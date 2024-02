Πώς μία τουρκική φρεγάτα έφτασε μέχρι τον Πειραιά

Αλλαγή σελίδας στις σχέσεις τους ευαγγελίζονται Ελλάδα και Τουρκία. Με τις δηλώσεις για το καλό κλίμα και τη διατήρηση του να μην προκαλούν καμία εντύπωση σε κανένα.

Όπως συνήθεια έχει γίνει και η καθημερινή αποστολή ενημέρωσης από το ΓΕΕΘΑ περί «Μηδενικής Τουρκικής Πτητικής Δραστηριότητας στο FIR Αθηνών» εδώ και ένα χρόνο περίπου.

Διαφήμιση του καλού κλίματος

Αυτό το καλό κλίμα σαφώς δεν μπορεί να λύσει τις διαφορές, δημιουργεί ωστόσο το έδαφος για διάλογο, με τις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις πλέον να έχουν φτάσει στο σημείο να «διαφημίζουν» τη συνεργασία τους με την Ελλάδα, τόσο σε επίπεδο ΝΑΤΟικών αποστολών όσο και του ΟΗΕ.

Η πρώτη ανάρτηση έγινε από τον τούρκο πρεσβευτή στην Αθήνα, Τσαγατάι Ερτζιγές στις 12 Φεβρουαρίου και αφορούσε την επίσκεψη του στην φρεγάτα Gediz, του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, που βρέθηκε το λιμάνι του Πειραιά στο πλαίσιο αποστολής της Μόνιμης Νατοϊκής Ναυτιλιακής Ομάδας 2 (#SNMG2). Στην ίδια ΝΑΤΟική αποστολή συμμετέχει και το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, αυτή την περίοδο με την Φρεγάτα «Κανάρης».

Ambassador Çağatay Erciyes visited the TCG Gediz frigate of the 🇹🇷Turkish Navy visiting the Piraeus Port on a Standing NATO Maritime Group 2 (#SNMG2) mission. pic.twitter.com/Eis9s7rcwp — Türkiye in Greece (@TC_AtinaBE) February 12, 2024

Παράλληλα έγινε ανάρτηση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, στις 13 Φεβρουαρίου, στην οποία δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες από την εκπαίδευση σε άσκηση στην οποία συμμετείχαν από κοινού η τουρκική φρεγάτα HEYBELİADA και η ελληνική φρεγάτα Λήμνος στο πλαίσιο της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (UNIFIL).

🇹🇷 TCG HEYBELİADA, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti kapsamında 🇬🇷 HS LIMNOS ile eğitimler icra etti. 🇹🇷 TCG HEYBELİADA conducted training with 🇬🇷 HS LIMNOS within the United Nations Interim Forces in Lebanon (UNIFIL) mission.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/br3lsGjPC6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 13, 2024

Προβολή της συνεργασίας

Κινήσεις που επιβεβαιώνουν τη διάθεση της Άγκυρας να διαφημίσει την ηρεμία στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας και να δημοσιοποιήσει ακόμα και την συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο τόσο των αποστολών των Ηνωμένων Εθνών όσο και του ΝΑΤΟ. Κάτι που την περίοδο της έντασης δεν θα φανταζόταν κανείς.

Πέρα από αυτή τη διάθεση σαφώς οι διεκδικήσεις της Άγκυρας παραμένουν όπως αντίστοιχα αμετακίνητη από τις κόκκινες γραμμές της δηλώνει και η Αθήνα.

Οι διαφορές δεν λύνονται από τη μία μέρα στην άλλη

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια συζήτησης στη δεξαμενή σκέψης The Foundation for Defense of Democracies (FDD) στην Ουάσιγκτον η Υφυπουργός, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου «για την Ελλάδα υπάρχει μόνο μία διαφορά, η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Δεν νομίζω ότι κάποιος νοήμων άνθρωπος θα μπορούσε να περιμένει ότι η Ελλάδα θα αρχίσει να συζητά για την κυριαρχία των ελληνικών νησιών ή να συζητά για διεθνείς συμφωνίες που ισχύουν εδώ και εκατό χρόνια και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Με την Υφυπουργό Εξωτερικών να επαναλαμβάνει για πολλοστή φορά ότι οι διαφορές που χωρίζουν τις δύο χώρες δεν πρόκειται να λυθούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Παρ΄όλα αυτά όπως υπογράμμισε μέχρι να επιτευχθεί κάποια λύση η Ελλάδα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υπάρχει μια καλή ατμόσφαιρα που θα επιτρέψει να διατηρηθούν ήρεμα τα νερά στο Αιγαίο.

Σημείωσε δε πως «προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διατηρήσουμε ήρεμα νερά στη σχέση και επίσης προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά θέματα που προκύπτουν μεταξύ γειτόνων. Κάποια από αυτά είναι πιο σημαντικά, μερικά από αυτά είναι λιγότερο σημαντικά. Όλα όμως συμβάλλουν σε κάποια καλύτερη ατμόσφαιρα στη σχέση».