χρήστες να διαμαρτύρονται ως επί το πλείστον πως δεν μπορούν να σχολιάσουν

Οι χρήστες εντόπισαν πολλαπλά προβλήματα τόσο κατά την προσπάθεια ανάρτησης σχολίων όσο και στο ανέβασμα των stories τους. Ένα ποσοστό 12% των χρηστών αντιμετωπίζει πρόβλημα στο να συνδεθεί στην εφαρμογή, κάτι που θυμίζει την βλάβη που είχαν πάθει τόσο το Instagram όσο και η έτερη εφαρμογή της Meta, Facebook.

H ειδοποίηση αναφέρει ξανά ότι βρίσκονται εκτός σύνδεσης και θα πρέπει να συνδεθούν εκ νέου με τους κωδικούς τους.

Πολλοί χρήστες νόμιζαν πως τους χάκαραν τον λογαριασμό ή πως η εφαρμογή του τιμώρησε, αλλά τα ποστ του Twitter για τα καινούρια προβλήματα του Instagram είναι εκατοντάδες, με αποτέλεσμα οι τρομογμένοι χρήστες της εφαρμογής να καθυσυχάζονται. Τα προβλήματα αποκαθίστανται σταδιακά.

Η καζούρα στο Twitter οπως είναι φυσικό έχει ήδη αρχίσει

Everyone going towards Twitter to check if Instagram is down… #instagramdown pic.twitter.com/W47FeJ3vK7 — F A I S A L❤️🥀 (@thefaisalqadri) April 1, 2024

Still counting the number of times instagram gets down 💀#instagramdownpic.twitter.com/LiU0pi21OU — 🦋✨ (@minahilnabeel25) April 1, 2024