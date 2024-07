Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να καυχιέται ότι «δεν θα είναι πολύ δύσκολο» να νικήσει την Κάμαλα Χάρις, ακόμα και ο ίδιος του ο δημοσκόπος, ωστόσο, ο Τόνι Φαμπρίτσιο, αναγνώρισε πως αναμένει έναν «μήνα του μέλιτος» για εκείνη.

Η 59χρονη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κατάφερε να προσελκύσει περισσότερα από 126 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές και περισσότερους από 60.000 εθελοντές στην εκστρατεία της μέσα σε μόλις δύο 24ωρα από τη στιγμή που ανακοίνωσε ο Τζο Μπάιντεν πως δεν θα διεκδικήσει δεύτερη θητεία.

Το πόσο ανησυχεί για αυτό το μομέντουμ η ομάδα του Τραμπ αποδεικνύεται από τη διαμαρτυρία που έσπευσε να υποβάλει χθες στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή, κατηγορώντας την πως παραβίασε τους νόμους περί χρηματοδότησης προεκλογικών εκστρατειών αντικαθιστώντας το όνομα του Μπάιντεν με το δικό της, ώστε να περάσουν σε εκείνη τα κεφάλαια της εκστρατείας του, κάπου 91 εκατομμύρια δολάρια.

Η ίδια η Κάμαλα μοιάζει να έχει ήδη αναπτύξει τα βασικά μηνύματά της προς τους ψηφοφόρους: ότι είναι ένας πράκτορας γενεακής αλλαγής, ενώ ο Τραμπ εκπροσωπεί το παρελθόν· ότι ως πρώην γενική εισαγγελέας μπορεί να τα βάλει με έναν καταδικασμένο εγκληματία· ότι είναι, στην οικονομία, μια πιο γνήσια υπερασπίστρια της μεσαίας τάξης· και ότι θα υπερασπιστεί με νύχια και με δόντια τις ατομικές ελευθερίες έναντι του ρεπουμπλικανικού εξτρεμισμού. Για τη Γενιά Ζ, πάντως, τα μεγαλύτερα ατού της είναι οι κοκοφοίνικες και τα «κακομαθημένα καλοκαίρια».

Για όσους είναι άνω των 26 χρόνων, χρειάζονται πολλή εξήγηση όλα αυτά, ας πούμε κατ’ αρχάς πως η Χάρις είναι μια γυναίκα της Γενιάς Χ που οικοδομεί ταχύτατα μια βάση υποστηρικτών από τη Γενιά Ζ μέσω των σόσιαλ μίντια, πρωτίστως του TikTok και του X, και των ιντερνετικών memes.

Σε αυτά τα τελευταία, που μοιράζονται υποστηρικτές της και οικειοποιείται με τη σειρά της η εκστρατεία της, είναι που πρωταγωνιστούν οι κοκοφοίνικες και τα «κακομαθημένα καλοκαίρια».

Που δεν είναι όμως «κακομαθημένα», κι ας σημαίνει επί λέξει αυτό ακριβώς η λέξη «brat»: για τη βρετανίδα ποπ σταρ Charli XCX, «brat» είναι, εν μέρει, «εκείνο το κορίτσι που είναι λίγο χαοτικό και του αρέσει να παρτάρει και ίσως λέει χαζά πράγματα μερικές φορές», αλλά είναι «πολύ ειλικρινές, πολύ ευθύ και λίγο εκρηκτικό».

Wisconsin is fired up for @KamalaHarris 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/P5TD8ajIcV

— Kamala HQ (@KamalaHQ) July 23, 2024