Ξεπέρασαν τους 3.000 οι νεκροί μετά τον φονικό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Μιανμάρ, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε εκατοντάδες. Την ίδια στιγμή οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για ασυνήθιστες βροχοπτώσεις από την Κυριακή, οι οποίες ενδέχεται να δυσχεράνουν περαιτέρω το έργο της διάσωσης και της διανομής βοήθειας.

Η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει τις περιοχές που έχουν πληγεί πιο έντονα, όπως η Μάνταλεϊ, η Σαγκάινγκ και η Ναϊπιντάου. Νωρίτερα την Τετάρτη, διασώστες ανέσυραν ζωντανούς δύο άνδρες από τα ερείπια ενός ξενοδοχείου στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ, έναν τρίτο από έναν ξενώνα σε άλλη πόλη και ακόμα έναν στη δεύτερη πόλη της χώρας, τη Μανταλέι, πέντε ημέρες μετά τον σεισμό. Αλλά οι περισσότερες ομάδες έβρισκαν μόνο πτώματα.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη και διεθνείς οργανισμούς αρωγής, η πλήρης έκταση της καταστροφής από τον σεισμό που έπληξε τη Μιανμάρ στις 28 Μαρτίου δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, ενώ η καταστροφή θα μπορούσε να επιδεινώσει την πείνα και τις επιδημίες ασθενειών σε μια χώρα όπου σχεδόν 20 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονταν ανθρωπιστική βοήθεια πριν από τον σεισμό.

Από την πλευρά του ο στρατός υποστηρίζει ότι στοχεύει στην επιτάχυνση των προσπαθειών ανακούφισης και ανασυγκρότησης μετά το φονικό σοκ. Ο σεισμός των 7,7 βαθμών ήταν ο ισχυρότερος που έχει σημειωθεί στην περιοχή τον τελευταίο αιώνα, με ολόκληρες κοινότητες να έχουν ισοπεδωθεί και τους κατοίκους να έχουν μείνει χωρίς τρόφιμα, νερό και σπίτι.

«Έρχεται βροχή και ακόμη πάρα πολλοί άνθρωποι παραμένουν θαμμένοι» στα συντρίμμια δήλωσε διασώστης που επιχειρεί σε μία από τις πληγείσες περιοχές της Μιανμάρ. «Και ειδικά στη Μάνταλεϊ, αν αρχίσει να βρέχει, οι άνθρωποι που είναι παγιδευμένοι θα πνιγούν ακόμα κι αν είχαν επιβιώσει μέχρι τώρα», πρόσθεσε.

Στην πρωτεύουσα, μια ομάδα διασωστών χρησιμοποίησε ενδοσκοπική κάμερα για να εντοπίσει εγκλωβισμένο άνδρα σε έναν χαμηλό όροφο του κατεστραμμένου ξενοδοχείου όπου εργαζόταν, αναφέρει το Associated Press. Τον έβγαλαν προσεκτικά μέσα από μια τρύπα σχεδόν 108 ώρες αφότου παγιδεύτηκε. Το κρατικό MRTV μετέδωσε αργότερα ότι ένας άλλος άνδρας σώθηκε από το ίδιο κτίριο, περισσότερες από 121 ώρες μετά τον σεισμό. Και οι δύο ήταν ηλικίας 26 ετών.

Οι βροχοπτώσεις, πάντως, αναμένεται ότι θα δυσχεράνουν το έργο των εργαζόμενων στις υπηρεσίες αρωγής και τους διασώστες, οι οποίοι έχουν ήδη ζητήσει να αποκτήσουν πρόσβαση χωρίς εμπόδια σε όλες τις πληγείσες περιοχές της χώρας που σπαράσσεται από εμφύλιο πόλεμο.

Myanmar’s junta now says more than 3,000 people died in the earthquake and it has declared its own pause in fighting during aid efforts. Fears now also turn to spreading disease among those left homeless and without supplies. #WhatsHappeninglnMyanmar #MyanmarEarthquake pic.twitter.com/jXyE5plfSy

— Matthew Tostevin (@TostevinM) April 3, 2025