Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε σήμερα Σάββατο ο υφυπουργός Εξωτερικών της νήσου, ο Τσεν Μινγκ-τσι (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Ministry of Foreign Affairs/taiwantoday.tw).

Η Ταϊπέι θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσιγκτον για να διαπιστώσει τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με τις πωλήσεις όπλων, δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες Παρασκευή την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο Fox News η οποία μαγνητοσκοπήθηκε προτού αναχωρήσει από την Κίνα.

«Δεν θέλουμε κάποιος να πει: ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι ΗΠΑ», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Οταν ρωτήθηκε, επίσης, τι συζήτησε για το θέμα με τον κινέζο ομόλογό του είπε:

«Ο πρόεδρος Σι έχει πολύ σαφή θέση για την Ταϊβάν. Είπε ότι την είχαν χιλιάδες χρόνια και ότι θα την πάρουν ξανά». Αλλά, πρόσθεσε, «δεν έχω αναλάβει καμία δέσμευση».

Η οργή της Κίνας

Και φάνηκε να υπονοεί ότι θα μιλούσε με τον πρόεδρο της Ταϊβάν σχετικά με την προτεινόμενη πώληση.

Μια άμεση συνομιλία μεταξύ ενός εν ενεργεία προέδρου των ΗΠΑ και του ηγέτη της Ταϊβάν θα ήταν πρωτοφανής και πιθανότατα θα εξοργίσει την Κίνα, η οποία θεωρεί το δημοκρατικά διοικούμενο νησί ως δικό της έδαφος (περισσότερα εδώ).