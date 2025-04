«Friends»: Ο Ντέιβιντ Σουίμερ δεν περίμενε ότι «η ζωή θα είναι έτσι» – και δεν ήθελε κιόλας

Αν στο άκουσμα του «I’ll be there for you» των «Friends» λικνίζεστε μετά μανίας – όσα χρόνια κι αν περάσουν-, τότε σίγουρα δεν μπορείτε να ταυτιστείτε με τον Ντέιβιντ Σουίμερ.

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο podcast Making a Scene των Ματ Λούκας και Ντέιβιντ Ουάλιαμς αυτή την εβδομάδα, ο 58χρονος πρωταγωνιστής των «Friends» παραδέχτηκε ότι το να ακούει το τραγούδι της επιτυχημένης σειράς για 10 σεζόν τον είχε καταβάλει.

Tι δήλωσε σχετικά ο Ντέιβιντ Σουίμερ

«Δεν παρακολούθησα ποτέ τη σειρά αφού την τελειώσαμε», είπε στους οικοδεσπότες του podcast.

Ο Λούκας τότε αστειεύτηκε: «Το ίδιο, δεν παρακολούθησα ποτέ την εκπομπή σας».

Ο Σουίμερ συνέχισε: «Για μένα, είναι σαν να λέω, τα κατάφερα, προχωράω. Δεν γυρίζω πίσω και δεν το ξανακοιτάζω».

Ωστόσο, όλα πήγαιναν «ρολόι» μέχρι που η κόρη του «το ανακάλυψε γύρω στην ηλικία των 9 ετών ή κάτι τέτοιο και άρχισε να το βλέπει» και η άποψή του άλλαξε.

«Για να είμαι ειλικρινής, υπήρξε μια περίοδος για αρκετό καιρό που και μόνο το άκουσμα του τραγουδιού του τίτλου θα ήταν πραγματικά…», είπε, χωρίς να μπορεί να βρει τις κατάλληλες λέξεις για να περιγράψει το συναίσθημα. Στη συνέχεια, ο Σουίμερ αναστέναξε.

«Καταλαβαίνεις τι εννοώ;» ρώτησε. «Απλά είχα αυτή την αντίδραση. Θέλω να πω, απλώς το είχα ακούσει τόσες πολλές φορές».

«Λοιπόν, κανείς δεν σου είπε ότι ‘η ζωή θα είναι έτσι’», σχολίασε ο Λούκας σε ένα λογοπαίγνιο με την εναρκτήρια φράση του τραγουδιού των της σειράς.

«Σωστά, ευχαριστώ», απάντησε ο Σουίμερ. «Και κάθε φορά που θα πήγαινες σε μια εκπομπή ή σε ένα talk show ή σε μια συνέντευξη, αυτό θα ήταν το εισαγωγικό σου τραγούδι. Οπότε δεν είχα και την καλύτερη ανταπόκριση σε αυτό».

Επανέλαβε ότι η ανακάλυψη της σειράς από την κόρη του τον έκανε να δει (και να ακούσει) τα πράγματα διαφορετικά.

«Έφτιαχνα πρωινό ή οτιδήποτε άλλο και άκουγα το γέλιο του παιδιού μου», θυμήθηκε.

Ο ίδιος παραδέχτηκε: «Όλη μου η σχέση με το τραγούδι και την παράσταση άλλαξε».

«Friends»

Το «Friends» έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο στις 22 Σεπτεμβρίου 1994 και ακολούθησε έξι «φιλαράκια» που ζούσαν στο ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων και αντιμετώπιζαν τη ζωή και τον έρωτα από κοινού στο Μανχάταν.

Εκτός από τον Σουίμερ, στην κωμική σειρά πρωταγωνιστούσαν οι Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίσα Κούντοου, Ματ ΛεΜπανκ και ο αείμνηστος ηθοποιός Μάθιου Πέρι.

Πέρυσι, η σειρά γιόρτασε τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία της.

*Πηγή: People, Κεντική φωτογραφία: Στογμιότυπο από τη σειρά, Πηγή: imdb.com