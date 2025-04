Δεκάδες φοιτητές διοργάνωσαν διαμαρτυρία το βράδυ της Τετάρτης στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, απαιτώντας την απελευθέρωση του κρατούμενου Παλαιστίνιου φοιτητή ακτιβιστή Μαχμούντ Χαλίλ.

Ορισμένοι φοιτητές αλυσοδέθηκαν στην πύλη του πανεπιστημίου για ώρες σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Χαλίλ.

Βίντεο που επαληθεύτηκαν από το Al Jazeera αποτυπώνουν την ασφάλεια του πανεπιστημίου να επεμβαίνει για να αναγκάσει τους φοιτητές να φύγουν και να κόβει τις αλυσίδες με τις οποίες είχαν δεθεί.

Aξιωματικός ασφαλείας εθεάθη να μεταφέρει ένα κορίτσι έξω με τη βία.

Ο Χαλίλ έχει συλληφθεί από τις αμερικανικές αρχές επειδή φαίνεται να ηγούνταν φοιτητικών διαδηλώσεων υπέρ της Παλαιστίνης στο πανεπιστήμιο.

Columbia Public Safety just forcibly removed multiple students, violently removing the ONE PALESTINIAN STUDENT who had only been chained for ten minutes. THEY WOULD RATHER VIOLENTLY DRAG US OFF CAMPUS THAN REVEAL THE TRUSTEES WHO TURNED MAHMOUD OVER TO ICE. pic.twitter.com/3bKD9GKBQM

— maryam iqbal 𖦹 free kashmir (@bluepashminas) April 3, 2025