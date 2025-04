DO’S: Κράτα ψηλά το κεφάλι, αλλά και την αισιοδοξία σου, για να μπορέσεις να διεκπεραιώσεις το καθετί χαλαρά. Κάνε κάποιες συζητήσεις, σήμερα, γιατί αυτές είναι που θα σου φωτίσουν το ποιος αξίζει να μείνει κοντά σου και το ποιος πρέπει, πολύ απλά, να φύγει. Επιπλέον, ξεκαθάρισε την σκέψη σου, πάρε κάποιες αποφάσεις and stick to them!

DON’TS: Μην ξεγελιέσαι από το θετικό κλίμα που υπάρχει στη δουλειά και μην πάρεις ρίσκα που φαντάζουν ιδανικά, γιατί μπορεί και να την πατήσεις. Αν επιμένεις να μην με ακούς, τότε, μην αγνοήσεις σημαντικές λεπτομέρειες γύρω από αυτά. Μη λες «ναι» στα πάντα, γιατί θα υπερφορτωθείς και θα κουραστείς άδικα. Ταυτόχρονα, μη γίνεις πιεστικός.