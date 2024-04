Πρεμιέρα στο Ιόνιο έκανε το τουρκικό ελικοπτεροφόρο Anadolu

Ενάμισι χρόνο πριν η παρουσία στολίσκου τουρκικών πολεμικών πλοίων στο Ιόνιο και μάλιστα με επικεφαλής αυτού το τουρκικό ελικοπτεροφόρο TCG Anadolu δεν ήταν κάτι που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί.

Σε αυτή τη φάση των ελληνοτουρκικών σχέσεων ωστόσο, που οι δύο πλευρές έχουν αποφασίσει να αγοράσουν χρόνο ηρεμίας, η συμμετοχή τουρκικών πλοίων σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ, στο Ιόνιο και στο Αιγαίο ανακοινώνονται και από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στο «Χ» το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας το τουρκικό ελικοπτεροφόρο Anadolu, συνοδευόμενο από τις φρεγάτες Salihreis και Buyukada βρέθηκε στο Ιόνιο Πέλαγος στις 26 Απριλίου, όπου συμμετείχε σε εκπαίδευση του ΝΑΤΟ.

Η παρουσία του ελικοπτεροφόρου Anadolu ήταν στο πλαίσιο της άσκησης Neptune Strike 24.1, στην οποία λαμβάνει μέρος από τις 26-30 Απριλίου.

Στην Neptune Strike 24.1 σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ συμμετέχουνπλοία και αεροσκάφη από 11 χώρες της Συμμαχίας «σε επιχειρήσεις πολλαπλών τομέων μέσω της ενσωμάτωσης δυνατοτήτων ναυτικού πολέμου υψηλού επιπέδου».

Στην Neptune Strike 24.1 συμμετέχουν μεταξύ άλλων, το ιταλικό αεροπλανοφόρο ITS Cavour, το ισπανικό ελικοπτεροφόρο ESP Juan Carlos και το γαλλικό αεροπλανοφόρο FS Charles De Gaulle, με τα συνοδευτικά τους.

Over the ensuing fortnight, ships representing 11 Allied nations and aircraft hailing from across the Alliance will present a unified display of NATO 's steadfast commitment to sovereignty and Freedom during a unique…

Ως ιστορική στιγμή χαρακτηρίζει η ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ την ανάπτυξη του γαλλικού αεροπλανοφόρου, FS Charles de Gaulle, υπό τη σημαία του ΝΑΤΟ και τη συνεκπαίδευση του μα το ITS Cavour και το ESP Juan Carlos I.

As Charles de Gaulle leads an international Carrier Strike Group 🇫🇷🇵🇹🇬🇷🇮🇹 across European seas, France takes the…

Larguez les amarres! ⚓️ #NeptuneStrike 24-1 serves as a dynamic Petri dish, providing a platform for experimentation and the refinement of Allied cooperation. 🔬

Υπογραμμίζεται ακόμα στην ίδια ιστοσελίδα ότι αυτή είναι η παρθενική συμμετοχή του TCG Anadolu σε ΝΑΤΟική άσκηση.

In a resounding testament to international cooperation, 🇹🇷 TCG Anadolu charts the course towards #NeptuneStrike, marking its historic debut in this NATO Activity.

🗺️ As the Turkish Navy flagship cruises through the Mediterranean seascape, it emerges as the premier littoral…

