Ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ έχει προβάδισμα δυο μονάδες έναντι της Δημοκρατικής Κάμαλας Χάρις, υπέδειξε δημοσκόπηση που δημοσίευσε χθες Παρασκευή η εφημερίδα Wall Street Journal, με άλλα λόγια διαφορά μικρότερη από το περιθώριο στατιστικού σφάλματος της έρευνας (±3,1%).

Ο κ. Τραμπ προηγείται με το 49% των προθέσεων ψήφου, έναντι 47% της κυρίας Χάρις, κατά την έρευνα αυτή, σε δείγμα 1.000 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Η Χάρις δείχνει να έχει μεγάλο πλεονέκτημα σε συγκεκριμένες κατηγορίες ψηφοφόρων, ανάμεσά τους στους νέους. Ενώ συνολικά στην εικόνα της, το γεγονός πως έχει την στήριξη των προέδρων Τζο Μπάιντεν και Μπάρακ Ομπάμα, βοηθά πολύ στη συσπείρωση των ψηφοφόρων.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο κ. Τραμπ είχε προβάδισμα 6 εκατοστιαίων μονάδων έναντι του Δημοκρατικού απερχόμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν, διαπίστωνε προηγούμενη έρευνα της εφημερίδας, προτού ο αρχηγός του κράτους ανακοινώσει την Κυριακή πως αποχωρεί από την κούρσα. Ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ απώλεσε κάθε πλεονέκτημα και πλέον πρέπει να παλέψει σκληρά για την νίκη.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA

— Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024